Amazon, 'Wheel of Time' dizi uyarlamasının oyuncu kadrosunu açıkladı

Amazon'un bir süredir üzerinde çalıştığıdizi uyarlaması için geçtiğimiz günlerde yeni bazı bilgiler paylaşıldı. Merakla beklenen dizininnihayet açıklandı. Wheel of Time dizisinin kadrosu genel itibarıyla çok fazla tanınmayan genç aktör ve aktrislerden oluşuyor.Amazon'un yayınladığı yazıda kitap serisininoyuncular açıklanmış. Buna göre Egwene al'Vere karakterini, Perrin Aybara'yı, Mat Cauthon'u, Nynaeve al'Meara'yıve son olarak serinin en önemli karakteri diyebileceğimiz Rand al'Thor'u isecanlandıracak. Bu beş aktör haricinde ayrıca ünlü aktrisda Moiraine rolüyle dizide yer alacak.Amerikalı yazartarafından kalema alınan The Wheel of Time,vegibi serilerle birlikte fantastik roman türünün en başarılı eserlerinden birisi olarak gösteriliyor. Büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Wheel of Time'ın dizi uyarlaması için şu anda büyük bir beklenti ve heyecan var. The Wheel of Time iyi bir şekilde uyarlanması halinde önümüzdeki 10 yılın. Serinin toplamdada düşünürsek Amazon'un elinde epey bir materyal de var diyebiliriz.Wheel of Time dizisi Agents of S.H.I.E.L.D.'tan tanıdığımıztarafından hazırlanıyor. Dizinin yapımcıları arasında ayrıcavegibi isimler de var. Serinin ilk iki bölümü Westworld, Stranger Things ve Altered Carbon gibi yapımlarda görev alan Uta Briesewitz tarafından yönetilecek.The Wheel of Time dizisi. Bakalım yeni dizi, serinin hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi.