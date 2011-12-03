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Alcatel'in Android 2.3 işletim sistemli modeli One Touch 918 ufukta göründü

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,9b
1
18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana tercihini yapan Alcatel firmasının One Touch 918 modeli ufukta göründü.
One Touch serisinin diğer üyelerinin aksine Android 2.3 (Gingerbread) işletim sistemini kullanan One Touch 918'de, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz. 
Wi-Fi, GPS ve Bluetooth 3.0 gibi günümüzde standart hale gelen niteliklere ev sahipliği yapan One Touch 918, kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise 32 GB'a kadar microSD bellek kartları devreye giriyor.
Facebook ve Twitter entegrasyonu bulunan akıllı telefonun çift sim kart destekli versiyonunun da mevcut olduğu bildiriliyor. Çift sim kart girişiyle donatılan versiyon One Touch 918D adı altında satışa sunulacak.
Alcatel One Touch 918 veya 918D'nin fiyatına dair bilgi bulunmuyor.

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DH Misafiri 6 yıl
açıkçası bütçesi olmayan lar için üretilmiş güzel tlfonn 650 ghz desde bana yetiyo pes 12 veya nfs shıft gibi oyunları takılmadan açıyo ve gpsgibi özellikler güzel olmuş buda tanıtım videosu gibi bişe okadar karaladığınıza değmez youtube.com/...
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selcuk20 7 yıl
Telefonda bir "32" teması var:
Android 2.3 (tersten 32)
3.2" ekran
320x480 çözünürlük
3.2MP kamera
32GB SD kart desteği
İşin esprisi bir tarafa, piyasada elle tutulur bir çift hatlı telefon yok. Getirseler güzel olur.
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_blackmamba_ 7 yıl
tasarımı hoşuma gitmedi çerçevenin alt kısmında gereksiz boşluk var bence. donanım özellikleri hakkında net bir bilgi yok. çift hatlı olması güzel bir de lg çıkartmış sanırım optimus net adıyla anılıyor onda da varmış çift sim kart özelliği ama bu cihazlar türrkiye'ye gelir mi gelirse ne kadar olur orası bilinmez.
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K_Spartakus 7 yıl
siemens sonra benq siemens oldu , ericcson gibi aynı kaderi paylaştı .
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haymatloshan 7 yıl
Zaten iphone'a rakip olarak sürdüklerini sanmıyorum.
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yc#1 7 yıl
xxxx1

Alcatel ve Sagem arka beşliyi tamamlıyorlardı,tabi dönemin Babaları Ericsson,Motorola ve Nokia idi...silindiler gittiler,yaşı yetenler bilirler...






Siemens'i de unutmayalım.
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ReDComrade 7 yıl
Bu telefon ufukta görünse ne olur görünmese ne olur
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Iphone varken kim Alcatel alır ki
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die_caprio 7 yıl
BurayaNeYazıyoruz

Iphone varken kim Alcatel alır ki





sorduk mu?
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Gavuzla 7 yıl BurayaNeYazıyoruz
BurayaNeYazıyoruz

Iphone varken kim Alcatel alır ki






Yok siz yanlış anladınız bu telefon 700 liraya imal edilip 2600 salak parasına satılan telefon değil 400 e imal edilip 600 e satılan telefon aynı klasmanda değiller daha alt gelir grubuna hitap ediyor


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xxxx1 7 yıl
Alcatel ve Sagem arka beşliyi tamamlıyorlardı,tabi dönemin Babaları Ericsson,Motorola ve Nokia idi...silindiler gittiler,yaşı yetenler bilirler...
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esqhia 7 yıl
Vay be gözlerim doldu neredeyse :) Bi zamanlar Alcatel harbi marka telefondu.Gazeteler falan da bi a1018 bi de alcatel vermişlerdi.Hazır kart bile yoktu.Gördükçe imrenirdim o turuncu ekranlı alcatellere.İlk kez bi alcatel haberi gördüm uzun süreden beri.Eski ile yeniyi harmanlayan, nostaljik moddeller bekliyorum alcatelden :)
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FRAPS 7 yıl
Alcatel hala telefon üretiyor muydu :D
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