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Almanya Bilgi Güvenliği Federal Ofisi, Chrome'u en güvenli tarayıcı ilan etti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde Avrupa'da özel hayatın gizliliği ve anti-tekel ile ilgili açılan davalarda ismini duyruduğumuz Google bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.

Firmanın tarayıcı pazarında ikinci olan ve Internet Explorer ile mücadele eden Chrome tarayıcısı, özellikle otomatik güncelleme ve sandbox özelliğinden dolayı, Almanya Bilgi Güvenliği Federal Ofisi - BSI tarafından Windows 7 kullanıcılarına en güvenli internet tarayıcısı olarak tavsiye edildi. 

Ofis internet kullanıcıları için hazırladığı güvenlik açısından en iyi uygulamalar rehberinde Chrome'u en iyi tarayıcı olarak gösterdi. Rehberde kullanıcılara Chrome tarayıcısını kullanarak siber saldırıların başarıya ulaşması riskini en aza indirebilecekleri tavsiyesinde bulunuluyor.

Rehberde iki konuya dikkat çekiliyor. Birincisi Chrome'un sandbox teknolojisi. Bu teknoloji ile Chrome kendisini işletim sistemi ve diğer tüm sistemlerden izole ederek saldırı esnasında hackerların sisteme ulaşmasını engelliyor. Diğer konu ise otomatik güncelleme. Chrome tarayıcısının arka planda kullanıcıyı rahatsız etmeden kendisini güncellemesi ortaya çıkacak güvenlik riski faktörlerini de ortadan kaldırıyor. Bunun yanında sisteme entegre Adobe Flash Player eklentisi de önemli bir artı olarak görülüyor.

AB'de bilindiği gibi Windows 7 ilk başlangıcında standart Internet Explorer tarayıcısı yerine tarayıcı seçme ekranı geliyor ve kullanıcı dilediğini tercih edebiliyor. BSI daha önce de Internet Explorer üzerinde var olan bir açık nedeniyle yama yayınlanana kadar tarayıcısının kullanılmaması yönünde internet kullanıcılarına çağrısı olmuştu.

Google Almanya ofisinden Wieland Holfelder, Chrome'un pek çok önemli özelliğinin rapora yansımasından gurur duyduklarını açıkladı. 

Almanya'da diğer ülkelerin aksine Firefox yüzde 51 ile tarayıcı pazarının lideri. IE yüzde 24.8, Chrome ise yüzde 14.3 onu takip ediyor. Bu kararın Chrome kullanımını artıracağı muhakkak.

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BBB 7 yıl en beğenilen
Chrome güvenlimi değilmi bilinmez ama,Google Yeni Kullanıcı sözleşmesi ile ilgili ciddi manada bir haber göremedim sitede dahada ötesi teknoloji namına kaliteli haber yok artık sitede eskiden bu siteden birşeyler öğrenebiliyorduk gerçekten son yıllarda tam bir fiyasko.Sekiz yıllık kullanıcı olarak görüşlerim bunlar.
Chrome güvenlimi değilmi bilinmez ama,Google Yeni Kullanıcı sözleşmesi ile ilgili ciddi manada bir haber göremedim sitede dahada ötesi teknoloji namına kalitel...
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xpugur 7 yıl
1OO1
krom güzelde biraz gelişse iyi olacak. adres satırına bir yazı yazdıktan sonra alttan seçim yapmak için tab tuşuna basınca işlemiyor (ie ve mozillada böyle halbuki). eklentide denedim olmadı. ayrıca download sayfası kötü. ayar sayfası kötü sanki web page gibi ayar sayfası yapmışlar.gizli tarayıcı özelliği yok. onun dışında hız olarak iyi. gelişse güzel olacak

