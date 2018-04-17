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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı

Nubia'nın oyun odaklı akıllı telefonu önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak. Nubia Red Magic olarak lanse edilmesi beklenen cihazın ön ve arka tasarımını gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.
1 yıl
2,5b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı
ZTE'nin alt markası olan Nubia'nın 19 Nisan'da oyun odaklı bir akıllı telefon tanıtacağını zaten öğrenmiştik. Nubia Red Magic olarak resmiyet kazanması beklenen oyuncu telefonunun lansmanıyla ilgili basın davetiyeleri de gönderilmeye başlanmış durumda. Sadece birkaç gün sonra tanıtılacak akıllı telefonun hem ön hem de arka tasarımını gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan maliyet ve fiyatları düşürmenin yeni yolu: Yerinde üretim"
Nubia Red Magic güçlü bir donanım konfigürasyonu ve alışılmışın dışında bir tasarımla gelecek. Havalı ışıklandırma efektleriyle süslenmiş telefonun, dört soğutma fanına sahip olması bekleniyor. Oyun odaklı akıllı telefon ayrıca hava soğutma sistemi ve karbon nano malzeme gibi özellikler de sunacak.

Snapdragon 845 ve çift kamera

Fotoğraf çok net olmasa da cihazda çift kamera ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısının yer aldığını görüyoruz. Nubia oyuncu telefonunun Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor. Yani bu sayede tüm oyunları rahatlıkla kaldırabilecek kapasitede olacak. Ayrıca oyun sırasında yüksek kare hızı sağlayabilecek özellikler sunacağı da gelen haberler arasında.

https://weibo.com/2068200753/Gcvc9jorZ?from=page_1005052068200753_profile&wvr=6&mod=weibotime&type=comment#_rnd1523996901294 Yorum Yaz
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V4LKyR 1 yıl
Arkadaşlar Çin'de yaşlı kadınlardan erkeklerden tutun da, genç erkeklere çocuklara kadar herkes manyak gibi telefondan oyun oynuyor.
Koca koca kadınlar adamlar, parklarda zombi gibi Pokemon Go oynuyorlar emenike... Ben böyle garip bir ülke görmedim.
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esmerbuyucu 1 yıl
Dünya genelinde ve Çin'de özellikle telefondan oyun oynama daha yaygın bir seçenek haline geldi. Hatta oyun sektörüne en çok para mobilden gidiyor.
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mceliker 1 yıl
Telefon var ama oynayacak oyun yok. Biraz ilerlesen hemen reklam. Hemen karakteri geliştir altın al elmas al vs vs. Oyunlar para odaklı psp veya Vita oyunları gibi ilerlemeleri maceralı bişeyler olsa neyse. Basit oyunlar dışında oyun oynamıyorum artık.
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10ff 1 yıl
oyuncu telefonlari yapilacagina optimizasyona onem verseniz daha iyi degil mi? ama olurmu hic daha cok para kazanmak varken...
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Krone 1 yıl
Yeni trend bu herhalde.
Gereksiz.
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tobepeople 1 yıl
Ekranı parmaklamadan oynadığında bana göre oyuncu telefonu oluyor., zamanında psp dandik ekranıyla bile oynatıyordu. Psp gibi ama ama günümüz ekran kasa oranı ve işlemcisi rami teknolojisiyle çok daha iyi şeyler çıkartılabilir. Ancak ışıkla ve ekranı parmaklamakla olmamalı. Zaten ekranı parmaklayınca alan daralıyor.
Şu aşağıdaki iyiydi niye aynını yapmadılarsa
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Biyturs_OnSr 1 yıl tobepeople

Orijinalden Alıntı: tobepeople
Ekranı parmaklamadan oynadığında bana göre oyuncu telefonu oluyor., zamanında psp dandik ekranıyla bile oynatıyordu. Psp gibi ama ama günümüz ekran kasa oranı ve işlemcisi rami teknolojisiyle çok daha iyi şeyler çıkartılabilir. Ancak ışıkla ve ekranı parmaklamakla olmamalı. Zaten ekranı parmaklayınca alan daralıyor.
Şu aşağıdaki iyiydi niye aynını yapmadılarsa

PSP'nin mi ekranı kötüydü ? Gözlere bir baktırın derim, ya da yanlış hatırlıyorsunuz. Şuan bile piyasayla kapışabilecek ekran kalitesi var.
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kankixx123 1 yıl
Pubg mobile piyasaya çıkınca herkes anında oyuncu telefonu adı altında telefonlar üretmeye başladı. Belki bu sebepten dolayı olabilir.
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hazarRS 1 yıl
durduk yere bütün firmalar sözleşmiş gibi neden sapır sapır oyuncu telefonu çıkarmaya başladı ki? Piyasanın böyle bir ürüne ihtiyacı da yoktu zaten, zamanında denendi başarılı olmadı çünkü.
Ellerinde çentikten başka yenilik kalmayınca bu alana yöneldiler sanırım. Yakın zamanda full rgb aydınlatmalı telefonlar da çıktı mı tam olur. Cafelerde bütün masalar ışıl ışıl hava atma araçlarıyla dolar.
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Kerim5100 1 yıl
Sebebi neydi ki :/
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