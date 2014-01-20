Amazon müşterinin bir sonraki siparişini tahmin edecek bir algoritma geliştiriyor





Bir süre önce insansız hava araçları ile sipariş dağıtımı projesini basına tanıtan Amazon, bu kez çok daha ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Projeye göre müşteri sonraki siparişini vermeden Amazon ne istediğini tahmin edebilecek.





Amazon'un projesi geçen ay onaylanan bir patent başvurusunda ortaya çıktı. Amazon müşterinin bir sonraki siparişinin ne olacağını henüz sipariş vermeden tahmin edebilen bir algoritma geliştiriyor.





Tahmin üzerinden kargo belirsiz bir adrese doğru yola çıkıyor ve sipariş verildiği anda da tam adres kargoya tanımlanıyor. Otonom ön sevkiyat olarak adlandırılan sistem ile aradaki insan unsurunun çıkarılarak yükün yapay zekaya bırakılması ve böylece maliyetten tasarruf yapılması amaçlanıyor.





Algoritma kişinin satın alma geçmişini, anketlerle belirlenmiş önceliklerini, demografik verilerini, tarayıcı alışkanlıklarını, istek listelerini ve bunun gibi pek çok paramtreyi hesaplayarak tahmin yapıyor.





Projede farklı senaryolarla yola çıkan kargonun hangi adrese yönleneceği, eğer sipariş gecikirse müşteriye yakınlık durumuna göre nerede bekleyeceği gibi durumlar da hesaplanabiliyor.





Amazon'un bu sisteminin ülkedeki enerji ve su hatlarının yönlendiriliş stratejisinden ilham aldığı belirtiliyor. Yani akım her halükarda devam ediyor ve talebe göre evlere yönlendiriliyor. Ancak bu tür bir sistem için dağıtım depolarındaki standartların tamamen değiştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bununla birlikte sistemin daha iyi bir stok yönetimine sebep olacağı ümit ediliyor.





Bu noktada eğer bir sipariş olmazsa yani sistem hata verirse ne olacağı sorusu akıllara geliyor. Amazon yine de kargoyu hediye amacıyla farklı bir kullanıcıya gönderiyor ve kargoyu geri çağırmıyor.





Amazon'un yeni patentinin e-ticaret sektöründe nasıl bir etki yaratacağı bilinmiyor. Firma 1999 yılında tek tıkla hızlı alışveriş patentini elde etmişti ve ülkede bu sistemi kullanmak isteyen tüm firmaların kendisinden lisans almasını sağlamıştı.

http://techcrunch.com/2014/01/18/amazon-pre-ships/