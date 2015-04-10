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Amazon gelişmiş ayakkabı analizi yapan Shoefitr girişimini satın alıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon gelişmiş ayakkabı analizi yapan Shoefitr girişimini satın alıyor

Çevrimiçi olarak ayakkabı satın almak hem tüketici hem de satıcı tarafında ciddi sorunlar doğurabiliyor. Ayak numarası aynı olsa da kalıbı veya üretildiği ülkesi nedeniyle bile bir ayakkabı tüketicinin ayağına olmayabiliyor. 

Pek çok site anında geri iade yöntemiyle bunu aşmaya çalışıyor. Amazon da ayak numarası, ayak ölçüsü gibi verileri toplayarak kullanıcısına en ideal modelleri göstermeye çalışıyor ancak geri iade oranları faaliyet masraflarını da hayli artırıyor. 

Ancak Shoefitr adındaki girişim çeşitli yöntemlerle kullanıcının kendisine en uygun ayakkabıyı seçmesini sağlıyor ve girişim geri iade oranını yüzde 20 altına çekmeyi başarmış. Bu bakımdan Amazon'un kesinlikle satın alacağı bir işletme gözüyle bakılıyordu. Sektörden gelen bilgiler de Amazon'un tahminleri yanıltmadığını gösteriyor. 

Girişim ilk etapta kullanıcının ayak numarasını, şimdiki ayakkabı modelini öğreniyor ve basit anlamda veritabanında bir karşılaştırma yapıyor. Daha ileri aşamada kullanıcının ayak şekli, ayak tabanı, ağırlığı gibi bilgiler de devreye giriyor ve daha detaylı bir ayak kalıbı çıkarılabiliyor. 

Girişim ayrıca stoktaki mevcut ayakkabıların iç ve dış 3D taramasını yaparak detaylı karşılaştırmaya sokabileceği şekilde her müşterisine özel olarak şekilde bir altyapı hazırlayabiliyor. 

Amazon'un hem kendisi hem de iştiraki Zappo çevrimiçi ayakkabı satışı yapıyor. Bu bakımdan Shoefitr teknolojilerinin her iki platforma da uygulanması bekleniyor. Şimdilik satın alma ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. 

http://techcrunch.com/2015/04/10/amazon-quietly-acquired-shoefitr-to-improve-how-it-sells-footwear-online/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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therkut 4 yıl en beğenilen
Yıllardan beri bu işi yapalım diye düşünüyordum düşündüğümle kaldım yine
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9unkarekoku 4 yıl
Bunun giyecekler için olanı da yaparlar yakında. Bence çok güzel bi gelişme.
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therkut 4 yıl en beğenilen
Yıllardan beri bu işi yapalım diye düşünüyordum düşündüğümle kaldım yine
Yanıtla +4
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