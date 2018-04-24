Altay tankı ihalesini kazanan şirket belli oldu

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Ana muharebe tankı Altay’ın üretim süreciyle ilgili yeni bilgiler geldi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri'nin günümüz ihtiyaçlarına cevap vermesi için geliştirilen Altay tankının ihale sürecinde karara varıldı.

Kara Kuvvetleri’nin hizmetine sunulacak ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimine BMC, Otokar ve FNSS talip olmuştu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Altay’ın seri üretimi ve motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karara varıldı.

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi konumunda olan BMC’de Katar da büyük ortaklardan biri olarak yer alıyor. Bu da Altay Tankı’nın Katar başta olmak üzere müslüman ülkeler coğrafyasında satışının mümkün olacağına işaret ediyor. Aynı zamanda yerli otomobil için de BMC üretim rolünü üstlenerek kilit isimlerden biri olmuştu.





Savunma sanayiinde önemli isimlerden biri olmak istediklerini her fırsatta dile getiren Ethem Sancak, hava ve deniz gibi alanlara bölünmeyip sadece kara araçlarında uzmanlaşıp bu tarafta önemli işler yapmayı hedeflediklerini belirtiyor. BMC’nin Sakarya’da bu odakta bir tesis planlaması içinde olduğu ve sadece araçlar değil, mühimmatların üretimi konusunda istekli olduğu söylenenler arasında.