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Alfa Romeo Stelvio: İtalyan üretici ilk SUV modelini tanıttı

İtalyan üretici Alfa Romeo'nun Giulia sonrası merakla beklenen SUV modeli Stelvio Los Angeles'da resmiyete kavuştu. Yeni SUV modele ait önemli detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Birçok markanın yeni modellerini duyurduğu Los Angeles Otomobil Fuarında bir lansman da Alfa Romeo'dan geldi. İtalyan üretici merakla beklenen SUV modeli Stelvio'yu resmiyete kavuşturdu.
Adını İtalyan Alplerindeki ünlü dağ geçitinden alan Alfa Romeo Stelvio, firmanın 10 yıllık süreçte piyasaya sürmeyi planladığı modeller arasında Giulia sonrası ikinci olarak yerini aldı. Fuarda karşımıza en üst seviye sportif donanım olan 505 beygirlik "Quadrifoglio" versiyonu ile çıkan araç Porsche Macan Turbo ve Mercedes-AMG GLC 63 gibi modellerle rekabet edecek.
4.680mm uzunluğa, 2.160mm genişliğe ve 1.650mm yüksekliğe sahip olan Alfa Romeo Stelvio biraz daha geniş olması dışında boyutları itibariyle Porsche rakibine oldukça yakın değerlerde.
Tasarım olarak Giulia Quadrifoglio'dan çok sayıda izler taşıyan aracın pek çok yerinde karbon fiber ve hafif alaşım malzemeler kullanılmış. İç tasarımda da donanım seviyesine göre karbon fiber, ahşap ve deri malzemeler kullanılırken orta konsolda yer alan 8.8 inçlik geniş ekran vitesin gerisinde yer alan kontrol tekeri ile yönetiliyor.
Giulia ile olan benzerlikleri teknik altyapıda da devam ederken sedan modelde olduğu gibi araç alüminyum şasi üzerine kurulmuş. Stelvio Quadrifoglio'nun kalbinde daha önceden gördüğümüz 505 beygir güç üreten 2.9-litre twin-turbo V6 ünite yer alırken Race modunda 150 milisaniyede vites değiştiren 8-ileri otomatik ZF şanzımanın standart olduğu SUV, 0-100 km/h hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor ve 285 km/h maksimum sürata sahip.
Bütün versiyonlarında Alfa'nın Q4 4-tekerden çekiş sistemi kullanılırken, araç günlük kullanımda gücün %100'ünü arka akslara iletip, gerekli durumda ise ön-arka güç dağılımını %50 seviyelerine çekebiliyor.
505 beygirlik 2.9 twin-turbo motorun haricinde 2.0 litre 4-silindir turbo benzinli motor da diğer donanım seçenekleriyle sunulurken, bu motor ise 280 beygir güç üretiyor.
Alfa Romeo tarafından üretilen ilk SUV araç olan Stelvio sonrası Maserati Levante tabanında inşa edilecek daha büyük boyutlu bir SUV de firmanın gelecek planları arasında bulunuyor. 2016 sonlarında üretimine başlanacak Stelvio'nun 2017 ortalarında Avrupa pazarına girmesi bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/alfa-romeo/stelvio/86302/new-alfa-romeo-stelvio-alfas-first-suv-arrives-in-la Yorum Yaz
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gesi bağları 3 yıl en beğenilen
Nurburgring pistinde Porche Macan Turbo S modelini geçip en hızlı Suv olmayı başardığını da yazınıza eklemelisiniz.
2 Yanıt Yanıtla +29
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..NeyzeN.. 3 yıl senersongur
senersongur
Porsche Macan alacak adam gidip Dacia Duster ve Renault Kadjar rakibi olan bu Crossover'ı almaz zaten.
Umarım 1.4 170ps motorla birlikte 69900TL civarından ülkemizde satılır.

