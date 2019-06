Amazon'dan 2$'lık Appstore kredisi hediye

Dünyanın en büyük çevrimiçi kitabevi Amazon, Android uygulamaları pazarlamaya yönelik Android Market'e alternatif Amazon Appstore adındaki uygulama mağazasını bir süre önce hizmete sokmuştu. Her gün popüler bir uygulamanın bedava sunulduğu Amazon Appstore sadece ABD sınırları içerisinde yayın yapıyordu.

Dün ise Amazon'un Kasım ayında yetiştirmeye çalıştığı 7 inçlik Kindle Tablet'i desteklemek amacıyla Amazon Appstore mağazasını diğer ülkelerdeki kullanıcıların da hizmetine sunmaya başladığı bilgisi verilmişti. Amazon buna yönelik olarak yeni bir hediye kampanyası başlattı.

Amazon hazırladığı bir reklam metnini Twitter hesabından duyuran kullanıcılara 2$ tutarında kupon hediye edecek. Hediyeyi alabilmek için Twitter ve Amazon hesaplarının birleştirilmesi ve @amazonappstore hesabının takip edilmesi gerekiyor.

Ardından "I just got a $2 credit for Android apps from the @amazonappstore. Click http://amzn.to/tweetapps2 to get yours. #get2" şeklinde bir tweet göndermeleri yeterli.