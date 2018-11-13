Amazon Fashion artık Türkiye’de! Amazon.com.tr Moda mağazası açıldı

Eylül ayında ülkemizde satışa başlayan Amazon Türkiye’nin giyim mağazası Amazon Moda açıldı. Amazon Moda isimli mağazada kadın, erkek, çocuk ve bebek için yüz binlerce giyim ürünü yer alıyor.
Amazon Fashion’ı Türkiye’ye taşıyan Amazon Moda’nın açılışına özel uygun fiyatlar ve seçili ürünlerde indirimlere ek yüzde 25 indirim fırsatı sizleri bekliyor. İndirimler, 19 Kasım'a kadar devam edecek. Amazon Türkiye’den vereceğiniz 50 TL ve üzerindeki siparişlerden kargo ücreti alınmayacak.
Mağazalardan listeleme ücreti alınmayacak
Amazon Fashion’ın açılması ile birlikte Türkiye’de moda alanında faaliyetlerini yürüten işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini kolaylıkla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.
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Amazon logosunu değiştirip xyz.com yapsan mantıklı bir insan şuradan alışveriş yapmaya tenezzül etmez.
Amazon’un bunları düzeltmeye bütçesi mi yok? Hayır tam aksine, çalışanlarını sömürüp minimum insana kaldırabileceğindne fazla iş yükleyip böyle leş gibi bir execution’la çıkmayı üst yönetimi son derece bilinçli seçiyor.
Bu yüzden bana çöplüğün içinde bir şeyler arıyormuşum hissi verdi. Zaman kaybı.
ADALETİNN BUMUUU DÜNYAAA