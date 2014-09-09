Alcatel Pop 2 modeli Windows Phone evreninin ilk 64-bit cihazı oldu





Akıllı telefon pazarında ilk olarak iPhone 5S ile birlikte gördüğümüz 64-bitlik işlemci trendi sonrasında Android platformunda da görünmeye başlamıştı. Şimdi ise Windows Phone tarafında hareketlilik başladı.





Alcatel'in IFA 2014 fuarında lanse ettiği Pop 2 akıllı telefonu ekosistemin ilk 64-bitlik modeli olmayı başardı. Android tarafında da olduğu gibi bu cihazlar şimdilik orta seviye segmentte rekabet edecek cinsten.





Alcatel Pop 2 modelinde 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Cihaza 4 adet Cortex-A53 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 410 ve Adreno 306 grafik birimi gücünü veriyor.





Bilindiği gibi Android tarafında sadece Intel'in kendi yongasetlerinde 64-bit destekli Android sürümü çalışıyor. 64-bit standardı geriye dönük uyum sunduğu için diğer modeller 32-bitlik sürümlerde çalışmaya devam ediyor. Bu bakımdan 64-bitin sunduğu performans avantajlarına kavuşmaları şimdilik mümkün değil. Android L sürümü ile birlikte bunun değişmeye başladığını göreceğiz.





Windows Phone ekosisteminde de durum aynı görünüyor keza Microsoft'un bugüne kadar ekosistemi için 64-bit desteği konusuna hiç girmedi. Ekosistemin 64-bit desteği konusunda önümüzdeki günlerde detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor.





Pop 2 modeline geri dönecek olursak 8GB artırılabilir hafıza, 4MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, VGA ön kamera, LTE desteği, 2000mAh gücünde batarya, çift SIM desteği şeklinde özellikler mevcut. Alcatel Pop 2 önümüzdeki günlerde 120 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

http://wmpoweruser.com/alcatel-pop-2-windows-phone-is-the-first-windows-phone-with-a-64bit-processor/