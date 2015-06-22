Amazon elektronik kitaplarda "okunan sayfa başına ödeme" sistemini hayata geçiriyor

Elektronik kitap sektörünün en büyük isimlerinden birisi kuşkusuz Amazon. Şirket bu konuda bir çok yatırımda bulunurken, e-kitap okuyucuları da milyonlarca satış rakamlarına ulaşıyor. Bu noktada ise şirket e-kitaplar için sayfa başına ödeme yapılacak yeni bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.

Yeni ödeme sistemi ile ilgili tüm detaylar henüz netliğe kavuşmuş değil. Örneğin anlaşılması için tamamının okunması gerekmeyen kitaplarda nasıl bir yöntem izlenileceği henüz belli değil. Bilgi içerikli kitaplarda kullanıcının tek bir sayfadan faydalanması veya aradığı bilgiye ulaşmak için bir çok sayfayı karıştırması gerekebiliyor. Bunun gibi baştan sona tamamlanması gerekmeyen kitaplarda ödemenin nasıl değişeceği merak konusu.

Yeni ödeme modeli 1 Temmuzdan itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu yenilikten kullanıcıların ve yazarların nasıl etkileneceği ise merak konusu.

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Bu yeni sistem ile okuyucunun okumayı bırakamaması için daha kaliteli içerikler hazırlanacağını öngören Amazon, sayfa yapısı için bir standart getirerek ekstra büyük boşluklar ve başlıklarla sayfanın doldurulması gibi durumların da önüne geçecek. Bu sistem ile birlikte kullanıcıların satın hiç açmadıkları e-kitaplar tarih olacak gibi gözüküyor.