Amazon, Tesla'nın yeni rakibi Rivian'a 700 milyon dolar yatırım yaptı

New York Times'ın haberine göre Amazon, ABD merkezli otomotiv üreticisi Rivian’a 700 milyon dolarlık yatırım yaptı. 2009 yılında Robert 'RJ' Scaringe tarafından kurulan şirket geçtiğimiz aylarda R1T adlı elektrikli pick up ve R1S isimli elektrikli SUV'sini tanıtmıştı. Her iki araç da fütüristik tasarımları ile büyük beğeni topladı.

Yapılan bu yatırım sayesinde R1T ve R1S üretime bir adım daha yaklaştı. Amazon'un üst düzey yöneticilerinden Jeff Wilke konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Rivian’ın elektrikli ulaşımın geleceği konusundaki vizyonundan ilham aldık. Böylesine yenilikçi bir şirkete yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Rivian bağımsız şirket olarak kalacak

Rivian CEO'su RJ Scaringe ise "“Bu yatırım Rivian için önemli bir kilometre taşı ve sürdürülebilir hareketliliğe geçiş. Performans, yetenek ve verimlilik konusunda var olan tavizleri ortadan kaldırmanın ötesinde, tüm müşteri deneyiminde yenilikçiliği teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu yolculuğumuzda Amazon'un bizimle olmasından heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Amazon, Rivian’a 700 milyon dolar yatırım yapmış olmasına rağmen, elektrikli otomobil girişimi bağımsız bir şirket olarak kalacak. Bununla birlikte Amazon'un ilk kez bir otomobil şirketine yatırım yapmadığını belirtmek gerekir. Alışveriş devi daha önce de otonom araç şirketi Aurora'ya yatırım yapmıştı.