İç mekan videolarına gir...Orta da ZF üretimi şanzımanın vites kolu var.Ha işte o kol var ya!!! Ha senin gibi adama değil kolu vermeyi o vites topuzunu bile okşatmamak lazım...
Ama kabahat senin gibi TROLDE değil.Seni tekrardan buraya alan işgüzar DH adminlerinde.İnan yazık hem sana hemde seni reyting uğruna buraya alanlara.
Allah kahretsin ya...
senersongurPorsche Macan alacak adam gidip Dacia Duster ve Renault Kadjar rakibi olan bu Crossover'ı almaz zaten.Umarım 1.4 170ps motorla...
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Yanıtla +19
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..NeyzeN.. 3 yıl eAkman
Çirkinlik Abidesi?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +18
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1 Avatar
fenerist07 3 yıl
Aracı cok begendim. 2017 de aracımı değiştirme planım var. Alfaya her zaman sempatim olmustur ama turkiye piyasasında bu motorların sansı yok. Devletimiz sağolsun 2.0 ve üzeri araç demek soygun demek. Arabayı alabilmek marifet değil vergisini ödeyebilmek marifet. Almanlar bunu görüp akıllı davranıyor ve 1.0 motor bile getiriyor. Biz bu ülkede aracların sadece maketine binebiliyoruz. 1.4 motor audi a4e binmek demek arabanın sadece maketine binmek dışarıdan sorana a4e biniyorum demektir. En az 2.5 motor olmalı ki o zevki alasın ama bu vergilerle hayal..
Umarım 1.6 motorları gelir türkiyeye..
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Experimentation 3 yıl
tasarımı çok iyi, bugün jaguar'ın suvunu da gördüm o da harikaydı
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ozgur_gs_91 3 yıl
Maserati peynir ekmek gibi satılmaya başlamış ülkemizde, buda dizel motorlar gelirse alan olabilir.
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Jeopol 3 yıl
benim merak ettigim bu 4 egzos cikisini yine sus olarak mi kullanmislar? guilada iki tanesi calisiyor iki tanesi sus olarak duruyordu.
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trktlh 3 yıl
Yan profilden direk İnfiti FX ı çağrıştırdı bana
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Azstek 3 yıl
Mercedes AMG GTR ile kapışır.
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ChonDanger 3 yıl
Alfa güzel arabalar yapıyor o güzelim arabanın önüne plaka takma yeride yapsalarya.. takoz gibi plakayı nereye koyacağız..?
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*Designer* 3 yıl
Giulietta(ilk aracım) sahibi biri olarak , stelvio 200 bin tl den türkiyeye gelirse 2. aracım kesinlikle odur. :) Tabi çok daha üstü fiyatta da gelebilir . Alfa almak isteyen arkadaşlar kötü yorumlara aldanıp almamazlık yapmayın .. Gerçi alfa isteyen biri kesin alır .. Aldıktan sonrada başka bir markayı gözü görmez .. Bu durumu da yaşamayan anlayamaz :D nasıl bu hale geldim anlayamadım ..
1 Yanıt Yanıtla +2
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shockwave23 3 yıl *Designer*
*Designer*
Giulietta(ilk aracım) sahibi biri olarak , stelvio 200 bin tl den türkiyeye gelirse 2. aracım kesinlikle odur. :) Tabi çok daha üstü fiyatta da gelebilir . Alfa almak isteyen arkadaşlar kötü yorumlara aldanıp almamazlık yapmayın .. Gerçi alfa isteyen biri kesin alır .. Aldıktan sonrada başka bir markayı gözü görmez .. Bu durumu da yaşamayan anlayamaz :D nasıl bu hale geldim anlayamadım ..

Gemi köpürtüsünun verdigi heyecani mutlulugu anlayamazsiniz diyen cocuk aklima geldi..
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Guest-6AEF290E0 3 yıl
2017 tahmini satış rakamı (Türkiye'de): 0

Yazıyla, SIFIR.
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maximus8282 3 yıl
Referans aldıkları model belliki Mazda CX-5

Tıpkı Spider ve Giulietta'da olduğu gibi.
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