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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, Tesla'nın yeni rakibi Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yaptı

Alışveriş devi Amazon otomotiv sektöründe büyük oynamaya devam ediyor. Şirket bu kez Tesla'ya rakip olarak çıkan Rivian'a 700 milyon dolarlık bir yatırım yaptı...
3 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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New York Times'ın haberine göre Amazon, ABD merkezli otomotiv üreticisi Rivian’a 700 milyon dolarlık yatırım yaptı. 2009 yılında Robert 'RJ' Scaringe tarafından kurulan şirket geçtiğimiz aylarda R1T adlı elektrikli pick up ve R1S isimli elektrikli SUV'sini tanıtmıştı. Her iki araç da fütüristik tasarımları ile büyük beğeni topladı.
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Yapılan bu yatırım sayesinde R1T ve R1S üretime bir adım daha yaklaştı. Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Jeff Wilke konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rivian’ın elektrikli ulaşımın geleceği konusundaki vizyonundan ilham aldık. Böylesine yenilikçi bir şirkete yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Rivian bağımsız şirket olarak kalacak

Rivian CEO'su RJ Scaringe ise "“Bu yatırım Rivian için önemli bir kilometre taşı ve sürdürülebilir hareketliliğe geçiş. Performans, yetenek ve verimlilik konusunda var olan tavizleri ortadan kaldırmanın ötesinde, tüm müşteri deneyiminde yenilikçiliği teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda Amazon'un bizimle olmasından heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Amazon, Rivian’a 700 milyon dolar yatırım yapmış olmasına rağmen, elektrikli otomobil girişimi bağımsız bir şirket olarak kalacak. Bununla birlikte Amazon'un ilk kez bir otomobil şirketine yatırım yapmadığını belirtmek gerekir. Alışveriş devi daha önce de otonom araç şirketi Aurora'ya yatırım yapmıştı.

https://www.nytimes.com/2019/02/15/business/rivian-amazon.html?smid=tw-nytimes&smtyp=cur Yorum Yaz
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scorpion20 3 ay
tasarımlar güzel
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Suzuyâ 3 ay
Tesla ayırır.
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BOLDVIPER 3 ay
telefon piyasasından örnek vericek olursak apple vs diğerleri gibi oluyor biraz. adamlar uzaya araba gönderdi, yani başka ne denirki
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mehmetkyc 3 ay
Range rover benziyor sanki biraz 🙄
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Bethesta 3 ay mehmetkyc
Biraz mı? :):) Sanki Range 2022 modeli gibi:)
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sniper23 3 ay
Rekabet olması iyi bir şey. Amazon yatırım yaptıysa bu işin bir temeli vardır.
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Askaparta 3 ay
Tesla ismi piyasada oturdu ama rakipler zamanla artacaktır.
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sml_akyz 3 ay
Tesla kadar başarılı olacağını sanmıyorum.
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BekirTemel 3 ay
amazon yaptıysa iyi
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