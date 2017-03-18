American Gods dizisinden yeni fragman yayınlandı

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Fantastik edebiyatın usta isimlerinden Neil Gaiman'ın sevilen kitabı American Gods (Amerikan Tanrıları) dizi oluyor. Spartacus, Da Vinci's Demons ve Black Sails gibi başarılı dizileri ile tanınan Starz kanalının hazırladığı American Gods dizisi önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Bu yılın en heyecan verici dizileri arasında yer alan American Gods için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir fragman yayınlandı.
Gaiman'ın Hugo ve Nebula ödüllü çok satan romanından uyarlanan American Gods, mitolojilerden tanıdığımız eski tanrılar ile Amerikan kültürünün yarattığı yeni tanrıları karşı karşıya getiriyor. Hapisten çıktığı gün Mr. Wednesday adında gizemli bir adam ile tanışan Shadow, kendisini bir anda hiç bilmediği bir dünyada, yaklaşan bir savaşın ortasında buluyor.
Hannibal ve Pushing Daisies gibi başarılı dizilerin yaratıcısı olan Bryan Fuller ve Michael Green'in senaryosunu yazdığıdizinin başrollerinde Ricky Whittle, Ian McShane, Emily Browning, Pablo Schreiber, Yetide Badaki, Bruce Langley, Crispin Glover, Orlando Jones, Gillian Anderson, Kristen Chenoweth, Jonathan Tucker, Cloris Leachman ve Peter Stormare yer alıyor. American Gods, 30 Nisan'da yayınlanmaya başlayacak.
http://deadline.com/2017/03/american-gods-trailer-neil-gaiman-ricky-whittle-ian-mcshane-1202043807/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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(Mümkünse sanat vs reklamı da yapın mesela şu sanat içinde 3d akımı var şu sıralar)
Üstat ne demiş; Allah tanrının cezasını versin (NFK)
Haklısınız ben de fb, sosyal sitelerde fazla takılmıyorum . Burda böyle haberlerin de olması güzel bence . Logan filmini burdan gördüğüm haber ile izledim
Ben fikrimi belirttim ilgi çeken her içerik burada olacaksa buranın tadı kaçar bir süre sonra .
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