gizli tarayıcı özelliği var ... bi sayfaya mesela bi bookmarka sağ tıklayın 3. sırada "incognito window" seçeneği var ki gizli tarayıcı oluyor zaten bu şekilde açtığınızda sol üstte gizli dedektif gibi bi karakter görüyorsunuz... download sayfasıda bence güzel firefoxtan farkı yok aynı tamammen ...ve evet ayar sayfaları web page gibi gözüküyor, bu başlarda sinirimi bozuyordu ama sorun yok biraz kurcalayıp detaylara inince alıştım :)
1OO1krom güzelde biraz gelişse iyi olacak. adres satırına bir yazı yazdıktan sonra alttan seçim yapmak için tab tuşuna basınca işlemiyor (ie v...
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nisanci2140 7 yıl
chrome iyidir...
bugununincileri.com/...
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Öner 7 yıl
Saçma ve yanlış bir yaklaşım olmuş seninki.
sen her tarafı yamalı bir pantolon mu alırsın yoksa yaması olmayan sağlam bir pantolon mu?
ben terzi olsam ve sana her tarafı yamalı bir pantolon dikip 'efendim dikerken hep dikişleri kaçırdık ama sonra yamadık' desem sen o pantolonu alır misin?

yanlış pencereden bakıyorsun.
güvenlik yaması her çıkan versiyon için çıkıyorsa bu adamlar her cikardiklari versiyonu 'dikişi kaçmış' üretiyor demek ki. 3-4 versiyon çıkarırsın sonra bakarsın birinde güvenlik açığı var, güvenlik yaması cıkarırsın.
Bu ısler boyledır, senin dediği gibi patrona sormazlar yama çıkarmak için.
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Öner 7 yıl
Piyasaya gireli 2 yıl olmasına rağmen 10.x surumune çıkmış ve durmadan güvenlik yaması cikartmış bir tarayıcının en güvenli tarayıcı seçilmesi bana saçma geldi. o kadar açıgi olan ve durmadan yama çıkaran tarayıcı benim gözümde güvenli değildir.

gizli sekme olayina gelince o olay diğerlerinde de var. opera 10 da bile vardı bu özellik. chrome 'a has birşey değil yani.
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OverClocK1ng 7 yıl Öner
Öner

Piyasaya gireli 2 yıl olmasına rağmen 10.x surumune çıkmış ve durmadan güvenlik yaması cikartmış bir tarayıcının en güvenli tarayıcı seçilmesi bana saçma geldi. o kadar açıgi olan ve durmadan yama çıkaran tarayıcı benim gözümde güvenli değildir.

gizli sekme olayina gelince o olay diğerlerinde de var. opera 10 da bile vardı bu özellik. chrome 'a has birşey değil yani.

İyi yapmışlar ya işte.
Ne yapsalardı. Güvenlik açıklarını ellemeseler miydi.

O dediğin anca Türkiye'de olur.

Örnek:

- Patron bizim yaptığımız İnternet tarayıcısında güvenlik açıkları var. Ne yapalım? Güvenlik yaması çıkartalım mı ?
- Yok yok elleme. Öyle yaparsak insanlar "Demek ki güvensizmiş, kullanmayalım" derler. Ama çıkartmazsak "Demek güvenli ki yama çıkartmıyorlar" derler. Öyle kalsın.
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icg 7 yıl
kenar çubuğunda geçmiş görüntüsü ve bu bahsedilenler operada var. daha hızlı, daha kullanışlı.
Rainbow6
xpugur
1OO1 krom güzelde biraz gelişse iyi olacak. adres satırına bir yazı yazdıktan sonra alttan seçim yapmak için tab tuşuna basınca işlemiyor (ie ve mozillada böyle halbuki). eklentide denedim olmadı. ayrıca download sayfası kötü. ayar sayfası kötü sanki web page gibi ayar sayfası yapmışlar.gizli tarayıcı özelliği yok. onun dışında hız olarak iyi. gelişse güzel olacak
gizli tarayıcı özelliği var ... bi sayfaya mesela bi bookmarka sağ tıklayın 3. sırada incognito window seçeneği var ki gizli tarayıcı oluyor zaten bu şekilde açtığınızda sol üstte gizli dedektif gibi bi karakter görüyorsunuz... download sayfasıda bence güzel firefoxtan farkı yok aynı tamammen ...ve evet ayar sayfaları web page gibi gözüküyor, bu başlarda sinirimi bozuyordu ama sorun yok biraz kurcalayıp detaylara inince alıştım :)
Gizli tarayici ozelligi ne ise yariyor .. kisisel bilgi guvenligi sagliyor mu

