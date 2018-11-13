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Amazon Fashion artık Türkiye’de! Amazon.com.tr Moda mağazası açıldı

Amazon Fashion, Türkiye'ye geldi. Amazon Türkiye'nin giyim mağazası Amazon Moda ismiyle faaliyetlerine başladı. Açılışa özel uygun fiyatlar ve ek yüzde 25 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
6 ay
4b
1
17
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Eylül ayında ülkemizde satışa başlayan Amazon Türkiye’nin giyim mağazası Amazon Moda açıldı. Amazon Moda isimli mağazada kadın, erkek, çocuk ve bebek için yüz binlerce giyim ürünü yer alıyor.

Amazon Fashion’ı Türkiye’ye taşıyan Amazon Moda’nın açılışına özel uygun fiyatlar ve seçili ürünlerde indirimlere ek yüzde 25 indirim fırsatı sizleri bekliyor. İndirimler, 19 Kasım'a kadar devam edecek. Amazon Türkiye’den vereceğiniz 50 TL ve üzerindeki siparişlerden kargo ücreti alınmayacak.

Her bütçeye uygun Türk ve dünya markalarını, detaylı ürün açıklamaları ve beden tablolarının yanı sıra 30 gün içinde iade garantisiyle sunan Amazon Fashion, modayı kapınıza getiriyor. Moda severler artık Amazon Fashion bünyesinde yer alan DeFacto, Elle, Koton, KOM, Matraş ve Penti gibi Türk markalarının yanı sıra Brooks Brothers, Clarks, Dockers, Guess, Under Armour, Pierre Cardin ve Superdry gibi dünyaca ünlü markaların da yüz binlerce ürünü arasından alışveriş yapabiliyor. Amazon Fashion ayrıca Levi’s markasının kot pantolon koleksiyonunu ve PUMA’nın Cara Delevingne ve Selena Gomez özel koleksiyonlarını tüketicilerle buluşturuyor.

Mağazalardan listeleme ücreti alınmayacak

Amazon Fashion’ın açılması ile birlikte Türkiye’de moda alanında faaliyetlerini yürüten işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini kolaylıkla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek. Amazon bu işletmelere; listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.


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metanol 6 ay en beğenilen
Ürünler çöp, ürün çeşitliliği çöp, kategorizasyon çöp, ürün görselleri bile çöp.

Amazon logosunu değiştirip xyz.com yapsan mantıklı bir insan şuradan alışveriş yapmaya tenezzül etmez.
Amazon’un bunları düzeltmeye bütçesi mi yok? Hayır tam aksine, çalışanlarını sömürüp minimum insana kaldırabileceğindne fazla iş yükleyip böyle leş gibi bir execution’la çıkmayı üst yönetimi son derece bilinçli seçiyor.

Bu yüzden bana çöplüğün içinde bir şeyler arıyormuşum hissi verdi. Zaman kaybı.


Ürünler çöp, ürün çeşitliliği çöp, kategorizasyon çöp, ürün görselleri bile çöp.Amazon logosunu değiştirip xyz.com yapsan mantıklı bir insan şurada...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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dere.beyi 6 ay
almanyada adam 1 günlük maaşıyla skechers airmax alsın ben burda 2 günlük maaşımla kinetix alayım
ADALETİNN BUMUUU DÜNYAAA
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Doganyurtlu 6 ay
Ama ceplerde para yooogh
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buzutku 6 ay
Sıcak fırsat değil, reklam mesajı. Hiç bir ürün sıcak değil.
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sniper23 6 ay
Amazon Türkiye'ye çok geç geldi. Zaten çoğu satıcı da yurtdışına satış yapmak için Amazon'u bekliyordu. Ama Amazon'da şuan yurtdışına satış yok, sadece yurtiçi onun içinde barkod vs. gibi şeyler lazım. Yani el yapımı bir resimi satamıyorsun.
O yüzden Amazon şuanlık anlamsız.
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Emin KOÇ 6 ay
Türkiyede giyim sektöründe yeterli online satış mağazası var ki amazonun arayüzü aşırı dolu olmaz o iş
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Johny Constantine 6 ay
Konudaki poşet reklamı daha çok ilgi çekici
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cokbaska 6 ay
Hayaller skechers gerçekler kinetix
Eyy AmazonTr ne caziben kalıyor böyle yaparsan
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ÖZELKUVVET 6 ay
amerikanın alışveriş ve haber siteleri özellikle tasarım olarak çok kötü yorucu alışveriş isteği gelmiyor
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dere.beyi 6 ay
almanyada adam 1 günlük maaşıyla skechers airmax alsın ben burda 2 günlük maaşımla kinetix alayım
ADALETİNN BUMUUU DÜNYAAA
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Y-ZiyA 6 ay
Uzun vadede amazon kaliteyi getirir diye ümit ediyorum.
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ceramicer43 6 ay
Burda da illaki sıcak fırsat olacaktır..takipteyim..konu için teşekkürler.
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fastforyou 6 ay
Dkny erkek çizmesi isteriz
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amazon, e-ticaret ve
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