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Alf efsanesi geri dönüyor

Warner Bros. Television tarafından hazırlanacak dizi sevimli dostumuzun yakalanmasından sonraki döneme odaklanacak. Yeni dizinin ne zaman yayınlanacağı ise bilinmiyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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80’li yılların sonlarına damga vuran efsane dizilerden Alf ekranlara geri dönüyor. 30 yılı geride bırakan efsane dizi, orijinal kadrosunun halen hayatta olması ile de dikkat çekiyor.

Kült haline geldi

Alien Life Form tanımının kısaltması olan Alf, 1986-1990 yılları arasında NBC kanalında gösterilmiş ve büyük ilgi görmüştü. Final yapmasına rağmen oluşturduğu popüler kültür uzun süre varlığını korudu ve pek çok yeni diziye de hayat verdi.

Ayrıca Bkz. "Yılın ikinci çeyreğinde Apple hedefleri tutturdu"

Dizinin konusu Alf adı verilen hayvan etrafında şekilleniyor. Melmac gezegeninden olan Alf bir kaza sonucu dünyamıza düşer ve Tanner ailesiyle yaşamaya başlar. Sürekli yiyen ve her şeyden şikayet eden Alf ayrıca evin kedisiyle de düşmandır çünkü Melmac gezegeninde kedi yenmektedir.

Alf hikayesini Paul Fusco yaratmış ve dizide de seslendirmesini yapmıştı. Ülkemizde de kült hale gelen Alf, rahmetli Müşfik Kenter’in seslendirmesiyle adeta hafızalara kazınmıştı.

Warner Bros. Television iştiraki yeni projeyi yürütüyor ve hali hazırda plan aşamasında olduğu belirtiliyor. Henüz senarist ve oyuncu kadrosu konusunda bir bilgi yok. Yeni serinin orijinal serideki finalden devam edeceği belirtiliyor. FBI tarafından yakalanan ve Area 51’e konan Alf, aradan geçen uzun yıllardan sonra dünyayı yeniden tanımaya çalışacak. Yeni dizi ne zaman yayınlanacak bilinmiyor.

 

https://variety.com/2018/tv/news/alf-reboot-warner-bros-tv-1202892541/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mrmrmrmr 10 ay en beğenilen
Alf'e "hayvan" demeyeydiniz iyiydi..
uzaylı != hayvan
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AAlperenK 10 ay
Geçmişte önemli yer edinmiş yapımları yıllar sonra yeniden televizyona uyarlamak yerine olduğu gibi bırakıp izleyici kitlesinin hayal kırıklığına uğratılmaması gerektiğini savunuyorum.
Bunu bir yana bırakıp habercilik anlayışınıza değinirsek Alf’i daha önce izlemeyip bu haberden sonra izlemek isteyenlerin de olacağını düşünerek haberinizin sonunda Alf’in finalinden bahsetmemeniz gerekirdi.
Geçmişte önemli yer edinmiş yapımları yıllar sonra yeniden televizyona uyarlamak yerine olduğu gibi bırakıp izleyici kitlesinin hayal kırıklığına uğratılmaması ...
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Yanıtla +5
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sadrag 10 ay
Alf'in herşeyini unuturum ama sesini unutmam. Bir sürü filmi ve bir sürü diziyi farkında olmadan belkide, o müthiş ses sanatçılarımızdan dolayı sevdim.. Allah rahmet eylesin, Alev Sezer, İstemi Betil.. Yukarda adı geçen Müşfik Kenter vs.. Şimdide çok kaliteli olanlar var ama ne bileyim, eskisini arıyorum bazen..
Alf'in herşeyini unuturum ama sesini unutmam. Bir sürü filmi ve bir sürü diziyi farkında olmadan belkide, o müthiş ses sanatçılarımızdan dolayı sevdim.. Allah r...
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BekirHan 10 ay
Hayvan mı! Şimdi bir laf edecem...
Alf çocukluğumuzun kahramanlarındandı. Uzay gemisiyle düştüğü evin sahibinin karısına yürümesi ve kedi yemeyi sevmesi dışında kusuru yoktu
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mrmrmrmr 10 ay en beğenilen
Alf'e "hayvan" demeyeydiniz iyiydi..
uzaylı != hayvan
Yanıtla +10
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AAlperenK 10 ay
Geçmişte önemli yer edinmiş yapımları yıllar sonra yeniden televizyona uyarlamak yerine olduğu gibi bırakıp izleyici kitlesinin hayal kırıklığına uğratılmaması gerektiğini savunuyorum.
Bunu bir yana bırakıp habercilik anlayışınıza değinirsek Alf’i daha önce izlemeyip bu haberden sonra izlemek isteyenlerin de olacağını düşünerek haberinizin sonunda Alf’in finalinden bahsetmemeniz gerekirdi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 10 ay
Alf'in herşeyini unuturum ama sesini unutmam. Bir sürü filmi ve bir sürü diziyi farkında olmadan belkide, o müthiş ses sanatçılarımızdan dolayı sevdim.. Allah rahmet eylesin, Alev Sezer, İstemi Betil.. Yukarda adı geçen Müşfik Kenter vs.. Şimdide çok kaliteli olanlar var ama ne bileyim, eskisini arıyorum bazen..
Yanıtla +4
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xwernediti 10 ay
Birden çocukluğuma gittim
Ne güzel zamanlardı
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