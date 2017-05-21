Amerikan ordusuna drone desteği

Savaş alanlarında kullanılan dronelar hızla gelişiyor ve bu gelişmeyi yakalamak için çalışan çok fazla askeri birim var ancak kısa sürede gelişen bu teknoloji ile yarışmaya alışkın değiller. Bu durumun önüne geçmel isteyen ABD Ordusu Özel Harekât Komutanlığı’na bağlı çalışan Özel Operasyonlar Komutanlığı(SOCOM) alışılmadık bir yöntem seçti. SOCOM drone laboratuvarı açarak drone’larla mücadelede bu laboratuvardan gelen verileri kullanacak.

Mevcut drone’lar için her ne kadar yükü dengelemek zor olsa da ilerleyen yıllarda silahlı drone sürüleri ile karşılaşılabileceğini belirten laboratuvarın kurucularından James Geurts, bu tehlikeyle birlikte bomba yüklü drone’ların da daha kolay bir şekilde tehdit oluşturabileceğine değindi.

Bu tehditleri def etmek istediklerini söyleyen Geurts’un açıklamalarına göre laboratuvardaki asıl çalışma konusu drone’ları hacklemek olacak. Laboratuvar ekibi drone’lardaki silah veya diğer tehlikeli mekanizmaları işlevsiz kılabilecek ya da drone’u ABD ordusu tarafından yönlendirilebilir hale getirecek sistemler üzerine çalışacak.

Hedeflerden Biri DAEŞ

Halihazırda drone’ları kilitlemek için Johns Hopkins Uygulamalı Fizikler Laboratuvarı ile çalışan SOCOM’un yeni laboratuvarının kısa zamanda tamamen çalışmaya başlaması ve SOCOM için ürünler geliştirir hale gelmesi bekleniyor. Geliştirilen sistemlerin kullanılacağı ilk noktalardan birisi ise Musul ve çevresi olacağı düşünülüyor zira uzun bir süredir drone’lar ile faaliyet gösteren DAEŞ terör örgütüne ait yaklaşık 70 drone, neredeyse her gün Musul ve çevresini dolaşarak gözetleme faaliyeyi yürütüyor.

https://www.engadget.com/2017/05/20/us-special-operations-drone-hacker-lab/