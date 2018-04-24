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Altay tankı ihalesini kazanan şirket belli oldu

Ana muharebe tankı Altay'ın seri üretimi ve motor geliştirilmesi için başlatılan ihale sonuçlandı. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucu yola BMC ile devam edilecek.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Altay tankı ihalesini kazanan şirket belli oldu
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Ana muharebe tankı Altay’ın üretim süreciyle ilgili yeni bilgiler geldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi için geliştirilen Altay tankının ihale sürecinde karara varıldı.

Kara Kuvvetleri’nin hizmetine sunulacak ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimine BMC, Otokar ve FNSS talip olmuştu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Altay’ın seri üretimi ve motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karara varıldı.

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi konumunda olan BMC’de Katar da büyük ortaklardan biri olarak yer alıyor. Bu da Altay Tankı’nın Katar başta olmak üzere müslüman ülkeler coğrafyasında satışının mümkün olacağına işaret ediyor. Aynı zamanda yerli otomobil için de BMC üretim rolünü üstlenerek kilit isimlerden biri olmuştu.


Savunma sanayiinde önemli isimlerden biri olmak istediklerini her fırsatta dile getiren Ethem Sancak, hava ve deniz gibi alanlara bölünmeyip sadece kara araçlarında uzmanlaşıp bu tarafta önemli işler yapmayı hedeflediklerini belirtiyor. BMC’nin Sakarya’da bu odakta bir tesis planlaması içinde olduğu ve sadece araçlar değil, mühimmatların üretimi konusunda istekli olduğu söylenenler arasında.


https://aa.com.tr/tr/ekonomi/altay-tanki-ihalesi-sonuclandi/1126842 Yorum Yaz
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YoldaşNapolyon 1 yıl en beğenilen
Birkaç gündür denizaltı ve uçak projesi ile ilgili forumdaşlara doğru bir sekilde bilgi vermeye çalışıyordum. Alaya almalarına üzülüyordum doğrusu.
Her seyden öte şaşırmadım. Basireti olmayan çapsız zihniyet Savunma Sanayiine de el atmadan olmazdı tabii.
Tankı geliştiren ve yabancı hissedadı OLMAYAN OTOKAR'a vermediniz. En hazır firma oydu halbuki
20 yılı aşkın paletli araç tecrübesi olan %49'u Bae Systems gibi savunma devine ait olan FNSS'yi de es geçtiniz.
Tank üretme tecrübesi olmayan yarısı Katar Devletine ait olan tank ıhalesini kapabilmek için ALMAN Rheinmetall ile %50/50 şirket kuran ve fabrikası olmayan BMC'ye İhaleyi verdiniz.
Yeni kurulan şirketin %50'si Bmc'ye ait (Bmc'nin %50'si Katar'a) =
%50 Alman %25 Katar %25 Türk (Ethem Sancak)
Bu seçimin milli menfaatlerimiz göz önünde bulundurularak yapıldıysa her şirketin teklifini kamuoyu öğrenmeli vatandaş bilmeli ha durum farklı ise YAPTIĞINIZ İŞE SOKAYIM
Birkaç gündür denizaltı ve uçak projesi ile ilgili forumdaşlara doğru bir sekilde bilgi vermeye çalışıyordum. Alaya almalarına üzülüyordum doğrusu.Her se...
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3 Yanıt Yanıtla +147
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mg3 1 yıl

