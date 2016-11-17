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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon’un mobil uygulaması artık paket içeriğini de gösteriyor

Son günlerde Türkiye operasyonlarıyla adından söz ettiren Amazon, yenilenen mobil uygulamasına eklenen X-Ray özelliği ile gelen paketleri açmadan içinde ne olduğunu öğrenmenizi sağlıyor.
2 yıl
3,6b
1
18
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yakın zamanda Almanya uzantılı amazon.de web sitesine Türkçe dil desteği sunmaya başlayan ve belirli ürünlerde Türkiye için kargo ücretlerini kaldıran Amazon, adım adım ülkemize gelmeye devam ediyor. Diğer taraftan -daha önce Panosonic ve Yandex gibi teknoloji devlerinde çalışan- Özge Özcan’ın LinkedIn profilinde "Türkiye Pazarlama Yöneticisi" ifadesini kullanması ise bu beklentileri güçlendiriyor.
Türkiye ile yakınlaşmaya devam eden alışveriş devi, güncellenen iOS uygulamasına eklenen "Package X-Ray" özelliği ile artık gelen paketleri açmadan içinde ne olduğunu öğrenmenizi sağlıyor. Bunun için uygulama arayüzündeki kamera simgesine tıkladıktan sonra paket üzerindeki etiketi taratmanız yeterli.
Kutunun içinde ne olduğunu, ürünlerin özelliklerini ve satın alabileceğiniz bağlantıları da listeleyen Package X-Ray, özellikle sık sık alışveriş yapan kişilerin oldukça işine yarayabilir. Eğer kargo sizin adınıza gönderilmediyse, güvenlik gerekçesiyle paket içeriğini görüntüleyemiyorsunuz.
Unutmadan söyleyelim: Türkiye’nin en büyük Amazon rehberi için Donanım Haber Forumları’nı ziyaret etmeyi unutmayın.
 

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santhora 2 yıl en beğenilen
Allah'ım inşallah Türkiye'ye resmi olarak girmez. Girerse Amerika'dan alışveriş yasaklanır ve biz de yerli alışveriş siteleriyle aynı bant fiyatlarla karşı karşıya kalırız.
Allah'ım inşallah Türkiye'ye resmi olarak girmez. Girerse Amerika'dan alışveriş yasaklanır ve biz de yerli alışveriş siteleriyle aynı bant fiyatlarla karşı karş...
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profecco 2 yıl
Mühendis Murat bunu beğendi :)
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Vega 2 yıl
İyide buna ne gerek var.Ne aldığımı biliyorum zaten.
Paketi açtığımda içindekini görücem.
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Virtual Reality 2 yıl
Amazon Türkiye de yerelleşirse her şey biter. Demedi demeyin.

ABD den ucuz alışverişi unutun.

Tecrübe ile sabit.

Dua edinde daha fazla yerelleşmesin. Türkiye üssü Almanya da kalsın. Bizim kan emici, aç devletimizin eline düşerse, fiyatlarda f/p olayı biter. ABD den alışta kapanır.

Tıpkı Steam de olduğu gibi
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aozgec 2 yıl
Eğer oturum açmadan ürün içeriklerine bakabiliyorsan garip olur. o durumda birilerinin amazon'a, başkasını postasına bakmak ayıp diye söylemelisi gerekir :)
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maximus8282 2 yıl
Gümrükte işler kolaylaşacak. Hediye yazsalarda adam içindekini açmadan görecek.
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alemburda34 2 yıl maximus8282
Eğer kargo sizin adınıza gönderilmediyse, güvenlik gerekçesiyle paket içeriğini görüntüleyemiyorsunuz.
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theyapici 2 yıl
iyi fiyat vergi %18 alırım burdan valla ram mem
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hector_1990 2 yıl
daha bugün alış veriş yaptım ama kur olarak yüksek istiyorlar amerikadan ürünü çekecektim ama ürün türkiyeye göndermiyorlar bu yüzden amazon almanyadan aldık ama kuru 3.79 tl 1 euro saydılar yani fiyat olarak çok hoş değil kargo ücreti almadılar ama dolaylı yolla aldılar olsun bizim kekolar 1 alıyor 3 satmaya çalışıyor
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MrKemal17 2 yıl hector_1990
hector_1990

daha bugün alış veriş yaptım ama kur olarak yüksek istiyorlar amerikadan ürünü çekecektim ama ürün türkiyeye göndermiyorlar bu yüzden amazon almanyadan aldık ama kuru 3.79 tl 1 euro saydılar yani fiyat olarak çok hoş değil kargo ücreti almadılar ama dolaylı yolla aldılar olsun bizim kekolar 1 alıyor 3 satmaya çalışıyor

Amazondan ödemeyi TLye çevirmekle hata etmişsin, kendi hatan yüzünden fazla ödemişsin.
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alemburda34 2 yıl
Amazon konusu guncellenir artik
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profecco 2 yıl
Mühendis Murat bunu beğendi :)
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santhora 2 yıl en beğenilen
Allah'ım inşallah Türkiye'ye resmi olarak girmez. Girerse Amerika'dan alışveriş yasaklanır ve biz de yerli alışveriş siteleriyle aynı bant fiyatlarla karşı karşıya kalırız.
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lotraranel 2 yıl
Ilginc bir ozellik, adamlar tabi 1 saat falan icerisinde kargo ulastirdigi icin insanlar karistiriyordur, bizde amazondan gelecekte gumrukte adamin zevki bitince gececekte yurtici kargo yalanlarini soyleyip bizi subeye getirecekte falan onlari bekliyoruz o yuzden amazon u gorunce biz seri numarasina kadar biliriz :D
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