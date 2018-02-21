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Amazon Alexa artık doğrudan eve entegre ediliyor

Amazon Alexa dijital asistanına sahip olabilmek için artık bir hoparlör veya mobil cihaz edinmenize gerek kalmadı. Lüks Bellasera sitesinde Alexa doğrudan eve entegre edilmiş.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal asistan pazarının lideri durumundaki Amazon Alexa bugüne kadar akıllı hoparlör, telefon, tablet, akıllı saat, güvenlik kamerası, televizyon gibi pek çok alanda kendisine yer bulmuştu. Şimdi doğrudan eve entegre ediliyor.

İlginç fikirler

ABD’nin Florida eyaletinde inşası devam eden Bellasera lüks site projesi teknoloji anlamında önemli yeniliklere ev sahipliği yapacak. 35 milyon dolarlık bütçe ile başlayan projede 385 adet evin tanesi 400 bin dolardan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak.

154 dönüm alana inşa edilen sitenin en önemli özelliklerinden birisi WiFi sertifikasına sahip olması. Yani sitede WiFi sinyallerinin ulaşmadığı hiç bir nokta bulunmuyor. Bu açıdan site her zaman çevrim içi durumda.

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Diğer önemli yenilik ise her daireye Amazon Alexa asistanının entegre edilecek olması. Özel bir kontrol paneli üzerinden ulaşılacak olan Amazon Alexa, evdeki tüm akıllı cihazları da kontrol edecek. Site bu açıdan teknoloji dünyasında bir ilke imza atıyor.

Projenin yürütücüsü Lennar şirketi, Amazon Alexa entegrasyonunun en önemli pazarlama noktası olacağını belirtiyor. Özellikle evinde entegre teknolojik yenilikler isteyen tüketiciler için Bellasera projesi ilgi çekmeye çalışacak.

 

https://www.digitaltrends.com/home/florida-alexa-built-into-homes/ Yorum Yaz
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kaya123450 1 yıl
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tobepeople 1 yıl kaya123450
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