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Amazon'dan 2$'lık Appstore kredisi hediye

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon, Android uygulamaları pazarlamaya yönelik Android Market'e alternatif Amazon Appstore adındaki uygulama mağazasını bir süre önce hizmete sokmuştu. Her gün popüler bir uygulamanın bedava sunulduğu Amazon Appstore sadece ABD sınırları içerisinde yayın yapıyordu.

Dün ise Amazon'un Kasım ayında yetiştirmeye çalıştığı 7 inçlik Kindle Tablet'i desteklemek amacıyla Amazon Appstore mağazasını diğer ülkelerdeki kullanıcıların da hizmetine sunmaya başladığı bilgisi verilmişti. Amazon buna yönelik olarak yeni bir hediye kampanyası başlattı.

Amazon hazırladığı bir reklam metnini Twitter hesabından duyuran kullanıcılara 2$ tutarında kupon hediye edecek. Hediyeyi alabilmek için Twitter ve Amazon hesaplarının birleştirilmesi ve @amazonappstore hesabının takip edilmesi gerekiyor.
Ardından "I just got a $2 credit for Android apps from the @amazonappstore. Click http://amzn.to/tweetapps2 to get yours. #get2" şeklinde bir tweet göndermeleri yeterli.

Amazon hesabı olanlar bu adresten tek tıklamayla Twitter hesaplarını birleştirerek mesajı gönderebilirler.

Amazon Appstore üzerinde 2$ karşılığında oldukça güzel oyunlar indirilebiliyor. Bunun yanında Amazon için de yaygın bir reklam kampanyası haline dönüşüyor.

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GoldPunch 8 yıl
Güzel olmuş zaten çoğu app 99 cent. 2 tane app alabilirsiniz.
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karaköy_soğancısı 8 yıl
Computeus
Amazon AppStoreun tüm dünyada kullanılması işi şu an yalan oldu. 2$ öyle bekleyecek hesaplarda.

bence o yüzden veriyo parayı zaten nasılsa kullanılmıcak =D
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Mellkor 8 yıl

buyuk para birilerinin isine yarasa bari
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Computeus 8 yıl
Amazon AppStore'un tüm dünyada kullanılması işi şu an yalan oldu. 2$ öyle bekleyecek hesaplarda.
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detroit21 8 yıl
Suresi yoksa millet biriktirir [>:]

sadece 1 tane degil herhalde ? twitter ac 2 $ bedava oyle deilmi ?
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karaköy_soğancısı 8 yıl
ohh bozdur bozdur harcaa :)
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