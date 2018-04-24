Altay tankı ihalesini kazanan şirket belli oldu

Kara Kuvvetleri’nin hizmetine sunulacak ana muharebe tankı Altay’ın seri üretimine BMC, Otokar ve FNSS talip olmuştu. Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Altay’ın seri üretimi ve motor geliştirilmesi için başlatılan Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamında BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşme görüşmelerine başlanması yönünde karara varıldı.
Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticisi konumunda olan BMC’de Katar da büyük ortaklardan biri olarak yer alıyor. Bu da Altay Tankı’nın Katar başta olmak üzere müslüman ülkeler coğrafyasında satışının mümkün olacağına işaret ediyor. Aynı zamanda yerli otomobil için de BMC üretim rolünü üstlenerek kilit isimlerden biri olmuştu.
Savunma sanayiinde önemli isimlerden biri olmak istediklerini her fırsatta dile getiren Ethem Sancak, hava ve deniz gibi alanlara bölünmeyip sadece kara araçlarında uzmanlaşıp bu tarafta önemli işler yapmayı hedeflediklerini belirtiyor. BMC’nin Sakarya’da bu odakta bir tesis planlaması içinde olduğu ve sadece araçlar değil, mühimmatların üretimi konusunda istekli olduğu söylenenler arasında.
https://aa.com.tr/tr/ekonomi/altay-tanki-ihalesi-sonuclandi/1126842 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her seyden öte şaşırmadım. Basireti olmayan çapsız zihniyet Savunma Sanayiine de el atmadan olmazdı tabii.
Tankı geliştiren ve yabancı hissedadı OLMAYAN OTOKAR'a vermediniz. En hazır firma oydu halbuki
20 yılı aşkın paletli araç tecrübesi olan %49'u Bae Systems gibi savunma devine ait olan FNSS'yi de es geçtiniz.
Tank üretme tecrübesi olmayan yarısı Katar Devletine ait olan tank ıhalesini kapabilmek için ALMAN Rheinmetall ile %50/50 şirket kuran ve fabrikası olmayan BMC'ye İhaleyi verdiniz.
Yeni kurulan şirketin %50'si Bmc'ye ait (Bmc'nin %50'si Katar'a) =
%50 Alman %25 Katar %25 Türk (Ethem Sancak)
Bu seçimin milli menfaatlerimiz göz önünde bulundurularak yapıldıysa her şirketin teklifini kamuoyu öğrenmeli vatandaş bilmeli ha durum farklı ise YAPTIĞINIZ İŞE SOKAYIM
Ethem Sancak: Erdoğan'ı gördükçe aşık oldum, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor.
Sancak, daha önce de Erdoğan'la ilgili olarak, 'Ona; anam, babam, eşim çocuklarım feda olsun' demişti
Sövdünmü diyorlaki niye sövüyorsun nasil sövmeyeyimki.