Alf efsanesi geri dönüyor

80’li yılların sonlarına damga vuran efsane dizilerden Alf ekranlara geri dönüyor. 30 yılı geride bırakan efsane dizi, orijinal kadrosunun halen hayatta olması ile de dikkat çekiyor.

Kült haline geldi

Alien Life Form tanımının kısaltması olan Alf, 1986-1990 yılları arasında NBC kanalında gösterilmiş ve büyük ilgi görmüştü. Final yapmasına rağmen oluşturduğu popüler kültür uzun süre varlığını korudu ve pek çok yeni diziye de hayat verdi.

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Dizinin konusu Alf adı verilen hayvan etrafında şekilleniyor. Melmac gezegeninden olan Alf bir kaza sonucu dünyamıza düşer ve Tanner ailesiyle yaşamaya başlar. Sürekli yiyen ve her şeyden şikayet eden Alf ayrıca evin kedisiyle de düşmandır çünkü Melmac gezegeninde kedi yenmektedir.

Alf hikayesini Paul Fusco yaratmış ve dizide de seslendirmesini yapmıştı. Ülkemizde de kült hale gelen Alf, rahmetli Müşfik Kenter’in seslendirmesiyle adeta hafızalara kazınmıştı.

Warner Bros. Television iştiraki yeni projeyi yürütüyor ve hali hazırda plan aşamasında olduğu belirtiliyor. Henüz senarist ve oyuncu kadrosu konusunda bir bilgi yok. Yeni serinin orijinal serideki finalden devam edeceği belirtiliyor. FBI tarafından yakalanan ve Area 51’e konan Alf, aradan geçen uzun yıllardan sonra dünyayı yeniden tanımaya çalışacak. Yeni dizi ne zaman yayınlanacak bilinmiyor.