Amazon, SpaceX'e rakip oluyor: 3 bin uyduyla 'uzaydan internet'

Dünyanın en büyük şirketlerinden birisi olan Amazon, uzaydan küresel ölçekte yüksek hızlı internet sağlamak için dev bir projeye start veriyor. Bugün CNBC'e bazı açıklamalar yapan şirket, üç binden fazla uyduyu yörüngeye yerleştirmek istediklerini açıkladı. Amazon, 'Kuiper Projesi' (Project Kuiper) ismini verdiği dev planıyla Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'e resmen rakip olacak.CNBC'de yer alan ifadelere göre Amazon, Kuiper projesi dahilinde toplamda 3236 internet uydusunu alçak Dünya yörüngesine yerleştirmeyi planlıyor. Yaklaşık 1000 kilometrelik bir yüksekliğe yerleştirilecek olan uyduların düşük gecikme değerlerinde yüksek hızlı genişbant bağlantı sağlayacağı belirtilmiş. Kuiper uydularının tam olarak ne zaman yörünge fırlatılmaya başlanacağı konusunda ise şu an için herhangi bir açıklama yok.Amazon'un yaptığı açıklamalarda,"Dünyada hala temel bir genişbant internet bağlantısına sahip olmayan on milyonlarca insan var. Kuiper projesiyle birlikte bu insanlara ulaşmayı ve onlara hizmet götürmeyi amaçlıyoruz." ifadeleri kullanılmış.Uzaydan internet projeleri özellikle de son yıllarda epey popüler bir konu haline geldi. SpaceX'in ve ABD'li şirket OneWeb'in şu sıralar bu alana ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. OneWeb ilk uydularını geçtiğimiz şubat ayında yörüngeye yerleştirmiş ve ilk resmi adımları atmıştı. SpaceX ise 2018'de ilk prototip uydularını uzaya göndermişti.Uzaydan internet konsepti elbette yeni bir fikir değil. Geçmişte bunu deneyen birçok şirket olmuştu ancak uyduların 35-40 bin kilometre gibi yüksekliklere yerleştiriliyor olmaları nedeniyle hızlar çok düşüktü ve ping değerleri de inanılmaz yüksekti. OneWeb ve SpaceX ise artık bu alanda teknolojinin çok büyük yol kat ettiğini söylüyor. Yeryüzü'ne çok daha yakın bir konuma yerleştirilen yeni internet uydularıyla hızlar yüksek, ping değerleriyse düşük olacak.ABD Federal İletişim Kurulu, geçtiğimiz yılsöyleyerek uzaydan internet projelerini desteklediklerini açıklamıştı. Dünyanın diğer taraflarında ise bu projelere nasıl tepkilerin verileceği elbette şu an için bilinmiyor. Örneğin yakın zamanda bu uydular Türkiye'de de hizmet verebilecek duruma gelebilir. Ancak devlet tarafında vatandaşların bu hizmetten yararlanmasına izin verilir mi bunu zaman gösterecek.