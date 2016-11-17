Amazon’un mobil uygulaması artık paket içeriğini de gösteriyor

Türkçe dil desteği sunmaya başlayan ve belirli ürünlerde Türkiye için kargo ücretlerini kaldıran Amazon, adım adım ülkemize gelmeye devam ediyor. Diğer taraftan -daha önce Panosonic ve Yandex gibi teknoloji devlerinde çalışan- Özge Özcan’ın LinkedIn profilinde "Türkiye Pazarlama Yöneticisi" ifadesini kullanması ise bu Yakın zamanda Almanya uzantılı amazon.de web sitesinedil desteği sunmaya başlayan ve belirli ürünlerde Türkiye için kargo ücretlerini kaldıran, adım adım ülkemize gelmeye devam ediyor. Diğer taraftan -daha önce Panosonic ve Yandex gibi teknoloji devlerinde çalışan-’ın LinkedIn profilindeifadesini kullanması ise bu beklentileri güçlendiriyor.

Türkiye ile yakınlaşmaya devam eden alışveriş devi, güncellenen iOS uygulamasına eklenen "Package X-Ray" özelliği ile artık gelen paketleri açmadan içinde ne olduğunu öğrenmenizi sağlıyor. Bunun için uygulama arayüzündeki kamera simgesine tıkladıktan sonra paket üzerindeki etiketi taratmanız yeterli.

Kutunun içinde ne olduğunu, ürünlerin özelliklerini ve satın alabileceğiniz bağlantıları da listeleyen Package X-Ray, özellikle sık sık alışveriş yapan kişilerin oldukça işine yarayabilir. Eğer kargo sizin adınıza gönderilmediyse, güvenlik gerekçesiyle paket içeriğini görüntüleyemiyorsunuz.

Unutmadan söyleyelim: Türkiye’nin en büyük Amazon rehberi için Türkiye’nin en büyük Amazon rehberi için Donanım Haber Forumları ’nı ziyaret etmeyi unutmayın.