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Amazon elektronik kitaplarda "okunan sayfa başına ödeme" sistemini hayata geçiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,1b
1
12
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Amazon elektronik kitaplarda
Elektronik kitap sektörünün en büyük isimlerinden birisi kuşkusuz Amazon. Şirket bu konuda bir çok yatırımda bulunurken, e-kitap okuyucuları da milyonlarca satış rakamlarına ulaşıyor. Bu noktada ise şirket e-kitaplar için sayfa başına ödeme yapılacak yeni bir sisteme geçmeye hazırlanıyor.

Bu yeni sistem ile okuyucunun okumayı bırakamaması için daha kaliteli içerikler hazırlanacağını öngören Amazon, sayfa yapısı için bir standart getirerek ekstra büyük boşluklar ve başlıklarla sayfanın doldurulması gibi durumların da önüne geçecek. Bu sistem ile birlikte kullanıcıların satın hiç açmadıkları e-kitaplar tarih olacak gibi gözüküyor.

Yeni ödeme sistemi ile ilgili tüm detaylar henüz netliğe kavuşmuş değil.  Örneğin anlaşılması için tamamının okunması gerekmeyen kitaplarda nasıl bir yöntem izlenileceği henüz belli değil. Bilgi içerikli kitaplarda kullanıcının tek bir sayfadan faydalanması veya aradığı bilgiye ulaşmak için bir çok sayfayı karıştırması gerekebiliyor. Bunun gibi baştan sona tamamlanması gerekmeyen kitaplarda ödemenin nasıl değişeceği merak konusu.
Yeni ödeme modeli 1 Temmuzdan itibaren uygulanmaya başlayacak. Bu yenilikten kullanıcıların ve yazarların nasıl etkileneceği ise merak konusu.

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hikmet548 4 yıl en beğenilen
Kaliteli içerik üreten daha çok kazanacak, müşteride okumadığı kitap için para ödemeyecek/az para ödeyecek.
Kazan, Kazan durumu var gibi. Tabi bu durum fiyatlandırma politikasına göre belirlenicek. 2. defa okumada para istenicek mi? sayfanın okunduğu nasıl anlaşılacak?
Tüm sayfalar okunduğu taktirde kitap kaça patlayacak? Amazon müşterisine çok değer veren bir şirket, müşterileri aptal yerine koymaya kalkışmayacaklarına güveniyorum.
Kaliteli içerik üreten daha çok kazanacak, müşteride okumadığı kitap için para ödemeyecek/az para ödeyecek.Kazan, Kazan durumu var gibi. Tabi bu durum fiy...
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VatandA.Ş. 4 yıl
Güzel bir sisteme benziyor, bir heyecanla satın alıpta beğenmediğimiz o kadar elektronik kitap oluyor. Bu sistemle en azindan begenmedigim kitabi okumak icin zorlamazsin kendini.
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Okisht 4 yıl VatandA.Ş.
Aslında bu sistem oyunlara gelebilir mi zamanla diye düşünüyorum. Steam'de benzer bir sistemi beklemek çok mu hayalcilik olur acaba?
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Adittorie 4 yıl
Amazon'a güveniyorum ama bir Paperwhite 2 kullanıcısı olarak nasıl yansır merak ettim. Eğer kitap fiyatları gözle görülür ölçüde azalırsa tamam ama yanlışlıkla sayfa atlama gibi durumlarda ne olacak? Kitabı 2. kez okurken para isteyecek mi?
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Mr xXx 4 yıl
Güzel bir sistem olacağına eminim
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hikmet548 4 yıl en beğenilen
Kaliteli içerik üreten daha çok kazanacak, müşteride okumadığı kitap için para ödemeyecek/az para ödeyecek.
Kazan, Kazan durumu var gibi. Tabi bu durum fiyatlandırma politikasına göre belirlenicek. 2. defa okumada para istenicek mi? sayfanın okunduğu nasıl anlaşılacak?
Tüm sayfalar okunduğu taktirde kitap kaça patlayacak? Amazon müşterisine çok değer veren bir şirket, müşterileri aptal yerine koymaya kalkışmayacaklarına güveniyorum.
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Moustacheur 4 yıl
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