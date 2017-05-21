Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amerikan ordusuna drone desteği

Hızla gelişen drone’lara karşı daha güçlü savunma mekanizmaları oluşturmak ve orduya yararlı drone’lar geliştirmek isteyen Amerikan özel kuvvetleri drone laboratuvarı açtı.
2 yıl
2,7b
1
5
Savunma Sanayi
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Savaş alanlarında kullanılan dronelar hızla gelişiyor ve bu gelişmeyi yakalamak için çalışan çok fazla askeri birim var ancak kısa sürede gelişen bu teknoloji ile yarışmaya alışkın değiller. Bu durumun önüne geçmel isteyen ABD Ordusu Özel Harekât Komutanlığı’na bağlı çalışan Özel Operasyonlar Komutanlığı(SOCOM) alışılmadık bir yöntem seçti. SOCOM drone laboratuvarı açarak drone’larla mücadelede bu laboratuvardan gelen verileri kullanacak.

Mevcut drone’lar için her ne kadar yükü dengelemek zor olsa da ilerleyen yıllarda silahlı drone sürüleri ile karşılaşılabileceğini belirten laboratuvarın kurucularından James Geurts, bu tehlikeyle birlikte bomba yüklü drone’ların da daha kolay bir şekilde tehdit oluşturabileceğine değindi.

Bu tehditleri def etmek istediklerini söyleyen Geurts’un açıklamalarına göre laboratuvardaki asıl çalışma konusu drone’ları hacklemek olacak. Laboratuvar ekibi drone’lardaki silah veya diğer tehlikeli mekanizmaları işlevsiz kılabilecek ya da drone’u ABD ordusu tarafından yönlendirilebilir hale getirecek sistemler üzerine çalışacak.

Hedeflerden Biri DAEŞ

Halihazırda drone’ları kilitlemek için Johns Hopkins Uygulamalı Fizikler Laboratuvarı ile çalışan SOCOM’un yeni laboratuvarının kısa zamanda tamamen çalışmaya başlaması ve SOCOM için ürünler geliştirir hale gelmesi bekleniyor. Geliştirilen sistemlerin kullanılacağı ilk noktalardan birisi ise Musul ve çevresi olacağı düşünülüyor zira uzun bir süredir drone’lar ile faaliyet gösteren DAEŞ terör örgütüne ait yaklaşık 70 drone, neredeyse her gün Musul ve çevresini dolaşarak gözetleme faaliyeyi yürütüyor.


https://www.engadget.com/2017/05/20/us-special-operations-drone-hacker-lab/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
artenis 2 yıl
2004 yılında izlediğim bir belgeselde abede ! ordusunda eski tip drone lar çalışmaktaydı kocaman ama o zaman bile vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Bizimde kullanmamız lazım drone bayağı işe yarar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BigEng 2 yıl
Yakın zamanda hızlı ve çevik hareket edip , hedefi bulduğunda tarayan falan dronelar görürüz. Salarlar 50 tanesini bir yere , oturdukları yerden küçük orduları yok ederler .
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 2 yıl BigEng
BigEng
Yakın zamanda hızlı ve çevik hareket edip , hedefi bulduğunda tarayan falan dronelar görürüz. Salarlar 50 tanesini bir yere , oturdukları yerden küçük orduları yok ederler .

saldıkları kücük ordularda öle bakıp kalırlardı kesin hepsi kill olurdu
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Milli helikopterimiz T625 ile ilgili merak edilenler: Kokpitten röportaj 2 yıl Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor 2 yıl Yüksek performanslı “tematik” sistem topluyoruz 2 yıl Türk öğrencilerden göz bebeğiyle kontrol edilen tekerlekli sandalye 2 yıl Türk mühendisten uzay ve havacılık sektöründe devrim yapacak jet motoru 2 yıl Michelin lastiklerdeki yasal diş derinliğinin arttırılmasını istemiyor 2 yıl Karşınızda Galaxy S8 Active 2 yıl İddialara göre Ford, CEO'sunu kovmaya hazırlanıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 8'in maketi ortaya çıktı 2 yıl Açık sonrasında Yahoo, ImageMagick kütüphanesini emekliye ayırdı 2 yıl Emniyet güçlerine zırhlı iş makinesi: Tosun 2 yıl Sürücüsüz çöp kamyonları geliyor 2 yıl Ford, 2016 model araçları için Android Auto ve Apple CarPlay güncellemesi yayınladı 2 yıl Angry Birds evrimine hazır olun 2 yıl Lenovo Legion Y920 oyuncu dizüstü bilgisayarı satışa sunuldu 2 yıl Snapdragon 845 detaylanıyor 2 yıl Mobilite: Android O ile gelen yenilikler ve dahası... 2 yıl Wonder Woman ile ilgili ilk eleştiriler paylaşıldı 2 yıl 2021'e kadar dijital asistan sayısı dünya nüfusundan fazla olacak 2 yıl WannaCry’ın geniş kitlelere yayılmasına Windows 7 neden olmuş 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amerikan ordusuna drone desteği Sonraki Venom filminde başrolü Tom Hardy üstelenecek 2 yıl Microsoft dahili parmak izi okuyuculu klavye üzerinde çalışıyor 2 yıl Hantal Android uygulamalarına tedbir alınıyor 2 yıl Moto C ve C Plus ile tanışın 2 yıl iPhonelardaki Notlar’ın iCloud üzerinde depolandığı ortaya çıktı 2 yıl Bitcoinden tarihi rekor: 2000$ değerine ulaştı 2 yıl DxO mühendisleri OnePlus 5 için çalışıyor 2 yıl AMD Vega 2 mimarisi Volta hamlesine hazır 2 yıl Toplumsal olaylara akustik çözüm: ASELSAN üretimi UMAS 2 yıl Xiaomi Mi Max 2 haftaya tanıtılıyor 2 yıl Facebook üzerinden yemek siparişi dönemi başlıyor 2 yıl Lightning Motorcycles elektrikli motor dünya menzil rekorunu kırmayı planlıyor 2 yıl ASUS ROG Strix Magnus "Oyuncuya özel mikrofon" ilk izlenim videosu 2 yıl Otomotiv devlerine 553 milyon dolar hava yastığı cezası 2 yıl Fuchsia işletim sistemi Android'in yerini mi alacak? 2 yıl Svalbard Küresel Tohum Deposu’nu sel bastı 2 yıl Singapur güvenlik için robotlardan destek alacak 2 yıl Netflix fantastik filmi Okja'nın ilk fragmanını yayınladı 2 yıl Jaguar I-Pace, Monako'da kamuflajsız olarak görüntülendi 2 yıl Çift kameralı yeni Asus telefonu ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim