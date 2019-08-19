Amazon, 'Wheel of Time' dizi uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı

Amazon'un bir süredir üzerinde çalıştığı 'The Wheel of Time' (Zaman Çarkı) dizi uyarlaması için geçtiğimiz günlerde yeni bazı bilgiler paylaşıldı. Merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu nihayet açıklandı. Wheel of Time dizisinin kadrosu genel itibarıyla çok fazla tanınmayan genç aktör ve aktrislerden oluşuyor.
Amazon'un yayınladığı yazıda kitap serisinin beş önemli karakteri için oyuncular açıklanmış. Buna göre Egwene al'Vere karakterini Madeleine Madden, Perrin Aybara'yı Marcus Rutherford, Mat Cauthon'u Barney Harris, Nynaeve al'Meara'yı Zoë Robins ve son olarak serinin en önemli karakteri diyebileceğimiz Rand al'Thor'u ise Josha Stradowski canlandıracak. Bu beş aktör haricinde ayrıca ünlü aktris Rosamund Pike da Moiraine rolüyle dizide yer alacak.
Amerikalı yazar Robert Jordan tarafından kalema alınan The Wheel of Time, Lord of the Rings ve A Song of Ice and Fire gibi serilerle birlikte fantastik roman türünün en başarılı eserlerinden birisi olarak gösteriliyor. Büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Wheel of Time'ın dizi uyarlaması için şu anda büyük bir beklenti ve heyecan var. The Wheel of Time iyi bir şekilde uyarlanması halinde önümüzdeki 10 yılın yeni Game of Thrones'u olabilir. Serinin toplamda 15 kitaptan oluştuğunu da düşünürsek Amazon'un elinde epey bir materyal de var diyebiliriz.
Wheel of Time dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.'tan tanıdığımız Rafe Judkins tarafından hazırlanıyor. Dizinin yapımcıları arasında ayrıca Uta Briesewitz, Ted Field, Larry Mondragon ve Rosamund Pike gibi isimler de var. Serinin ilk iki bölümü Westworld, Stranger Things ve Altered Carbon gibi yapımlarda görev alan Uta Briesewitz tarafından yönetilecek.
The Wheel of Time dizisi 2021 yılında seyircilerle buluşacak. Bakalım yeni dizi, serinin hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi.
Amazon'un yayınladığı yazıda kitap serisinin beş önemli karakteri için oyuncular açıklanmış. Buna göre Egwene al'Vere karakterini Madeleine Madden, Perrin Aybara'yı Marcus Rutherford, Mat Cauthon'u Barney Harris, Nynaeve al'Meara'yı Zoë Robins ve son olarak serinin en önemli karakteri diyebileceğimiz Rand al'Thor'u ise Josha Stradowski canlandıracak. Bu beş aktör haricinde ayrıca ünlü aktris Rosamund Pike da Moiraine rolüyle dizide yer alacak.
Amerikalı yazar Robert Jordan tarafından kalema alınan The Wheel of Time, Lord of the Rings ve A Song of Ice and Fire gibi serilerle birlikte fantastik roman türünün en başarılı eserlerinden birisi olarak gösteriliyor. Büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Wheel of Time'ın dizi uyarlaması için şu anda büyük bir beklenti ve heyecan var. The Wheel of Time iyi bir şekilde uyarlanması halinde önümüzdeki 10 yılın yeni Game of Thrones'u olabilir. Serinin toplamda 15 kitaptan oluştuğunu da düşünürsek Amazon'un elinde epey bir materyal de var diyebiliriz.
Wheel of Time dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.'tan tanıdığımız Rafe Judkins tarafından hazırlanıyor. Dizinin yapımcıları arasında ayrıca Uta Briesewitz, Ted Field, Larry Mondragon ve Rosamund Pike gibi isimler de var. Serinin ilk iki bölümü Westworld, Stranger Things ve Altered Carbon gibi yapımlarda görev alan Uta Briesewitz tarafından yönetilecek.
The Wheel of Time dizisi 2021 yılında seyircilerle buluşacak. Bakalım yeni dizi, serinin hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi.
https://variety.com/2019/tv/news/wheel-of-time-series-amazon-rand-althor-josha-stadowski-perrin-marcus-rutherford-1203302153/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle