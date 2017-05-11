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Snapchat’in yükselişi hayal kırıklığı yarattı

2016 başlarında elde ettiği önemli yükselişler sonrasında borsaya açılmaya karar veren Snapchat, ilk mali tablolarında hayal kırıklığı yarattı. Sıkı rekabet yükselişi yavaşlatıyor.
2 yıl
3,3b
1
19
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Borsa açılması ile birlikte Snapchat platformunun kullanıcı sayıları yatırımcı açısından önem kazanmaya başladı. Firmanın ilk çeyrek raporları bu bakımdan biraz hayal kırıklığı yarattı.

Rekabet zorlayıcı oldu

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde günlük aktif kullanıcı sayısı 166 milyon oldu. Önceki çeyreğe göre göre yüzde 5 civarında bir artış yaşandı. Yıllık artış oranı da yüzde 48’den yüzde 36’ya geriledi.

Platformun büyümesindeki yavaşlama ve kullanıcı başına elde edilen gelirde azalma hisseleri olumsuz etkiledi. Borsaya açıldığından beri sürekli hale gelen yükseliş, mali tabloların açıklanması ile bir anda kesildi ve yüzde 22 düşüş yaşandı. Hisseler en düşük seviyesine geriledi.

Snapchat, Kuzey Amerika’da 3 milyon yeni kullanıcı kazandı. Bu rakam önceki çeyrek ile aynı. Avrupa’da yine 3 milyon, diğer ülkelerde 1 milyon yeni kullanıcı kazandı. Platformun kullanıcı başı ortalama gelirleri de azalma gösterdi.

Ayrıca Bkz. "Samsung ve McAfee arasında dev işbirliği"

Sosyal ağ pazarında rakiplerin birbirini kopyalamaya başlaması kullanıcı artışını olumsuz etkilemeye başladı. Bundan en fazla da Snapchat etkileniyor. Platform 2015 sonu ve 2016 başlarında çift haneli yükselişler göstermişti. Bununla birlikte Instagram Stories, Facebook Stories ve WhatsApp Durum özelliklerinin devreye girmesi ilgiyi biraz düşürdü.

Facebook’un sahip olduğu Instagram Stories, 200 milyon kullanıcı sayısına ulaşırken, WhatsApp Durum özelliği de 175 milyon kullanıcıya yükseldi. Snapchat’in toplam kullanıcı sayısı bile aradaki farkı kapatamadı. Uzmanlar sadık kullanıcıların Snapchat’ten vazgeçmediğini belirtiyor ancak günübirlik kullanıcılar rakiplere doğru yönelmiş durumda. 

 

https://techcrunch.com/2017/05/10/snapchat-user-count/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl en beğenilen
Böyle azalarak yokolacak... Tıpkı Vine gibi!
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soneday 2 yıl
166 milyonun 165 milyonu, "neymiş bu snapchat heryerde var indirimde bakım bari" diyip 5 dk sonra silen kişiler.
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Barni Moloztaş 2 yıl
OHHHHHH
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axaxa 2 yıl
Ergen işi fakat eline fırsat geçmişken iyi fiyata satmalıydı maalesef artık böyle şeyler para ediyor
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Kerem0559 2 yıl
ergenlerin yeni eglencesi işte ... yakında ışıgı sönecek bence
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Damenda 2 yıl
Gerçekten hiçbir işe yaramayan firmalar balon gibi şişip sonra patlıyor.
(Bkz: Vine)
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aktivist-X 2 yıl
Şu snapchat'i hiç sevmedim zaten.
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Eeltorm 2 yıl
Gereksiz bie uygulamaydı zaten eksik olsun.
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adnansetek 2 yıl
Nedir bu snapchat düşmanlığı anlamıyorum.
Facebook denen grubun tekeline karşı koyabilen tek firma. Zuckerberg sırf bunların inadına WhatsApp a bile story özelliği ekledi.
Burada kullananlara laf atınca cool olmuyorsunuz
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V4LKyR 2 yıl
Snapchat gerçekten saçma sapan bir uygulama. İlgiyle patlayacağı (biteceği) günü bekliyorum.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
hiç bir zaman yüklemedim veya kullanmadım !
uygulama çok basit ve belli bir yaş grubuna hitap ediyor !
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mert1907 2 yıl
1 kere bile indirip kullanmadım ama sağda solda kullananlardan görüp indirmediğime sevindim.
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e-Militarist 2 yıl
Snapchat için lumia 520, 630, 1320'den samsung j1 mini, sony ultra xa gibi modellere geçenler için büyük hayal kırıklığı olsa gerek. Uygulama böyle giderse tamamen instagrama ya da WhatsAppa satılıp buhar olacak.
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