Amazon, Rivian'dan 100.000 adet elektrikli kamyonet sipariş etti

Alışveriş devi Amazon, operasyonlarının emisyonlarını azaltmaya yönelik bir dizi önlem aldığını duyurdu. Şirket, 2040 yılına kadar "karbon nötr" hale gelmeye yönelik bir yol haritası belirledi. Amazon, diğer şirketleri de "İklim Sözü" adını verdiği bu hedefe ulaşmaya çağırıyor.

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Amazon'un uygulamayı planladığı önlemlerden biri kargoları, Rivian'dan temin edilecek pille çalışan kamyonetlerle teslim etmek. Alışveriş devi, geçtiğimiz aylarda elektrikli araç şirketine 700 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştı. Perşembe günü de Rivian'dan 100.000 adet elektrikli kamyonet sipariş ettiğini açıkladı.

Elektrikli kamyonetler 2021'de yollarda olacak

https://twitter.com/davehclark/status/1174697626685661186

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Elektrikli kamyonetlerin ilk partisihizmet vermeye başlayacak. Amazon, 2030 yılına kadar 100.000 adet siparişineline ulaşmasını umuyor. Şirket bu sayede yılda yaklaşıkmetrik tonsağlayacağını tahmin ediyor.