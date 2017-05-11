Snapchat’in yükselişi hayal kırıklığı yarattı

Borsa açılması ile birlikte Snapchat platformunun kullanıcı sayıları yatırımcı açısından önem kazanmaya başladı. Firmanın ilk çeyrek raporları bu bakımdan biraz hayal kırıklığı yarattı.

Rekabet zorlayıcı oldu

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk çeyreğinde günlük aktif kullanıcı sayısı 166 milyon oldu. Önceki çeyreğe göre göre yüzde 5 civarında bir artış yaşandı. Yıllık artış oranı da yüzde 48’den yüzde 36’ya geriledi.

Platformun büyümesindeki yavaşlama ve kullanıcı başına elde edilen gelirde azalma hisseleri olumsuz etkiledi. Borsaya açıldığından beri sürekli hale gelen yükseliş, mali tabloların açıklanması ile bir anda kesildi ve yüzde 22 düşüş yaşandı. Hisseler en düşük seviyesine geriledi.

Snapchat, Kuzey Amerika’da 3 milyon yeni kullanıcı kazandı. Bu rakam önceki çeyrek ile aynı. Avrupa’da yine 3 milyon, diğer ülkelerde 1 milyon yeni kullanıcı kazandı. Platformun kullanıcı başı ortalama gelirleri de azalma gösterdi.

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Sosyal ağ pazarında rakiplerin birbirini kopyalamaya başlaması kullanıcı artışını olumsuz etkilemeye başladı. Bundan en fazla da Snapchat etkileniyor. Platform 2015 sonu ve 2016 başlarında çift haneli yükselişler göstermişti. Bununla birlikte Instagram Stories, Facebook Stories ve WhatsApp Durum özelliklerinin devreye girmesi ilgiyi biraz düşürdü.

Facebook’un sahip olduğu Instagram Stories, 200 milyon kullanıcı sayısına ulaşırken, WhatsApp Durum özelliği de 175 milyon kullanıcıya yükseldi. Snapchat’in toplam kullanıcı sayısı bile aradaki farkı kapatamadı. Uzmanlar sadık kullanıcıların Snapchat’ten vazgeçmediğini belirtiyor ancak günübirlik kullanıcılar rakiplere doğru yönelmiş durumda.