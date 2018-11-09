Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Türkiye’den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı 10 ürün

Amazon Türkiye indirimleri devam ediyor. Sitede zaman zaman önemli ürünler indirime giriyor. Bugünkü fiyatlara göre diğer sitelerden daha ucuza alabileceğiniz 10 ürünü derledik:
6 ay
29,1b
1
47
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
E-ticaret devi Amazon, Eylül ayında Amazon Türkiye'nin açılışını yaptı. Amazon Türkiye’de elektronik üründen kitaba, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok ürün müşteriler ile buluşuyor.

Amazon Türkiye’de zaman zaman büyük indirimler olabiliyor. Fırsatları yakalamak için forumdaki Amazon Türkiye Fırsatları konusunu takip edebilirsiniz. Bugünün fiyatlarına göre Amazon Türkiye’de, diğer sitelerden ucuza satılan 10 ürünü derledik.

Apple iPhone X 64 GB – 6550 TL

Ürün linki

Samsung Galaxy S9 Plus 64 GB – 4275 TL

DELL Dizüstü Bilgisayar 7577-FB70D128F161C – 5795 TL

Anker PowerCore 10000 Taşınabilir Şarj Cihazı – 85 TL

JBL T450 Kulaklık – 108 TL

Xiaomi Mi Wifi 3C Router 163 TL

Spigen Essential F302W Kablosuz Şarj Cihazı – 54 TL

Everest BTX-750-1 Güç Kaynağı 750W – 288 TL

SanDisk MicroSDXC Kart 64GB – 59 TL


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 6 ay en beğenilen
Tıklamayın ref.
2 Yanıt Yanıtla +129
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beytepeli06 6 ay
Güzel reklam
Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.Eray. 6 ay
çöp leş
Yanıtla +37
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
dreamblue35 6 ay
dikkatimi çeken bir şey var
iki telefonda s9+ fakat birinin menşei kore diğeri vietnam bu kadar mı farkettiriyor fiyat?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HAREZMY 6 ay
amazon.com.tr/... ihtiyacı olan varsa 400tl vericem sıfır ürün açılmamış kutusunda aldığım fiyata
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 ay
9 ürün var onuncuyu bir ben mi göremiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
By_higH 6 ay
Bu arkadaşın yaptığı bütün indirim haberlerinde ref. kodu ekli, yönetimin ekibinin bu durumdan haberi var mı acaba merak içerisindeyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 6 ay
Sağolun ürünlerin linkine tıklamadan kendi uygulaması içinden iki adet sipariş verdim, çok Makbule geçti .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tengrist 6 ay
Hepsiburada varken aslaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa reklamını yapmayın boşa 5 kuruş harcamam amazona Yerli firmam da kalsın param










Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 6 ay
referans linke itiraz eden yok ama bunun usulü yabancı sitelerde olduğu gibidir, not olarak görülecek şekilde linkler referanslıdır veya sponsorlu link vesaire. haber adı altında reklam görmek istemiyoruz.
amazon anlaşılan sadece isim hakkı / bayilik vermiş geri kalan gene eski kara düzen, ülkeye giren bizim firmalara örnek olup rekabet ile gelişme getireceğine bize benziyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drekocan 6 ay
Çakallar,refli reklam hemide..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emin KOÇ 6 ay
Artık elektronik aletlerde uygun, ucuz filan diye bir şey kalmadı. En pahalılarla kıyaslayıp uygun demeyin lütfen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 6 ay
Beyler sadece bu forumda admatic reklamları cikiyor karsima. Konudaki baska linke tiklayinca lap diye aramalarimin reklamlari geliyor. Adaway yüklü. Baska yerlerde kesinlikle reklam görmüyorum. Sizde durum nedir?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_divx 6 ay Pi
adguard , pc ve mobil için
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29117 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
indirim, fırsat ve
10 etiket daha e-ticaret amazon türkiye sıcak fırsat amazon türkiye fırsatları amazon türkiye indirimleri Web Siteleri Internet Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG 6 ay Yeni Mazda3'ün bu ay tanıtılacağı resmen doğrulandı 6 ay Samsung Galaxy Home yakında piyasaya sürülecek 6 ay Apple Türkiye, iCloud fiyatlarına 2 kata yakın zam yaptı 6 ay 6 GB RAM ve ekrana gömülü parmak izi sensörüne sahip Vivo X21s satışa sunuldu 6 ay Disney yeni dijital platformu Disney+'ı tanıttı 6 ay Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu 6 ay PureBit projesi sahte çıktı, milyon dolarlar kayıp 6 ay Red Siren: Space Defense ile farklı bir kule savunması 6 ay Samsung yeni Exynos yonga setini 14 Kasım'da duyuracak 6 ay Red Dead Redemption 2 bugüne kadar 18 milyon adet sattı 6 ay Chrome, yanıtlıcı mobil ödeme sayfalarında kullanıcıları uyaracak 6 ay FDA aromalı e-sigaraları yasakladı 6 ay Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık 6 ay Çentikli tasarıma sahip LG Q9'un basın görseli ortaya çıktı 6 ay Samsung, akıllı telefonlarında Microsoft teknolojilerine daha çok yer verecek 6 ay iPhone Xs ve iPhone Xs Max, n11'de satışa sunuldu! İşte fiyatları: 6 ay Samsung Galaxy R yenilenmiş olarak geri dönüyor 6 ay LG Display işe koyuluyor: iPhone'lar için 400.000 OLED panel üretecek 6 ay Mercedes-Benz, E-Serisi dizel hibrit ile karşımızda 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Amazon Türkiye’den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı 10 ürün Sonraki LaCie’den performans odaklı taşınabilir SSD 6 ay Yeni bir hata Windows 10 Pro lisanslarını geçersiz yapıyor 6 ay Daha fazla telefon Samsung One UI güncellemesini alacak 6 ay Amazon, yüz tanıma yazılımını kolluk kuvvetlerine satmaya devam edecek 6 ay Harley-Davidson'un ilk elektrikli motosikleti LiveWire ile tanışın 6 ay Google'ın dosya yönetim uygulaması Files Go kökten değişiyor 6 ay Vine gelecek yıl geri dönüyor 6 ay İnsansız Kuleli Altay Tankı geliyor: Seri üretim süreci resmiyete döküldü 6 ay Yeni BMW 3 Serisi Touring modeli kameralara yakalandı 6 ay Linux on DeX beta programı başlıyor 6 ay Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu 6 ay Çin'de artık "yürüyüş tanıma" teknolojisi ile kimlik tespiti yapılabiliyor 6 ay Hublot'un 25 bin dolarlık saati yalnızca Bitcoin ile alınabilecek 6 ay Breaking Bad filmi için hazırlıklara başlandı 6 ay Yurt dışından getirilen telefonların kayıt ücretine 3 kat zam 6 ay Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 ay Acarnet web tasarım ve dijital pazarlama alanında Türkiye’de liderliğini koruyor 6 ay WiFi 6 destekli Netgear Nighthawk AX8 yönlendirici tanıtıldı 6 ay İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI 6 ay 8000TL fiyat etiketiyle Huawei Mate 20 Pro satışa sunuldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim