Alfa Romeo Stelvio: İtalyan üretici ilk SUV modelini tanıttı

Birçok markanın yeni modellerini duyurduğu Los Angeles Otomobil Fuarında bir lansman da Alfa Romeo'dan geldi. İtalyan üretici merakla beklenen SUV modeli Stelvio'yu resmiyete kavuşturdu.

Adını İtalyan Alplerindeki ünlü dağ geçitinden alan Alfa Romeo Stelvio, firmanın 10 yıllık süreçte piyasaya sürmeyi planladığı modeller arasında Giulia sonrası ikinci olarak yerini aldı. Fuarda karşımıza en üst seviye sportif donanım olan 505 beygirlik "Quadrifoglio" versiyonu ile çıkan araç Porsche Macan Turbo ve Mercedes-AMG GLC 63 gibi modellerle rekabet edecek.

4.680mm uzunluğa, 2.160mm genişliğe ve 1.650mm yüksekliğe sahip olan Alfa Romeo Stelvio biraz daha geniş olması dışında boyutları itibariyle Porsche rakibine oldukça yakın değerlerde.

Tasarım olarak Giulia Quadrifoglio'dan çok sayıda izler taşıyan aracın pek çok yerinde karbon fiber ve hafif alaşım malzemeler kullanılmış. İç tasarımda da donanım seviyesine göre karbon fiber, ahşap ve deri malzemeler kullanılırken orta konsolda yer alan 8.8 inçlik geniş ekran vitesin gerisinde yer alan kontrol tekeri ile yönetiliyor.

Giulia ile olan benzerlikleri teknik altyapıda da devam ederken sedan modelde olduğu gibi araç alüminyum şasi üzerine kurulmuş. Stelvio Quadrifoglio'nun kalbinde daha önceden gördüğümüz 505 beygir güç üreten 2.9-litre twin-turbo V6 ünite yer alırken Race modunda 150 milisaniyede vites değiştiren 8-ileri otomatik ZF şanzımanın standart olduğu SUV, 0-100 km/h hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlıyor ve 285 km/h maksimum sürata sahip.

Bütün versiyonlarında Alfa'nın Q4 4-tekerden çekiş sistemi kullanılırken, araç günlük kullanımda gücün %100'ünü arka akslara iletip, gerekli durumda ise ön-arka güç dağılımını %50 seviyelerine çekebiliyor.

505 beygirlik 2.9 twin-turbo motorun haricinde 2.0 litre 4-silindir turbo benzinli motor da diğer donanım seçenekleriyle sunulurken, bu motor ise 280 beygir güç üretiyor.

Alfa Romeo tarafından üretilen ilk SUV araç olan Stelvio sonrası Maserati Levante tabanında inşa edilecek daha büyük boyutlu bir SUV de firmanın gelecek planları arasında bulunuyor. 2016 sonlarında üretimine başlanacak Stelvio'nun 2017 ortalarında Avrupa pazarına girmesi bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/alfa-romeo/stelvio/86302/new-alfa-romeo-stelvio-alfas-first-suv-arrives-in-la