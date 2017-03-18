American Gods dizisinden yeni fragman yayınlandı

Fantastik edebiyatın usta isimlerinden Neil Gaiman'ın sevilen kitabı American Gods (Amerikan Tanrıları) dizi oluyor. Spartacus, Da Vinci's Demons ve Black Sails gibi başarılı dizileri ile tanınan Starz kanalının hazırladığı American Gods dizisi önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Bu yılın en heyecan verici dizileri arasında yer alan American Gods için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman yayınlandı.

Gaiman'ın Hugo ve Nebula ödüllü çok satan romanından uyarlanan American Gods, mitolojilerden tanıdığımız eski tanrılar ile Amerikan kültürünün yarattığı yeni tanrıları karşı karşıya getiriyor. Hapisten çıktığı gün Mr. Wednesday adında gizemli bir adam ile tanışan Shadow, kendisini bir anda hiç bilmediği bir dünyada, yaklaşan bir savaşın ortasında buluyor.

Hannibal ve Pushing Daisies gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Michael Green'in senaryosunu yazdığıdizinin başrollerinde Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Bruce Langley, Crispin Glover, Orlando Jones, Gillian Anderson, Kristen Chenoweth, Jonathan Tucker, Cloris Leachman ve Peter Stormare yer alıyor. American Gods, 30 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.

http://deadline.com/2017/03/american-gods-trailer-neil-gaiman-ricky-whittle-ian-mcshane-1202043807/