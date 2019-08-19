Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, 'Wheel of Time' dizi uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı

Tarihin en popüler fantastik roman serilerinden birisi olan The Wheel of Time, Amazon tarafından televizyona uyarlanıyor. Prime Video'da yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosu da belli oldu.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
376
10
3
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon'un bir süredir üzerinde çalıştığı 'The Wheel of Time' (Zaman Çarkı) dizi uyarlaması için geçtiğimiz günlerde yeni bazı bilgiler paylaşıldı. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu nihayet açıklandı. Wheel of Time dizisinin kadrosu genel itibarıyla çok fazla tanınmayan genç aktör ve aktrislerden oluşuyor.

Amazon'un yayınladığı yazıda kitap serisinin beş önemli karakteri için oyuncular açıklanmış. Buna göre Egwene al'Vere karakterini Madeleine Madden, Perrin Aybara'yı Marcus Rutherford, Mat Cauthon'u Barney Harris, Nynaeve al'Meara'yı Zoë Robins ve son olarak serinin en önemli karakteri diyebileceğimiz Rand al'Thor'u ise Josha Stradowski canlandıracak. Bu beş aktör haricinde ayrıca ünlü aktris Rosamund Pike da Moiraine rolüyle dizide yer alacak.

Amerikalı yazar Robert Jordan tarafından kalema alınan The Wheel of Time, Lord of the Rings ve A Song of Ice and Fire gibi serilerle birlikte fantastik roman türünün en başarılı eserlerinden birisi olarak gösteriliyor. Büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Wheel of Time'ın dizi uyarlaması için şu anda büyük bir beklenti ve heyecan var. The Wheel of Time iyi bir şekilde uyarlanması halinde önümüzdeki 10 yılın yeni Game of Thrones'u olabilir. Serinin toplamda 15 kitaptan oluştuğunu da düşünürsek Amazon'un elinde epey bir materyal de var diyebiliriz.

Wheel of Time dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.'tan tanıdığımız Rafe Judkins tarafından hazırlanıyor. Dizinin yapımcıları arasında ayrıca Uta Briesewitz, Ted Field, Larry Mondragon ve Rosamund Pike gibi isimler de var. Serinin ilk iki bölümü Westworld, Stranger Things ve Altered Carbon gibi yapımlarda görev alan Uta Briesewitz tarafından yönetilecek.

The Wheel of Time dizisi 2021 yılında seyircilerle buluşacak. Bakalım yeni dizi, serinin hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi. 


https://variety.com/2019/tv/news/wheel-of-time-series-amazon-rand-althor-josha-stadowski-perrin-marcus-rutherford-1203302153/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KaleyDeskop 1 sa.
eskiden izlediğim film olabilir mi bu? en son hatırladığım bir çark dönüyor ve insanlar yaşlanıyordu onu durdurmak isteyenler saldırıyor sonunda adamın yüzüğü çarka düşüyor ve çark parçalanıyor. Bile varsa söyleyebilir mi? zira atv de 18 yıl önce izlemiştim hala aklımda..
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LKLC 1 sa. KaleyDeskop
Sanmıyorum daha önce filmi çekilmedi bildiğim kadarıyla. İlk kez uyarlaması çekilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Markus Schulz 10 dk. KaleyDeskop
Hayır, o değil. Bunun pilot bölümü çekilmişti, istersen bakabilirsin ona.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 57 dk. İzlanda, iklim değişikliğine kurban verdiği ilk buzulunu andı 1 sa. Micron 1z nm teknolojisiyle ürettiği DDR4 ve LPDDR4X yongalarını duyurdu 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Amazon, 'Wheel of Time' dizi uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı Sonraki Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek 3 sa. YouTube Originals içerikleri, 24 Eylül’den itibaren tüm kullanıcılar için ücretsiz oluyor 4 sa. Intel’in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi ortaya çıktı: Mevcut Threadripper'lardan hızlı 5 sa. TSMC’nin yeni üretim bantları ortaya çıktı 5 sa. Vivo NEX 3, 5G desteğiyle gelecek 6 sa. Trump hükümeti, Huawei'ye ABD'li şirketlerle çalışması için 90 günlük ek süre verecek 7 sa. Windows 10’un görev yöneticisine GPU sıcaklığı eklenecek 7 sa. İnce gövde ve yuvarlak kamera tasarımıyla Nokia 7.2 su yüzüne çıktı 8 sa. Redmi 8'in teknik özellikleri ve görüntüleri ortaya çıktı 9 sa. V1930A / T model numarasına sahip orta seviye bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 9 sa. Samsung Galaxy S11 geliyor: 10x optik zoom'lu 108 MP kamera 11 sa. HyperX Savage EXO taşınabilir SSD incelemesi 12 sa. iPhone 11 tanıtım tarihi ve beklentiler | Mobilite 14 sa. Yerli yapım Attila, Kickstarter üzerinde destek arıyor 15 sa. BLOCKS modüler akıllı saat projesi iptal edildi 16 sa. Rocko’s Modern Life ve Invader Zim animasyon filmleri Netflix’te 1 gün UCLA mühendisleri, çevre dostu ve 3D baskılı beton üretmek için çalışıyor 1 gün Garmin’den askeri temalı akıllı saat: Instinct Tactical Edition 1 gün Milyonlarca cihazı etkileyen yeni bir Bluetooth güvenlik açığı tespit edildi 1 gün iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var
DonanımHaber
4-5 evi olan adamlar neden pahalı arabalar alıp şekil yapmıyor?
DH Forum
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
Mesut Çevik' in DH Youtube Kanalında İzleyicilerine Alenen "Öz...
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim