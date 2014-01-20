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Amazon müşterinin bir sonraki siparişini tahmin edecek bir algoritma geliştiriyor

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon müşterinin bir sonraki siparişini tahmin edecek bir algoritma geliştiriyor

Bir süre önce insansız hava araçları ile sipariş dağıtımı projesini basına tanıtan Amazon, bu kez çok daha ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Projeye göre müşteri sonraki siparişini vermeden Amazon ne istediğini tahmin edebilecek.

Amazon'un projesi geçen ay onaylanan bir patent başvurusunda ortaya çıktı. Amazon müşterinin bir sonraki siparişinin ne olacağını henüz sipariş vermeden tahmin edebilen bir algoritma geliştiriyor. 

Tahmin üzerinden kargo belirsiz bir adrese doğru yola çıkıyor ve sipariş verildiği anda da tam adres kargoya tanımlanıyor. Otonom ön sevkiyat olarak adlandırılan sistem ile aradaki insan unsurunun çıkarılarak yükün yapay zekaya bırakılması ve böylece maliyetten tasarruf yapılması amaçlanıyor.

Algoritma kişinin satın alma geçmişini, anketlerle belirlenmiş önceliklerini, demografik verilerini, tarayıcı alışkanlıklarını, istek listelerini ve bunun gibi pek çok paramtreyi hesaplayarak tahmin yapıyor.

Projede farklı senaryolarla yola çıkan kargonun hangi adrese yönleneceği, eğer sipariş gecikirse müşteriye yakınlık durumuna göre nerede bekleyeceği gibi durumlar da hesaplanabiliyor. 

Amazon'un bu sisteminin ülkedeki enerji ve su hatlarının yönlendiriliş stratejisinden ilham aldığı belirtiliyor. Yani akım her halükarda devam ediyor ve talebe göre evlere yönlendiriliyor. Ancak bu tür bir sistem için dağıtım depolarındaki standartların tamamen değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bununla birlikte sistemin daha iyi bir stok yönetimine sebep olacağı ümit ediliyor. 

Bu noktada eğer bir sipariş olmazsa yani sistem hata verirse ne olacağı sorusu akıllara geliyor. Amazon yine de kargoyu hediye amacıyla farklı bir kullanıcıya gönderiyor ve kargoyu geri çağırmıyor. 

Amazon'un yeni patentinin e-ticaret sektöründe nasıl bir etki yaratacağı bilinmiyor. Firma 1999 yılında tek tıkla hızlı alışveriş patentini elde etmişti ve ülkede bu sistemi kullanmak isteyen tüm firmaların kendisinden lisans almasını sağlamıştı. 

http://techcrunch.com/2014/01/18/amazon-pre-ships/ Yorum Yaz
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wagenhaus 5 yıl en beğenilen Selçuk ALAGÖZ
Selçuk ALAGÖZ

Amazon önce adam akıllı Türkiyeye ürün göndersin.

Keşke her firma amazon gibi olsa..Adamların ülkemize gönderme zorunluluğu yok
Herşeye rağmen birçok kategoriden binlerce ürünü gönderiyorlar ve hepsinden önemlisi
bir problemde anında ilgi gösterip , yardımcı oluyorlar
Türkiye'de ki gibi otomatik maille cevap verip , geri ödemeyi aylar sonra yapmıyorlar
Selçuk ALAGÖZAmazon önce adam akıllı Türkiyeye ürün göndersin.Keşke her firma amazon gibi olsa..Adamların ülkemize gönd...
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alisveriscagi 5 yıl
bana göre bu uygulama 2100 yılını bulur...
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karasoy 5 yıl
Ttnet o sistemi zaten yıllardır uyguluyor. Geliştirdiği algoritma bizim ''Koyun'' olduğumuzu farketip 4 Gb kotayı icat etti.
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Pastece 5 yıl
Amazona laf ettirmem. Kartım otomatik ekli olduğu için yanlışlıkla aldığım pc oyununu ticket atınca 2 saate cevap verim 2 iş gününde iade ettiler. Aynısını HB yada GG de düşünsenize ohooo..
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St Batuhan 5 yıl
Bir sıkıntı var ortada, tamam tahmin yapıyor da ama en önemli faktör gelir, adamın gelir ve giderlerini öğrenmeli ve oradan çıkarım yapmalı, bu adamda para yok şu an, bu yüzden sipariş vermez bunu demeli. Kalkıp bu ay parası arttı o zaman sipariş verebilir falan demeli. Bunun için de kişinin tüm harcamalarını ve gelirlerini öğrenebilmeli ki bu da özel hayata dair bir ihlal olur. Öbür türlü evet ben satın alma yaparım, böylece bir çıkarım yapar ama param yoksa da o siparişi vermem, beklerim ve o arada yeni bir ürün çıkarsa birden onu alırım falan ya da bir arkadaşımın önerisi sonucu vazgeçerim. Yazık günah :D Ya da benim kaçırdığım bir nüans olabilir haberde, onu belirten olursa da sevinirim tabiki.
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cosica 5 yıl
O sistem zaten var ki. Cep telefonumuza, mail adresimize, ev adresimize sürekli bişeyler gelip duruyor, bankalardan kredi kartı geliyor mesela, ama tahminleri yanlış olduğu için hep geri gönderiyorum, bakalım Amazonun tahminleri ne derece doğru çıkacak? Ayrıca Türkiyeye doğru yola çıkan kargolar da olacak mı?
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xxxone 5 yıl
"""Bu noktada eğer bir sipariş olmazsa yani sistem hata verirse ne olacağı sorusu akıllara geliyor. Amazon yine de kargoyu hediye amacıyla farklı bir kullanıcıya gönderiyor ve kargoyu geri çağırmıyor. """

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Omisis046 5 yıl
Anladığım kadarıyla araç havada belirli bir şehire doğru uçuyor, yakınlarda birisi o ürünü sipariş ettiğinde araç yön değiştirip o adamın evine gidiyor.
Böylece teslimat süresi çok kısalıyor. Enteresan.
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Selçuk ALAGÖZ 5 yıl
Amazon önce adam akıllı Türkiyeye ürün göndersin.
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wagenhaus 5 yıl Selçuk ALAGÖZ
Selçuk ALAGÖZ

Amazon önce adam akıllı Türkiyeye ürün göndersin.

Keşke her firma amazon gibi olsa..Adamların ülkemize gönderme zorunluluğu yok
Herşeye rağmen birçok kategoriden binlerce ürünü gönderiyorlar ve hepsinden önemlisi
bir problemde anında ilgi gösterip , yardımcı oluyorlar
Türkiye'de ki gibi otomatik maille cevap verip , geri ödemeyi aylar sonra yapmıyorlar
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