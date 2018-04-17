Nubia Red Magic oyuncu telefonun görüntüsü sızdı

ZTE'nin alt markası olan Nubia'nın 19 Nisan'da oyun odaklı bir akıllı telefon tanıtacağını zaten öğrenmiştik. Nubia Red Magic olarak resmiyet kazanması beklenen oyuncu telefonunun lansmanıyla ilgili basın davetiyeleri de gönderilmeye başlanmış durumda. Sadece birkaç gün sonra tanıtılacak akıllı telefonun hem ön hem de arka tasarımını gösteren bir fotoğraf ortaya çıktı.

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Nubia Red Magic güçlü bir donanım konfigürasyonu ve alışılmışın dışında bir tasarımla gelecek. Havalı ışıklandırma efektleriyle süslenmiş telefonun, dört soğutma fanına sahip olması bekleniyor. Oyun odaklı akıllı telefon ayrıca hava soğutma sistemi ve karbon nano malzeme gibi özellikler de sunacak.

Snapdragon 845 ve çift kamera

Fotoğraf çok net olmasa da cihazda çift kamera ve arka panele yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısının yer aldığını görüyoruz. Nubia oyuncu telefonunun Snapdragon 845 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor. Yani bu sayede tüm oyunları rahatlıkla kaldırabilecek kapasitede olacak. Ayrıca oyun sırasında yüksek kare hızı sağlayabilecek özellikler sunacağı da gelen haberler arasında.

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