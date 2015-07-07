Amazon, bulut depolama hizmeti Cloud Drive için mobil uygulamalar yayınladı

Çevrimiçi alışveriş denildiği zaman akla gelen ilk firmalardan Amazon, Dropbox ve Google Drive'ın önemli rakipleri arasında görülen bulut depolama servisi Cloud Drive'ın mobil uygulamalarını yayınladı.

Masaüstü sonrası iOS, Android ve Amazon App Store için de yayınlanan Cloud Drive uygulamaları, beklendiği üzere kişilerin bulutta yer alan dosyalarına istedikleri her an erişebilmesine imkan tanıyor. Direkt olarak kendi içerisinde doküman görüntüleme yapabilen uygulamalar, video ile müzik de çalabiliyor ve bağlantıları e-posta ya da mesaj üzerinden paylaşabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Amazon Cloud Drive uygulamalarına buradan ulaşabilirsiniz. Şirketin ücretsiz olarak 5GB bulut depolama alanı verdiğini belirtmekte fayda var.

http://techcrunch.com/2015/07/06/amazon-debuts-dedicated-mobile-apps-for-its-dropbox-competitor-cloud-drive/