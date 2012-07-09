Alpha adlı saat ile kalp ritminiz devamlı kontrol altında olacak

Haber Editörü
Hem sağlık açısından hem de spor aktiviteleri açısından kalp atışlarını devamlı takip altında bulunduracak pek çok yenilik hayatımıza girmiş durumda. Ancak endüstride ilk kez nabzınızı devamlı kontrol altında tutan ve mobil cihazlara aktaran bir proje gerçek hayata geçmek üzere.
Mio adlı saatiyle parmağınızla bastırarak nabzınızı ölçme imkanı sunmak isteyen Liz Dickinson adlı girişimci, bazı zorluklar nedeniyle projeyi rafa kaldırmış. Ancak bu kez Kickstarter platformunda, herhangi bir müdahalede bulunmadan ölçüm yapabilen Alpha adlı saatiyle yeniden karşımıza çıkıyor.
Alpha adlı saat; elektro-optik hücre ve iki adet ışık sensörü kullanarak deri altından geçen damarların atımlarını ölçebiliyor. Diğer teknolojilerin aksine hareket halinde olmak ölçüm esnasında herhangi bir negatif etki yapmıyor.
Saat ANT+ veya Bluetooth 4.0 bağlantıları ile uyumlu tüm cihazlarla birlikte çalışabiliyor. Spor yaparken tüm aktivitelerinizi bu sayede takip edebiliyorsunuz. Saat tehlikeli derecede düşük veya yüksek kalp atımlarını LED ışığı sayesinde bildirebiliyor.
30 gün sonra sona erecek bağış toplama sürecinde 100 000$ hedefi şimdiden aşılmış bile. 99$'lık bağışlarda saatin ilk üretim modelleri de hediye edilecek.
http://www.kickstarter.com/projects/alphaheartrate/alpha-the-holy-grail-of-heart-rate-look-ma-no-hand Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gorunum yonu guzel,video'da belli olmuyor,fotolardan gordugum kadariyla bu tip bileklikli alphasaat veya bunlar herneyse,ucuzu veya pahalisi.
saatkismi ve bileklik tek govde olduklarinda kivrim noktalarindan bir sure sonra yorgunluktan catlayarak tamamen yirtilip kopuyor,tamiride mumkun degil,ancak cep ssati olabiliyor.
uretici firmalar bunu gayet iyi biliyorlar,isteseler dogru uretim yapabilirler ve bunu kasten yapiyorlar.
alpha saat dahil kumpasa gelip bu urunleri bu sekliyle satin almayin.
Hiç öyle bir niyetim yoktu.Bu kadar saldırgan olmanınıza da bir anlam veremedim doğrusu.
Bu işin geliştirme,pazarlama,parça üretimi vs... gibi durumları var.Her işe klasik Türk mantığı ile girersek eğer teknoloji bu gün ki seviyesine gelemezdi bence.
En azından bir de şöyle düşünün. Bilmem kaç bin dolara saatler satılıyor onların ele avuca sığar ne gibi özellikleri var ? Su geçirmeme ve dayanıklı kasa olmalarından başka.
Pahalı gelmesinin bir nedeni de ülkemizde doların yüksek olmasıdır.Neyse bu daha uzar.Bence gayet güzel bir saat olmuş bir kaç farklı renk ve ya tasarımda çıkarsa ilerleyen zamanlarda almayı düşünebilirim.
Ana sayfa haberlerinde bu tip yorumlardan hoşlanmıyorum, karşıdaki kişi o kadar zır cahil mi ki doların yüksek olduğunu bile anlatmışsınız...