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Rainbow6 7 yıl
xpugur
Orijinalden alıntı: 1OO1 krom güzelde biraz gelişse iyi olacak. adres satırına bir yazı yazdıktan sonra alttan seçim yapmak için tab tuşuna basınca işlemiyor (ie ve mozillada böyle halbuki). eklentide denedim olmadı. ayrıca download sayfası kötü. ayar sayfası kötü sanki web page gibi ayar sayfası yapmışlar.gizli tarayıcı özelliği yok. onun dışında hız olarak iyi. gelişse güzel olacak
gizli tarayıcı özelliği var ... bi sayfaya mesela bi bookmarka sağ tıklayın 3. sırada incognito window seçeneği var ki gizli tarayıcı oluyor zaten bu şekilde açtığınızda sol üstte gizli dedektif gibi bi karakter görüyorsunuz... download sayfasıda bence güzel firefoxtan farkı yok aynı tamammen ...ve evet ayar sayfaları web page gibi gözüküyor, bu başlarda sinirimi bozuyordu ama sorun yok biraz kurcalayıp detaylara inince alıştım :)

Gizli tarayici ozelligi ne ise yariyor .. kisisel bilgi guvenligi sagliyor mu
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toonjai 7 yıl
bir de kenar çucuğunda geçmişi gösterse ( mozilladaki gibi ) kesinlikle kusursuz bir tarayıcı olurdu ...
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xLmNt13 7 yıl
crome kullanıyodum illallah geldi hatalardan 10.0 firefox a döndüm
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OverClocK1ng 7 yıl xLmNt13
xlmnt13
crome kullanıyodum illallah geldi hatalardan 10.0 firefox a döndüm
Valla bazı iyi özellikleri olmasa mesela güvenlik gibi ben hiç Chrome kullanmam.

Mesela Chrome da DonanımHaber ana sayfasında en yukarıda RSS var. Ona tıklıyorum.
1 yıldan fazla oldu. Hâlâdır tıklayınca hata veriyor. Yani bunu bulup düzeltmiyorlar mı ne?

Siz de deneyin bakalım. Bende mi problem var yoksa sizde de RSS e tıklayınca seçenek gelmiyor da yazılar mı çıkıyor ?
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OverClocK1ng 7 yıl
Bende sürekli bir sürü sekme açıktır. Açık konuşayım. Firefox tan vazgeçemiyorum. Çünkü çok eklenti kullandığım için bir sürü artısı var. Chrome da güvenli ve hızlı diye seviyorum ve birkaç aydan beri ikisini de sürekli kullanıyorum. Ama Chrome da biraz sekme olayını abartınca birden inanılmaz kasmaya başlıyor. Üstelik Ram'im 8Gb. Mesela şu an kasma yok. Yukarıda da 26 tane sekme açık. Ama bazen çok fazla açınca birden acayip kasmaya başlıyor. ŞU an Firefox'ta da 11 sekme açık ama normalde onda da 20-30 dan aşağı olmuyor. Ama Firefox ta öyle ağırlaşma problemi yaşamıyorum...
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jibe 7 yıl
Eminim öyledir...
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Batuist 7 yıl
chrome güvenliğin yanında aynı zamanda en uyumlu tarayıcı. html5 sayfalarda ffden daha hızlı. ama yinede ff kullanıyorum..
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