Alcatel'in Android 2.3 işletim sistemli modeli One Touch 918 ufukta göründü

Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana tercihini yapan Alcatel firmasının One Touch 918 modeli ufukta göründü.

One Touch serisinin diğer üyelerinin aksine Android 2.3 (Gingerbread) işletim sistemini kullanan One Touch 918'de, 3.2-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verildiğini görüyoruz.

Wi-Fi, GPS ve Bluetooth 3.0 gibi günümüzde standart hale gelen niteliklere ev sahipliği yapan One Touch 918, kamerasıyla 3.2 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Kapasitenin yetersiz kaldığı durumlarda ise 32 GB'a kadar microSD bellek kartları devreye giriyor.



Facebook ve Twitter entegrasyonu bulunan akıllı telefonun çift sim kart destekli versiyonunun da mevcut olduğu bildiriliyor. Çift sim kart girişiyle donatılan versiyon One Touch 918D adı altında satışa sunulacak.

Alcatel One Touch 918 veya 918D'nin fiyatına dair bilgi bulunmuyor.

