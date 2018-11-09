Amazon Türkiye’den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı 10 ürün

E-ticaret devi Amazon, Eylül ayında Amazon Türkiye'nin açılışını yaptı. Amazon Türkiye’de elektronik üründen kitaba, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok ürün müşteriler ile buluşuyor.

Amazon Türkiye’de zaman zaman büyük indirimler olabiliyor. Fırsatları yakalamak için forumdaki Amazon Türkiye Fırsatları konusunu takip edebilirsiniz. Bugünün fiyatlarına göre Amazon Türkiye’de, diğer sitelerden ucuza satılan 10 ürünü derledik.

Apple iPhone X 64 GB – 6550 TL

Ürün linki

Samsung Galaxy S9 Plus 64 GB – 4275 TL

DELL Dizüstü Bilgisayar 7577-FB70D128F161C – 5795 TL

Anker PowerCore 10000 Taşınabilir Şarj Cihazı – 85 TL

JBL T450 Kulaklık – 108 TL

Xiaomi Mi Wifi 3C Router 163 TL

Spigen Essential F302W Kablosuz Şarj Cihazı – 54 TL

Everest BTX-750-1 Güç Kaynağı 750W – 288 TL

SanDisk MicroSDXC Kart 64GB – 59 TL