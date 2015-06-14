Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alternatif YouTube istemcisi MyTube güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Alternatif YouTube istemcisi MyTube güncellendi
 
Windows Phone 8 ve Windows Phone 8.1 işletim sistemli cihazlar için Ryken Apps tarafından hazırlanan YouTube istemcisi myTube, 2.2.0.0 sürümüne güncellendi.
Dünyanın en popüler video ağı YouTube'a bağlanılmasına ve burada yer alan içeriklerin oynatılmasına imkan tanıyan myTube uygulaması, yayınlanan son sürümüyle ilk olarak artık belirlenen 10 farklı kanaldan video yükleme bildirimleri verebiliyor. Aynı zamanda geliştirici mesajlarını ufak bir bildirim ekranı olarak gözler önüne seren uygulama, myTube paylaşma ekranını izlenen videolar odağında güncelliyor ve birçok hatadan kurtularak arayüz geliştirmeleri alıyor.
2,25 TL fiyat etiketiyle satılan myTube uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowscentral.com/mytube-windows-phone-update-adds-video-upload-notifications-and-more Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr xXx 4 yıl
Siz her güncellemeyi haber yapacaksanız işimiz var sizinle...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NvdiaAmd 4 yıl
Halihazırda başlık var oraya yazsanız? Her guncellemede başlık açıp duruluyor anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl FLY Mobile ile Pazar Faaliyetlerini ve Gelecek Planlarını Konuştuk! 4 yıl Buzz Launcher video inceleme "Android cep telefonunuzu %100 kişiselleştirin" 4 yıl İnce, hafif ve güçlü: Gigabyte'ın performans odaklı yeni dizüstü bilgisayarı video ön inceleme 4 yıl AMD'den önemli adım: FreeSync teknolojisi artık HDMI üzerinde de çalışıyor video ön inceleme 4 yıl Özellik zengini yeni nesil router: TP-Link Archer C3200 video ön inceleme 4 yıl Asus'un yeni akıllı saati: Su geçirmez özellikteki VivoWatch video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim