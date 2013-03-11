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"Amazon'un akıllı telefonu bir süre gecikecek"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
454
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Kindle serisi elektronik kitap okuyucularıyla başlayan tüketici elektroniği tutkusunu Kindle Fire tabletleriyle sürdüren Amazon’un bir süredir kendi ismiyle satışa sunacağı akıllı telefon projesi üzerinde çalıştığı ve projenin ilk meyvelerini 2013’ün 2.çeyreğinde vereceği konuluşuyordu. Ancak gelen son bilgiler, işlerin istenildiği gibi gitmediğini gösteriyor.

Digitimes’ın Amazon’un tedarik zinciri içerisindeki kaynaklarından aldığı bilgilere göre Foxconn’un iştiraklarından olan Ensky Tech, Amazon’un e-kitap okuyucusu ile tabletlerinin de üretiminden sorumlu olduğu gibi akıllı telefonun üretiminde de görevlendirilmiş durumda.  

Kaynaklarına ifadelerine gör normalde Ensky Tech’in, projenin üretim doğrulama testlerini içeren son fazını 2013’ün ilk çeyreğinde tamamlayıp 2.çeyrek itibariyle seri üretimine başlaması planlanmaktaydı. Ancak projenin mühendislik doğrulama testlerini içeren fazında üretimin istenilen seviyelere ulaşılamaması ve telefonun mobil platformundan kaynaklanan problemlerden ötürü seri üretime ancak 3.çeyrek gibi başlanabilecek.

Amazon’un akıllı telefonuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.


http://www.digitimes.com/news/a20130311PD203.html Yorum Yaz
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