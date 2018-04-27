Amazon ve Tesla en kötü çalışma şartlarına sahip

Dünyanın e-ticaret devi Amazon ve elektrikli araç devi Tesla bu kez bir başarı hikayesinde değil eleştiri konusunda bir araya geldi. İki firmanın ABD’de en kötü çalışma şartlarına sahip firmalar arasında yer aldığı açıklandı.

Ölümcül koşullar

İş Güvenliği ve Sağlığı Konseyi tarafından yapılan araştırma ortalamanın çok üstünde yaralanma oranları, gereksiz alınan riskler ve işçilerin isteklerini görmezden gelme konularında başarısız olan 12 firmayı listeliyor.

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Araştırmaya göre Amazon’un depolarında 2013 yılından bu yana 7 işçi hayatını kaybetti. Yönetim siparişleri daha hızlı yetiştirebilmek adına çalışma şartlarını zorluyor. Ayrıca ultrasonik bilekliklerle işçilerin çalışma sürelerini kontrol ediyor.

Tesla’da durum daha kötü. Firmanın üretim tesislerinde yaşanan önemli yaralanmalar 2016 yılında diğer araç üreticilerine göre yüzde 31 daha fazlaydı. Ciddi yaralanmalarda ise bu oran yüzde 83 seviyesine yükseliyor. Firmanın sırf eleştirilerden kurtulmak için şartları iyileştirmeye çalıştığı da rapora yansımış.

Her iki firma da haliyle raporu kabul etmiyor. Tesla ve Amazon çalışma şartlarını en iyi seviyeye çıkararak işçi güvenliğini sağlamak için önemli adımlar attıklarını ifade ediyor. Raporda Lowe firması ölümcül boya çıkarıcılar kullanmakla, IHOP ise artan cinsel taciz vakaları ile eleştirilmiş.