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Alcatel Pop 2 modeli Windows Phone evreninin ilk 64-bit cihazı oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel Pop 2 modeli Windows Phone evreninin ilk 64-bit cihazı oldu

Akıllı telefon pazarında ilk olarak iPhone 5S ile birlikte gördüğümüz 64-bitlik işlemci trendi sonrasında Android platformunda da görünmeye başlamıştı. Şimdi ise Windows Phone tarafında hareketlilik başladı. 

Alcatel'in IFA 2014 fuarında lanse ettiği Pop 2 akıllı telefonu ekosistemin ilk 64-bitlik modeli olmayı başardı. Android tarafında da olduğu gibi bu cihazlar şimdilik orta seviye segmentte rekabet edecek cinsten.

Alcatel Pop 2 modelinde 4.5 inçlik 480x854 piksel çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Cihaza 4 adet Cortex-A53 çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 410 ve Adreno 306 grafik birimi gücünü veriyor. 

Bilindiği gibi Android tarafında sadece Intel'in kendi yongasetlerinde 64-bit destekli Android sürümü çalışıyor. 64-bit standardı geriye dönük uyum sunduğu için diğer modeller 32-bitlik sürümlerde çalışmaya devam ediyor. Bu bakımdan 64-bitin sunduğu performans avantajlarına kavuşmaları şimdilik mümkün değil. Android L sürümü ile birlikte bunun değişmeye başladığını göreceğiz. 

Windows Phone ekosisteminde de durum aynı görünüyor keza Microsoft'un bugüne kadar ekosistemi için 64-bit desteği konusuna hiç girmedi. Ekosistemin 64-bit desteği konusunda önümüzdeki günlerde detaylı bilgilerin gelmesi bekleniyor. 

Pop 2 modeline geri dönecek olursak 8GB artırılabilir hafıza, 4MP çözünürlükte LED flaşlı arka kamera, VGA ön kamera, LTE desteği, 2000mAh gücünde batarya, çift SIM desteği şeklinde özellikler mevcut. Alcatel Pop 2 önümüzdeki günlerde 120 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.  

http://wmpoweruser.com/alcatel-pop-2-windows-phone-is-the-first-windows-phone-with-a-64bit-processor/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TechnoKolik199 5 yıl
Ama bunun fiyatı 500 civarında olabilir Türkiye de o zaman çok satar
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akare+bkare=ckare 5 yıl
CEO
-Herkesten önce 64 bitli WP8 çıkarmamış lazım.
Yönetim bilmemnesi x
-Donanım olarak ne koyalım.
CEO
-64 bit i unutmayın da gerisi teferruat.
Yönetim bilmemnesi y (CEOnun arkasından)
-您好吗 海关检查员 您好吗?? (Bizim patronun konuştuğu dil neydi?)
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meego 5 yıl akare+bkare=ckare
akare+bkare=ckare

CEO
-Herkesten önce 64 bitli WP8 çıkarmamış lazım.
Yönetim bilmemnesi x
-Donanım olarak ne koyalım.
CEO
-64 bit i unutmayın da gerisi teferruat.
Yönetim bilmemnesi y (CEOnun arkasından)
-您好吗 海关检查员 您好吗?? (Bizim patronun konuştuğu dil neydi?)






valla çok güldüm.
bu kadar iyi açıklanabilirdi.
Helal kardeşim
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Bukalemun 5 yıl
pil yok ! aksesuar yok - yedek parça yok ! YAZILIM DESTEĞİ yok !
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TickTok 5 yıl
Çıkmasaydı keşke.120 Euro 350 lira demek.Bunun vergisiyle 700 - 800 lirayı bulur.
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