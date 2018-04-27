Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon ve Tesla en kötü çalışma şartlarına sahip

Her ne kadar dünyanın en iyisi olsa da bir firmanın bünyesinde bileşen üretimi varsa çalışanların güvenliğini sağlamak o derece zor oluyor. Amazon ve Tesla buna en iyi örnek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
2,8b
1
31
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın e-ticaret devi Amazon ve elektrikli araç devi Tesla bu kez bir başarı hikayesinde değil eleştiri konusunda bir araya geldi. İki firmanın ABD’de en kötü çalışma şartlarına sahip firmalar arasında yer aldığı açıklandı.

Ölümcül koşullar

İş Güvenliği ve Sağlığı Konseyi tarafından yapılan araştırma ortalamanın çok üstünde yaralanma oranları, gereksiz alınan riskler ve işçilerin isteklerini görmezden gelme konularında başarısız olan 12 firmayı listeliyor.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Araştırmaya göre Amazon’un depolarında 2013 yılından bu yana 7 işçi hayatını kaybetti. Yönetim siparişleri daha hızlı yetiştirebilmek adına çalışma şartlarını zorluyor. Ayrıca ultrasonik bilekliklerle işçilerin çalışma sürelerini kontrol ediyor.

Tesla’da durum daha kötü. Firmanın üretim tesislerinde yaşanan önemli yaralanmalar 2016 yılında diğer araç üreticilerine göre yüzde 31 daha fazlaydı. Ciddi yaralanmalarda ise bu oran yüzde 83 seviyesine yükseliyor. Firmanın sırf eleştirilerden kurtulmak için şartları iyileştirmeye çalıştığı da rapora yansımış.

Her iki firma da haliyle raporu kabul etmiyor. Tesla ve Amazon çalışma şartlarını en iyi seviyeye çıkararak işçi güvenliğini sağlamak için önemli adımlar attıklarını ifade ediyor. Raporda Lowe firması ölümcül boya çıkarıcılar kullanmakla, IHOP ise artan cinsel taciz vakaları ile eleştirilmiş.

 

https://www.engadget.com/2018/04/25/amazon-and-tesla-in-most-dangerous-workplace-report/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wolwes 1 yıl en beğenilen
Eğer Amazon'da ki çalışma şartları kötüyse Türkiye'de ki çalışanlar toplu intihar etmeli.
1 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bay Robot 1 yıl
İş Güvenliği ve Sağlığı Konseyi ‘ni Türkiye’ye davet ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hümiyettin 1 yıl
Avrupa'ya göre bu tür konularda ABD daha geride bir ülkedir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İtalyada ilticacı 1 yıl
3. Havalimanı yapiminda şimdiye kadar 300 kişi ölmüş diye okudum
Hatta duyulmasin diye ailelere yüklü miktarda para verilmiş
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webbie 1 yıl
Kaynak: ishn.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brother ToLGa 1 yıl
Amerikadaki en kötü çalışma şartlarına bakıp Türkiye ile bir kıyaslayın mesai ile 36 saat çalıştırılmak istenen işçi biliyorum ben adam diyor bu insan işimi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StevenBayLouise 1 yıl
modern kölelik buna deniyor işte arkadaşlar.Çok önceleri şöyle birşey okumuştum bakın hala aklımda kalmış.Amerika'nın ilk kurulduğu zamanlar.Afrikadan getirilen siyahiler, köleler çilek vb meyveleri yemesin diye ağızlarına bugünkü köpeklere takılan ağızlık gibi birşey takılıyormuş.Bizde de şöyle bir atasözü var 7 sinde neyse 70 inde de odur diye.Aynen bunu karşılıyor bu cümle

