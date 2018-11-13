Amazon Fashion artık Türkiye’de! Amazon.com.tr Moda mağazası açıldı

Eylül ayında ülkemizde satışa başlayan Amazon Türkiye’nin giyim mağazası Amazon Moda açıldı. Amazon Moda isimli mağazada kadın, erkek, çocuk ve bebek için yüz binlerce giyim ürünü yer alıyor.

Amazon Fashion’ı Türkiye’ye taşıyan Amazon Moda’nın açılışına özel uygun fiyatlar ve seçili ürünlerde indirimlere ek yüzde 25 indirim fırsatı sizleri bekliyor. İndirimler, 19 Kasım'a kadar devam edecek. Amazon Türkiye’den vereceğiniz 50 TL ve üzerindeki siparişlerden kargo ücreti alınmayacak.

Her bütçeye uygun Türk ve dünya markalarını, detaylı ürün açıklamaları ve beden tablolarının yanı sıra 30 gün içinde iade garantisiyle sunan Amazon Fashion, modayı kapınıza getiriyor. Moda severler artık Amazon Fashion bünyesinde yer alan DeFacto, Elle, Koton, KOM, Matraş ve Penti gibi Türk markalarının yanı sıra Brooks Brothers, Clarks, Dockers, Guess, Under Armour, Pierre Cardin ve Superdry gibi dünyaca ünlü markaların da yüz binlerce ürünü arasından alışveriş yapabiliyor. Amazon Fashion ayrıca Levi’s markasının kot pantolon koleksiyonunu ve PUMA’nın Cara Delevingne ve Selena Gomez özel koleksiyonlarını tüketicilerle buluşturuyor.

Mağazalardan listeleme ücreti alınmayacak

Amazon Fashion’ın açılması ile birlikte Türkiye’de moda alanında faaliyetlerini yürüten işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini kolaylıkla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.