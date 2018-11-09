Amazon Türkiye’den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı 10 ürün

E-ticaret devi Amazon, Eylül ayında Amazon Türkiye'nin açılışını yaptı. Amazon Türkiye’de elektronik üründen kitaba, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine pek çok ürün müşteriler ile buluşuyor.
Amazon Türkiye’de zaman zaman büyük indirimler olabiliyor. Fırsatları yakalamak için forumdaki Amazon Türkiye Fırsatları konusunu takip edebilirsiniz. Bugünün fiyatlarına göre Amazon Türkiye’de, diğer sitelerden ucuza satılan 10 ürünü derledik.
Apple iPhone X 64 GB – 6550 TL
Samsung Galaxy S9 Plus 64 GB – 4275 TL
DELL Dizüstü Bilgisayar 7577-FB70D128F161C – 5795 TL
Anker PowerCore 10000 Taşınabilir Şarj Cihazı – 85 TL
JBL T450 Kulaklık – 108 TL
Xiaomi Mi Wifi 3C Router 163 TL
Spigen Essential F302W Kablosuz Şarj Cihazı – 54 TL
Everest BTX-750-1 Güç Kaynağı 750W – 288 TL
SanDisk MicroSDXC Kart 64GB – 59 TL
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iki telefonda s9+ fakat birinin menşei kore diğeri vietnam bu kadar mı farkettiriyor fiyat?
amazon anlaşılan sadece isim hakkı / bayilik vermiş geri kalan gene eski kara düzen, ülkeye giren bizim firmalara örnek olup rekabet ile gelişme getireceğine bize benziyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
29117 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
indirim, fırsat ve