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 yıl
En güzel hizmetlerin arka planında en ağır çalışma koşulları vardır. Dünyanın her yerinde bu bu böyledir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 1 yıl
Zamaninda Trump Amazon'a piyasayi bozuyor diye laf etmisti.Tesla zaten apacik Amerikanin isine gelmeyen bir sirket.Sen once yil Irakta afganistanda suriyeda lubnanda kan dok petrol icin lavugun biri gelsin elektrige geciyoruz desin.Sizce boyle sirketlere iftira atmazlar mi? Oyna devam
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece Koklayıcısı 1 yıl Bamya Avcisi
Öyle birşey olsa Elon Musk ya "Ulusal güvenlik için" öldürülürdü yada evinde ölü bulunurdu(!). Aynısı Jeff Bezos için de geçerli. Salak salak iftiralarla şirket yıkamazsın,bunun denetimcisi osu busu var. Zamanında Coca Cola'ya haddini bildirmiş ülkeden bahsediyoruz: ensonhaber.com/...
Ülkeleri başındakiler değil büyük şirketler,büyük şirketleri de bankalar yönetir bunu unutmayın. Donut Turp'un keyfi istedi diye olmaz o işler
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1DFD8C17B 1 yıl Bamya Avcisi
Tesla, Amerikanlar tarafından desteklenen bir şirket. Devlet elektrikli araba alanlara teşvik veriyor. Nereye ABD'nin işine gelmiyormuş?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kvadankpakal 1 yıl
valla ben burada ölmektense, orada sürünmeye razıyım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2756 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, amazon ve
3 etiket daha Zamazingo Bilim ve Teknoloji Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Apple, 8K ekranlı VR/AR başlık geliştiriyor 1 yıl Google, kalabalık ortamdaki sesleri ayrıştıracak yapay zeka geliştirdi 1 yıl Real Boxing geliştiricisinden yeni bir shooter tarzı oyun 1 yıl En özel iPhone | Product Red iPhone 8 Special Edition ön inceleme 1 yıl Çin Seddi'nin restorasyonunda Intel'in drone ve yapay zeka teknolojisi kullanılacak 1 yıl Windows 10'un Nisan güncellemesi hangi yeni özellikleri getirecek? 1 yıl LG G6 için beklenen Android 8.0 Oreo müjdesi geldi 1 yıl Huawei P20 ve P20 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Juno, Jüpiter'in 'Büyük Kırmızı Lekesi'ni görüntüledi 1 yıl Shadow of the Tomb Raider'ın fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı 1 yıl Tesla, Elon Musk'ı görevinden alabilir 1 yıl Microsoft Xbox bölümü rekor gelir elde etti 1 yıl Ethereum'daki büyük açık sonrası ne olacak? | Kripto para günlüğü 1 yıl ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı 1 yıl Samsung da Android Go programına katılabilir 1 yıl 2000 beygirlik Nissan Qashqai, en hızlı SUV olmaya aday 1 yıl Oyuncu telefonu Nubia Red Magic, 37 saniyede 10 bin adet sattı 1 yıl Nokia X'in lansman öncesi canlı fotoğrafları sızdı 1 yıl Kolunuzu dokunmatik ekrana dönüştürebilen akıllı saat LumiWatch 1 yıl TestM uygulaması iPhone'da kırık olanı gösterecek 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amazon ve Tesla en kötü çalışma şartlarına sahip Sonraki Uçan baz istasyonu Dronecell, doğal afetlerde kullanılacak 1 yıl Google Haritalar servisi hediye dağıtmaya hazırlanıyor 1 yıl Elektronik haberleşmede yeni tüketici hakları yönetmeliği yürürlüğe giriyor 1 yıl Kırmızı iPhone 8/8 Plus Türkiye’de çıktı 1 yıl Sony'de yüzler gülüyor: Playstation 4 satışları 75 milyonu geçti 1 yıl ABB'den dünyanın en hızlı şarj istasyonu: 8 dakikada 200 kilometre 1 yıl Intel 10nm sürecinde sorunlar yaşıyor 1 yıl Katar'ın sadece bir tane üretilen otel konforundaki uçağı [Galeri] 1 yıl "Çıkarılabilecek" 4 milyon Bitcoin kaldı 1 yıl Spectacles gözlükleri yenilendi 1 yıl Dünyanın en büyük DDoS pazarı çökertildi 1 yıl Avengers: Infinity War hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl iTunes uygulaması nihayet Microsoft Mağazası'na geldi 1 yıl Samsung yine rekor faaliyet kârı elde etti 1 yıl Efsane Jimmy Keller da Intel’e geçiyor 1 yıl iPhone SE 2'nin görüntülendiği bir video ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk sıvı soğutmalı ve RGB aydınlatmalı DDR4 belleği duyuruldu 1 yıl Türkiye'de üretilen İHA motoru yurt dışına satılacak 1 yıl Elon Musk "robot ejderha" üretecek! 1 yıl Xiaomi Mi Pad 4'ün teknik özellikleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim