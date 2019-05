Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı

Orijinal içerik yatırımlarına hız kesmeden devam eden Amazon Prime Video, merakla beklenen yeni dizisi The Boys için ilk fragmanı yayınladı. Bir çizgi roman uyarlaması olan The Boys, süper kahraman temasını çok farklı bir şekilde işlemesiyle dikkat çekiyor:Ünlü çizgi roman yazarı Garth Ennis tarafından yaratılan The Boys; süper kahramanların genellikle hasta ruhlu ve sapkın bir hayat yaşadığı ilginç bir evrende geçiyor. Kahramanlar şöhretin de verdiği rahatlıkla yozlamış bir hayat yaşıyorlar. Durum o kadar kötü ki süper kahramanların dünyaya faydadan çok zararları dokunuyor. Bu duruma bir dur demek isteyen CIA ise "The Boys" isimli bir ekip kuruyor. Bu özel ekibin görevi süper kahramanları kontrol altında tutmak ve gerekirse ortadan kaldırmak.İlk sezonu 8 bölümden oluşacak olan The Boys'un yapımcılığını Seth Rogen, Evan Goldberg ve Eric Kripke üstleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty ve Christopher Chance Crawford gibi isimler yer alıyor.The Boys, Amazon Prime Video üzerinden bu yaz izleyicilerle buluşacak.