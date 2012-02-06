Almanya Bilgi Güvenliği Federal Ofisi, Chrome'u en güvenli tarayıcı ilan etti

Genelde Avrupa'da özel hayatın gizliliği ve anti-tekel ile ilgili açılan davalarda ismini duyruduğumuz Google bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.





Firmanın tarayıcı pazarında ikinci olan ve Internet Explorer ile mücadele eden Chrome tarayıcısı, özellikle otomatik güncelleme ve sandbox özelliğinden dolayı, Almanya Bilgi Güvenliği Federal Ofisi - BSI tarafından Windows 7 kullanıcılarına en güvenli internet tarayıcısı olarak tavsiye edildi.





Ofis internet kullanıcıları için hazırladığı güvenlik açısından en iyi uygulamalar rehberinde Chrome'u en iyi tarayıcı olarak gösterdi. Rehberde kullanıcılara Chrome tarayıcısını kullanarak siber saldırıların başarıya ulaşması riskini en aza indirebilecekleri tavsiyesinde bulunuluyor.





Rehberde iki konuya dikkat çekiliyor. Birincisi Chrome'un sandbox teknolojisi. Bu teknoloji ile Chrome kendisini işletim sistemi ve diğer tüm sistemlerden izole ederek saldırı esnasında hackerların sisteme ulaşmasını engelliyor. Diğer konu ise otomatik güncelleme. Chrome tarayıcısının arka planda kullanıcıyı rahatsız etmeden kendisini güncellemesi ortaya çıkacak güvenlik riski faktörlerini de ortadan kaldırıyor. Bunun yanında sisteme entegre Adobe Flash Player eklentisi de önemli bir artı olarak görülüyor.





AB'de bilindiği gibi Windows 7 ilk başlangıcında standart Internet Explorer tarayıcısı yerine tarayıcı seçme ekranı geliyor ve kullanıcı dilediğini tercih edebiliyor. BSI daha önce de Internet Explorer üzerinde var olan bir açık nedeniyle yama yayınlanana kadar tarayıcısının kullanılmaması yönünde internet kullanıcılarına çağrısı olmuştu.





Google Almanya ofisinden Wieland Holfelder, Chrome'un pek çok önemli özelliğinin rapora yansımasından gurur duyduklarını açıkladı.





Almanya'da diğer ülkelerin aksine Firefox yüzde 51 ile tarayıcı pazarının lideri. IE yüzde 24.8, Chrome ise yüzde 14.3 onu takip ediyor. Bu kararın Chrome kullanımını artıracağı muhakkak.