Alpha adlı saat ile kalp ritminiz devamlı kontrol altında olacak

Hem sağlık açısından hem de spor aktiviteleri açısından kalp atışlarını devamlı takip altında bulunduracak pek çok yenilik hayatımıza girmiş durumda. Ancak endüstride ilk kez nabzınızı devamlı kontrol altında tutan ve mobil cihazlara aktaran bir proje gerçek hayata geçmek üzere.





Mio adlı saatiyle parmağınızla bastırarak nabzınızı ölçme imkanı sunmak isteyen Liz Dickinson adlı girişimci, bazı zorluklar nedeniyle projeyi rafa kaldırmış. Ancak bu kez Kickstarter platformunda, herhangi bir müdahalede bulunmadan ölçüm yapabilen Alpha adlı saatiyle yeniden karşımıza çıkıyor.





Alpha adlı saat; elektro-optik hücre ve iki adet ışık sensörü kullanarak deri altından geçen damarların atımlarını ölçebiliyor. Diğer teknolojilerin aksine hareket halinde olmak ölçüm esnasında herhangi bir negatif etki yapmıyor.





Saat ANT+ veya Bluetooth 4.0 bağlantıları ile uyumlu tüm cihazlarla birlikte çalışabiliyor. Spor yaparken tüm aktivitelerinizi bu sayede takip edebiliyorsunuz. Saat tehlikeli derecede düşük veya yüksek kalp atımlarını LED ışığı sayesinde bildirebiliyor.





30 gün sonra sona erecek bağış toplama sürecinde 100 000$ hedefi şimdiden aşılmış bile. 99$'lık bağışlarda saatin ilk üretim modelleri de hediye edilecek.