Ethem Sancak: Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor.
Sancak, daha önce de Erdoğan'la ilgili olarak, 'Ona; anam, babam, eşim çocuklarım feda olsun' demişti
Sövdünmü diyorlaki niye sövüyorsun nasil sövmeyeyimki.
Ethem Sancak: Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor.Sancak, daha önce de Erdoğan'la ilgili olarak, 'Ona; anam...
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olağan_şüpheli 1 yıl
Yandaşın alması şaşırtmadı. Umarım ellerine yüzlerine bulaştırmazlar. Otokar ve fnss kadar zırhlı araç tecrübeleri yok.
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DH Misafiri 6 ay
Vay arkadaş ne tank mış. 15 yıldır ihale aç sonra iptal et. Her seçim önce ihale yapılır seçimden sonra iptal ediliyor. Takip ediyorum. Makarna yemiyorum.
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Guest-C192699FC 1 yıl
Bmc yandaş otokar koçun koç yıllarca teneke sattı halka değişen bişey yok artık kızgın değilim gülüp geçiyorum. Ama sonuç olarak ihaleyi hak eden almalıydı tüm ihalelerin büyük bir çoğunluğu hükümete yakın duran gruplara gidince insan bir lahza durup düşünüyor.
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Fade to Black 1 yıl
Rheinmetal hangi tankı yapmış geçmişte?
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coolman06 1 yıl Fade to Black
Rheinmetall leopard tankının ana üreticisi.
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firat_kilic 1 yıl
Aries (mitolojik) // Koç (mitolojik*astro) // Rams // (Ateş) // Chrysler Defense Systems (usa) // G.Kore (imperialist sub-partner) // Hyundai // Altay ---- milli diye yutturulan hikaye...
*****O kadar şeytandan bahsederler.... fakat dünyada iken kimse şeytana hizmet ettiğini bilmez.**********
bir de üstüne din satarlar yani... "sat" kökü eski Türkçede araştırın*** şeytan demektir. satan ilede kıyaslayın hem mecazi hem şimdiki anlamı ile... ateşide ilave edin.. burçlar elementler.. büyük patlama vs.. tüm bilimleri görde bil.. en tehlikeli adam inandırılmış adam... zombie... beyin kontrolü... vampirler ve zombiler.. filmlerin bir anlamı var... simetri... 1 --- 0 olmak olmamak sinir sistemi... varlık yokluk... ateş-hava ve toprak-su // zıtlık... // denge... // mars... // elektromanyetik... // ruhsal kutuplar // sümer // mısır .... din üçlemesi ibrahimi model... mars etkinliği... ve beyinler.. eğen eğilen beyinler... ve isyan eden gerçeği görenler... anlatamamak... Tek gözü kurdukların da kurtuluşun daha da zorlaşacak... Allahçılara dikkat edin... uyur-gezerlere de... bunları bilim yolu ile kurtulmamız lazım... arkeolojiden tarihe dilden dine... hepsini öğrenelim... tarafsızca... 1 bilgi kaçarsa hüküm yanlış olur... bu inanlar zaten yanlış yolda... karar verecek halşde değiller.. sabah güneş doğmadan bir evden çıkıp karanlık bir odada akşama kadar tutulup güneş batınca evine gönderilirler buna bu düzene inananlar...a bir şey anlatmaya gerek yok... onlar zaten anlamaz... kurtuluş hiçliktedir... meditasyon şart hiç bir şey yapmamak o zaman ruhuna takılan zincirleri göreceksin... seni hep çağıracaklar gördükçe uyanacaksın... ve dur gelecek o durdan sonra gelen hareket içeriden gelen eylem o kurtuluştur.... seni onlara göre yüce sistemi pekiştirmek için kullanıyorlar... o sistemlede seni ve alt neslini kontrol edecekler... Ateşin hükmü bitecek... eğer an-laya-bilir-sen.
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firat_kilic 1 yıl
BMC=The British Motor Corporation Limited (BMC)
Tembellik hep hızlıdan para götürme işleri....
Sonra milli... Şimdi bir de milli tokat yiyelim...
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DH Misafiri 1 yıl
Yaptigi otobusler 3-5 yilda dokulen urettigi otobuste volvo motor kullanan bmc bu isin altindan kalkamaz
