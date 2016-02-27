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Amazon, Woody Allen'ın yeni filmi için kesenin ağzını açtı

Kendi dizilerini geliştirdikten sonra şimdi de orijinal film alanına yönelen Amazon, usta yönetmen Woody Allen'ın yeni filminin hakları için 15 milyon dolar ödedi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Son dönemde birçok teknoloji ve internet şirketinin dikkatini çeken orijinal içerik alanına bir süre önce giren Amazon, bu alanda önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Transparent ve The Man in the High Castle gibi başarılı dizilerle bu alanda kendini ispatlayan Amazon, şimdi de filmlere yöneliyor.
İlk orijinal filmi olan Elvis & Nixon'ı 22 Nisan'da yayınlayacak olan şirket, son aylarda birçok önemli sinemacıyla anlaşma imzaladı. Jim Jarmusch, Spike Lee ve Terry Gilliam gibi tanınmış yönetmenlerin yeni filmlerini satın alan Amazon, şimdi de usta yönetmen Woody Allen ile yeni bir anlaşmaya imza attı.
Amazon, Woody Allen'ın çekimleri devam eden yeni filmi için 15 milyon dolar ödedi. Henüz adı veya konusu açıklanmamış olan yeni Woody Allen filmi, bu yılın son aylarında Amazon Prime üzerinden yayınlanacak. Filmin başrollerinde Steve Carrell, Jesse Eisenberg, Blake Lively, Kristen Stewart, Corey Stoll ve Parker Posey yer alacak.
Yeni Woody Allen filminin haklarını satın almak Amazon için oldukça önemli bir hamle olsa da, şirketin filmin hakları için ödediği ücret tartışma konusu oldu. Sony Pictures'ın usta yönetmenin bir önceki filmini almak için sadece 1 milyon dolar ödediği göz önüne alındığında, Amazon'un ödediği rakam gereğinden çok daha fazla görünüyor.
Orijinal içerik alanının yükselişine öncülük eden Netflix de filmlerin haklarını almak için dev teklifler yapıyor, ancak Amazon bu alanda rakibinden çok daha hızlı ilerliyor. Bunun en önemli sebebi, Netflix'in haklarını satın aldığı filmleri, sinemada vizyona girdikleri gün kendi platformu üzerinden de yayınlama yönündeki ısrarı. Amazon ise orijinal filmlerinin Amazon Prime üzerinden yayınlanmadan önce sınırlı bir süre sinemada kalmasına izin veriyor.

http://www.hollywoodreporter.com/news/amazon-studios-paid-staggering-15m-868545 Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl
Bir film hakkı için bana da meblağ çok geldi açıkcası.
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arel.gr 3 yıl
bezos +
allen den bu defa da kötü film çıkmayacak ihtimali veriyorum.
zewkle izlenecek harika bir yapıt daha bekliyoruz, bir an önce
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OverClocK1ng 3 yıl
Woody Allen'ı da hiç sevmem. Filmleri ağır oluyor diye falan olsa gerek.
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