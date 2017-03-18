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American Gods dizisinden yeni fragman yayınlandı

Bu yılın en heyecan dizileri arasında yer alan American Gods'tan yeni fragman yayınlandı. Neil Gaiman'ın çok satan kitabından uyarlanan dizi eski ve yeni tanrılarının savaşını anlatıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,2b
1
12
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Fantastik edebiyatın usta isimlerinden Neil Gaiman'ın sevilen kitabı American Gods (Amerikan Tanrıları) dizi oluyor. Spartacus, Da Vinci's Demons ve Black Sails gibi başarılı dizileri ile tanınan Starz kanalının hazırladığı American Gods dizisi önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Bu yılın en heyecan verici dizileri arasında yer alan American Gods için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman yayınlandı.
Gaiman'ın Hugo ve Nebula ödüllü çok satan romanından uyarlanan American Gods, mitolojilerden tanıdığımız eski tanrılar ile Amerikan kültürünün yarattığı yeni tanrıları karşı karşıya getiriyor. Hapisten çıktığı gün Mr. Wednesday adında gizemli bir adam ile tanışan Shadow, kendisini bir anda hiç bilmediği bir dünyada, yaklaşan bir savaşın ortasında buluyor.
Hannibal ve Pushing Daisies gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Michael Green'in senaryosunu yazdığıdizinin başrollerinde Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Bruce Langley, Crispin Glover, Orlando Jones, Gillian Anderson, Kristen Chenoweth, Jonathan Tucker, Cloris Leachman ve Peter Stormare yer alıyor. American Gods, 30 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.

http://deadline.com/2017/03/american-gods-trailer-neil-gaiman-ricky-whittle-ian-mcshane-1202043807/ Yorum Yaz
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Eeltorm 2 yıl en beğenilen
Donanım Haberde dizi, film ve benzeri haberlerin olması gayet güzel bir şey. İstemeyen okumasın.
2 Yanıt Yanıtla +39
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bbuzol 2 yıl
Donanimhabere 2004 yılından beri üyeyim ve sosyal kültür bu süreçte gitgide önplana çıktı.Donanim haber artık sadece donanim odakli bir site değil.Tüm içerikleri takip eden,hobilere sahip hayatın olağan akışı ile ilgili herşey hakkında yorum yapılan bir site.Tüm haberlerin olması bu sebeple önemli ama başlıklar düzenlenir site anasayfası daha komplike bir hal alırsa saha güzel olur.
Donanimhabere 2004 yılından beri üyeyim ve sosyal kültür bu süreçte gitgide önplana çıktı.Donanim haber artık sadece donanim odakli bir site değil.Tüm içerikler...
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nehuse 2 yıl
Donanımhaber in kendi haber alanı dışına çıkmaması kalitesini koruması açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum.
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gxhero 2 yıl
Donanım haber dizi reklamı yapmasın filan yazan ekip "mümin şeyhi için çoluğunu çocuğunu bademledi" adlı bir dizinin reklamı yapıyor olsa konu altında like şelalesi olurdu şeref ve hasiyet 0(sıfır) bunlar da durum bu...
-
(Mümkünse sanat vs reklamı da yapın mesela şu sanat içinde 3d akımı var şu sıralar)
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tobepeople 2 yıl
Teknosa oyuncak satmaya başladı teknoloji mağazasıydı güya kaliteyi düşürdü burada da böyle olmaz umarım. Bazı şeyleri filtrelemek lazım.
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axaxa 2 yıl
Magazin ve siyaset dışı her habere ok :g
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bbuzol 2 yıl
Donanimhabere 2004 yılından beri üyeyim ve sosyal kültür bu süreçte gitgide önplana çıktı.Donanim haber artık sadece donanim odakli bir site değil.Tüm içerikleri takip eden,hobilere sahip hayatın olağan akışı ile ilgili herşey hakkında yorum yapılan bir site.Tüm haberlerin olması bu sebeple önemli ama başlıklar düzenlenir site anasayfası daha komplike bir hal alırsa saha güzel olur.
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karahuso 2 yıl
Kitabını okuyun tavsiye ederim. Ayrıca Neil Gaiman da gezici.. internethaber.com/...
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KaleyDeskop 2 yıl
oyuncular sağlam starz kanalı da sağlam = sağlam dizi :D
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CagriErcan 2 yıl
Her taraf tanrı doldu, tanrıdan geçilmiyor artık :) Klasik Amerikan dizisi
Üstat ne demiş; Allah tanrının cezasını versin (NFK)
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Eeltorm 2 yıl en beğenilen
Donanım Haberde dizi, film ve benzeri haberlerin olması gayet güzel bir şey. İstemeyen okumasın.
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ergenius 2 yıl Eeltorm
Eeltorm
Donanım Haberde dizi, film ve benzeri haberlerin olması gayet güzel bir şey. İstemeyen okumasın.

Haklısınız ben de fb, sosyal sitelerde fazla takılmıyorum . Burda böyle haberlerin de olması güzel bence . Logan filmini burdan gördüğüm haber ile izledim
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nehuse 2 yıl Eeltorm
Eeltorm

Donanım Haberde dizi, film ve benzeri haberlerin olması gayet güzel bir şey. İstemeyen okumasın.

Ben fikrimi belirttim ilgi çeken her içerik burada olacaksa buranın tadı kaçar bir süre sonra .
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nehuse 2 yıl
Donanımhaber in kendi haber alanı dışına çıkmaması kalitesini koruması açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum.
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