Hazir prototipi uretilmis binlerce saat testlerden gecmis calisma varken bu projeyi sifirdan baslatmak sadece zaman kaybidir bu ulkeye ihanettir
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NorthShield 1 yıl
Yazık ettiler Otokara gerçekten üzücü bir durum. Canım proje yalan olacak. Rant uğruna bukadar güzel bir projeyi yabancı ortaklı bir firmanın eline vererek hiç ettiler.
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Extralarge 1 yıl
Koç gurubu bu ihalaye neden giriyorki ? Sakallıdan başka ihaleleri alabilen varmı ?
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aybey 1 yıl
Altay Tankı Güney Kore ile ortak bir projenin ve hatta çoğunlukla Güney Kore'den satın alınan patentler üzerine kuruldur.
Proje 90'lardan itibaren Avrasyacı, nato karşıtı Ulusalcıların iteklemesi ile başladı. Şu anki hükümet tıkırında işleyen tüm projelere mum dikmek ve yandaşa iş vermek için çırpınıyor. Ulusalcılar yerli iHA'lar için kimsenin neci olduğuna bakmadan Bayraktarlarla iş birliği ile bu ar-ge ve üretim süreçlerini tamamladılar. Ödül olarak Ergenekon, Balyoz vs. yalanları ile fetö kumpası ile şu anki üst akp genelbaşkanının savcısıyım dediği davalarla içeri tıkıldılar...
Bu hükümet önce Çukurova Holdingi kadük durumuma düşürüp, elindeki malları yandaşlara dağıttı. BMC İngiliz firması ancak Türkiye ve bir çok ülkedeki ad ve patent hakları Çukurova Holdinge geçmişti. BMC yandaşa peşkeş çekildi. Yerli Gemi ve Tank Projeleri zaten KOÇ Holding tarafından alınmış ve çatır çatır üretim yapılıyordu. Prototipler bile Koç holding tarafından yapıldı. Ancak bir kişinin kişisel öfke ve ben istiyorum öyle olacak demesi nedeni ile Koç Holding'den bu işler alınıp resmen yandaşlar kazansın diye yeniden ihale açıldı. Koçlar Tekrardan bu ihaleyi alacak diye iptaller vs.. tonla iş yapıldı ve bir baktık ki Koç'lar ihaleyi kaybetti ve bu işler yandaşlara verildi. Şimdi bu hükümet döneminde şöyle bir ihale düzeni gördük. Devlet bir iş veya hizmet için ihale açıyor(İhale kanunundan bağımsız bir şekilde) En düşük fiyata iş bir firmaya geçiyor. Ancak o iş o ücrete yapılamıyor gerçekte, bu işi bitirilebilecek makul fiyatların sahipleri eleniyor, ancak ihaleyi kazanan yandaş ise; güncel değerleme ve veya işi çok istemişiz miktarını azaltıyoruz vs. adı altında sürekli fiyat artıtımı yapılıyor. Dolayısı ile işi baita 10 bitireceğim diyen firma gerçekte işi 25'e bitiriyor. Dolayısı ile Ben bu işi 17' ye bitirim diye teklif verdiğim için ben yüksek fiyat verdiğimden eleniyorum, bu şekilde devlet güya ucuza iş yaptım gördün mü diyor! Sen de seçmen olarak kekleniyorsun...
Motor kısmında BMC'nin işin içinden çıkamadığı zaten yazıldı çizildi. Ki bu haberler DH'nin çapını aşan ve doğrudan sosyo politik ve ekonomik konular.
LÜTFEN ASIL İŞİNİZ OLAN TEKNOLOJİ HABERLERİNE DÖNÜN! SİYASETE YANLIŞ YERDEN BULAŞIYORSUNUZ... Sanki elinize bir bülten verilmiş onu yazıyorsunuz! Zaten ülke bölünmüş, birde bu tarz iktidar görüşü ile yayım yapıp propaganda sitesine dönmeyin!
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Zimmerit 1 yıl
BMC tüm araçlarında genellikle cummins marka motor kullanır amerikan malıdır tankın zırh sistemini ve diğer önemli parçaları rheinmetall üretecek büyük ihtimalle.
Tankın zırhı roketsan tarafından geliştirilen içerisinde bor bileşiği içeren yeni nesil bir zırhtı bu demek oluyor ki rheinmetall'in devreye girmesiyle birlikte onca çaba ve emeğe rağmen zırhın da değişeceği yönünde kuvvetli olgular olduğunu düşünüyorum bu gerçekleşirse ek maliyetler olacak ve birileri iyi para kazanacak ayrıca rheinmetall devreye girdiyse tankın ana silahı olan topu da kendisi yapacaktır.
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