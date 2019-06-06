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Amazon’un hibrit teslimat drone’u

Amazon, yeni teslimat drone’unu tanıttı. Kalkış ve iniş esnasında helikoptere benzer şekilde dikey hareket edebilen drone, havada ise yatay hale gelerek uçak gibi ilerleyebiliyor.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
2,3b
1
havacılık
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Amazon’un hibrit teslimat drone’u
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Amazon’un drone ile teslimat çalışmaları uzun zamandır devam ediyor. Her ne kadar hala genel kullanıma açılmamış olsa da, firmanın gelişmeleri sürekli gündemde. Bugün ise yeni geliştirilen hibrit drone tanıtıldı.

İniş ve kalkışlar dikey

Yeni drone’a hibrit denmesinin sebebi hem helikopter hem de uçak gibi hareket edebilmesi. İniş ve kalkışlar esnasında dikey olarak hareket eden drone, havada yatay hale gelerek uçak gibi yol alıyor. Altıgen yapıdaki çerçeve ile korunan altı adet pervanesi mevcut. Firmanın belirttiğine göre yeni drone, eski versiyonlara göre çok daha güvenli.

Hibrit yapısı sayesinde altı farklı yönde hareket edebiliyor. Böylece gelen rüzgarlara daha iyi tepkiler verilebilmesini sağlanıyor. Bu aşamada, geliştirilen yapay zeka kritik bir rol üsleniyor. Gerek rüzgara göre drone’u stabil tutma, gerekse de önüne çıkacak engelleri tanıma konusunda tek görevli yapay zeka. Özellikle elektrik telleri, çamaşır ipleri gibi görülmesi zor engellerin tespiti oldukça önemli.

Amazon'un, temel hedefi 25 kilometre çapındaki yerlere, 2-2.5 kilogram ağırlığında paketleri 30 dakika içerisinde gönderebilmek. Taşıma kapasitesi biraz az gibi görünse de Amazon’un elindeki verilere göre siparişlerin neredeyse yüzde 75-90’ı bu ağırlığın altında.

Ayrıca Bkz. "Hollanda V biçiminde uçak tasarlıyor"

Tabii ki yeni drone hala geliştirilme aşamasında. Amazon da gerekli izinler ve lisanslar için çalışmalarına devam ediyor. Yani Prime Air ismindeki drone ile teslimat hizmetinin etkin olarak kullanılması için önümüzde uzun bir süre var.

Amazon’un bu pazarda tek başına olmadığını hatırlatalım. Google da Project Wing ile kendi drone ile teslimat hizmetini geliştiriyor. Görünen o ki gelecekte kargolarımız dronelar tarafından getirilecek. Amazon’un yeni drone’unu aşağıdaki video üzerinde inceleyebilirsiniz.


https://www.theverge.com/2019/6/5/18654044/amazon-prime-air-delivery-drone-new-design-safety-transforming-flight-video Yorum Yaz
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