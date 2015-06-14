Alternatif YouTube istemcisi MyTube güncellendi

Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan YouTube istemcisi myTube, 2.2.0.0 sürümüne güncellendi.

Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, yayınlanan son sürümüyle ilk olarak artık belirlenen 10 farklı kanaldan video yükleme bildirimleri verebiliyor. Aynı zamanda geliştirici mesajlarını ufak bir bildirim ekranı olarak gözler önüne seren uygulama, myTube paylaşma ekranını izlenen videolar odağında güncelliyor ve birçok hatadan kurtularak arayüz geliştirmeleri alıyor.

2,25 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/mytube-windows-phone-update-adds-video-upload-notifications-and-more