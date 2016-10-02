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Alfa Romeo orta boy SUV Stelvio sonrası büyük boy bir SUV modeli piyasaya sürecek

Otomobil sektörü SUV araçlara yönelimini giderek artırırken Italyan markası Alfa Romeo'nun da Stelvio sonrası büyük boy bir SUV modeli piyasaya sürmesi bekleniyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Alfa Romeo'nun önümüzdeki yılın başlarında piyasaya süreceği orta boy SUV modeli sonrası piyasaya süreceği dört çeker aracının büyük boy bir SUV olması ve kardeş firması Maserati'nin Levante modeliyle aynı teknolojiyi paylaşması bekleniyor.
Yeni Alfa ve Maserati CEO'su Reid Bigland verdiği demeçte "SUV'lere baktığınız zaman bütün dünyanın onlara çekildiğini görüyorsunuz" sözleriyle Alfa için sıradakinin daha aşırı spor araçlar ve lüks bir modelden ziyade büyük boy SUV olduğunun ipucunu verdi.
"Birkaç yıl öncesine kadar Alfa ve Maserati SUV düşüncesi biraz saygısızca oluyordu ancak müşteri tercihleri nereye giderse siz de oraya yönelmelisiniz." diyen Bigland sonrasında ise; "Daha büyük bir SUV yada 6C gibi daha büyük bir spor coupe olabilirdi, ama pazarın ve müşterinin tercihlerinin nereye gittiğine bakmalısınız ve hepsi SUV'leri gösteriyor." sözlerini söyledi.
SUV de dahil piyasaya çıkacak herhangi bir Alfa modeli hakkında söz veren Bigland modellerin Alfa'nın "inanılmaz teknoloji, harika performans ve muhteşem tasarım" özellikleri taşıyacağını belirtiyor.
2017 başında tanıtılacak Stelvio SUV modeli hakkında da konuşan CEO insanların orta boy SUV'un sürüş dinamikleriyle şaşkına döneceklerini belirtiyor.
Son olarak 7 koltuklu SUV'ler hakkında da konuşan Bigland sportiflikle öne çıkan Maserati ve Alfa markaları için 7 koltuklu modellerin oldukça uzak olduğunu söylüyor. 

http://www.autoexpress.co.uk/alfa-romeo/97254/alfa-romeo-to-launch-large-suv-after-mid-size-stelvio-arrives-in-2017 Yorum Yaz
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Roark 3 yıl
italyan ruhunu taşıyan tasarımlar yapıyor alfa. ruhsuz vw grubu otomobillerine her halükarda tercih edilir.
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kadirirdem 3 yıl
bende bu markanın "159" modeline hastayım.
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jubeii 3 yıl
turbo motoru icat edenden allah razı olsun. yoksa millet suva binerken biz hala fındık motorlara biniyor olurduk. eski 1.6 motorun verdiğini şimdilerde 1.0 motorlar veriyor.
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FRAPS_TR 3 yıl jubeii
jubeii
turbo motoru icat edenden allah razı olsun. yoksa millet suva binerken biz hala fındık motorlara biniyor olurduk. eski 1.6 motorun verdiğini şimdilerde 1.0 motorlar veriyor.

Vergi avantajı dışında bir avantajı yok. 1.6 kadar yakıt yakıyor o gücü verebilmek için ayrıca motor ömrü kısalıyor. Birde turbo arızası ile uğraşıyorsun.
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wustti 3 yıl
o kadar parası olan varsa gidip volvo xc90 alsın hiç araştırmaya gerek yok.
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