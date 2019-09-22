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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon, Rivian'dan 100.000 adet elektrikli kamyonet sipariş etti

    Amazon, 700 milyon dolar yatırım yaptığı Rivian'dan 100.000 adet elektrikli kamyonet sipariş etti. Şirket paket teslimatını bu kamyonlarla yaparak karbon tasarrufu sağlayacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Alışveriş devi Amazon, operasyonlarının emisyonlarını azaltmaya yönelik bir dizi önlem aldığını duyurdu. Şirket, 2040 yılına kadar "karbon nötr" hale gelmeye yönelik bir yol haritası belirledi. Amazon, diğer şirketleri de "İklim Sözü" adını verdiği bu hedefe ulaşmaya çağırıyor.
    Ayrıca Bkz. "Oppo Reno Ace'in tüm özellikleri ortaya çıktı"
    Amazon'un uygulamayı planladığı önlemlerden biri kargoları, Rivian'dan temin edilecek pille çalışan kamyonetlerle teslim etmek. Alışveriş devi, geçtiğimiz aylarda elektrikli araç şirketine 700 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Perşembe günü de Rivian'dan 100.000 adet elektrikli kamyonet sipariş ettiğini açıkladı.

    Elektrikli kamyonetler 2021'de yollarda olacak

    Elektrikli kamyonetlerin ilk partisi 2021 yılında hizmet vermeye başlayacak. Amazon, 2030 yılına kadar 100.000 adet siparişin tamamının eline ulaşmasını umuyor. Şirket bu sayede yılda yaklaşık 4 milyon metrik ton karbon tasarrufu sağlayacağını tahmin ediyor.

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