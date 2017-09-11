Amerika'yı vuran dev kasırga Irma, uzaydan işte böyle görüntülendi

Tarihin kaydedilen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası Irma, bildiğiniz üzere bir süredir Amerika kıtasındaki birçok bölgeyi tehdit ediyor. Etki alanı Fransa'nın yüzölçümü boyutlarında olan "canavar" kasırga bölgedeki birçok adayı kırmızı alarm haline geçirirken ABD uzay ajansından NASA astronotu Randy Bresnik ise Irma'yı uzaydan görüntüleyerek çok enteresan fotoğraflar ortaya çıkardı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Yeryüzü'nden yaklaşık 420 kilometre yükseklikte devasa kasırga Irma'yı tüm görkemiyle izleme fırsatı yakalan astronot Randy Bresnik, Irma'nın yanında ayrıca boyutça biraz daha küçük olan Jose kasırgasını da görüntüledi. İki kasırgayı aynı karede yakalayan Bresnik,"İki kasırganın masalı...Maalesef." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın"
Özellikle de Karayipler ve ABD'nin Florida eyaleti gibi bölgeleri etkisi altına alan Irma, son gelen bilgilere göre en az 25 kişinin hayatına mâl olmuş durumda. Küba gibi bazı bölgelerde yer yer kategori 5 seviyesine ulaşan devasa kasırganın bugün Miami'den sonra batı kıyılarındaki Marco Adası ve Naples'e ilerlemesiyle beraber kuvvetinin azaldığı belirtiliyor. Kasırganın kategori 2 seviyesine düştüğünü ifade eden ABD Ulusal Kasırga Merkezi, saatte maksimum 177 kilometre hızda rüzgarların oluşabileceğini söylüyor.
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Yeryüzü'nden yaklaşık 420 kilometre yükseklikte devasa kasırga Irma'yı tüm görkemiyle izleme fırsatı yakalan astronot Randy Bresnik, Irma'nın yanında ayrıca boyutça biraz daha küçük olan Jose kasırgasını da görüntüledi. İki kasırgayı aynı karede yakalayan Bresnik,"İki kasırganın masalı...Maalesef." ifadelerini kullanıyor.
Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın"
Özellikle de Karayipler ve ABD'nin Florida eyaleti gibi bölgeleri etkisi altına alan Irma, son gelen bilgilere göre en az 25 kişinin hayatına mâl olmuş durumda. Küba gibi bazı bölgelerde yer yer kategori 5 seviyesine ulaşan devasa kasırganın bugün Miami'den sonra batı kıyılarındaki Marco Adası ve Naples'e ilerlemesiyle beraber kuvvetinin azaldığı belirtiliyor. Kasırganın kategori 2 seviyesine düştüğünü ifade eden ABD Ulusal Kasırga Merkezi, saatte maksimum 177 kilometre hızda rüzgarların oluşabileceğini söylüyor.
Irma Florida'ya doğru giderken:
The tentacles of the bow wave of #Irma clawing its way up Florida…. pic.twitter.com/BKCS8RrCnB— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017
Irma ve Jose yan yana:
Unfortunately, a tale of two hurricanes…… First #Irma. pic.twitter.com/isyLaWUteX— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017
Turks ve Caicos Adaları kasırgadan öncesi ve sonrası. Renkler büyülüyor:
Irma'nın ardından ABD Virjin Adaları:
The US Virgin Islands reeling from #Irma’s passage…. pic.twitter.com/sMtDxS7I9N— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017
Jose'ye yakın bakış:
The eye of #Jose, may it veer north and east away from those so affected by Irma’s wrath already. pic.twitter.com/g6RtKGx2CD— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017
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Dünyada belli başlı bölgeler vardır oralarda her zaman kasırga oluşur. Kasırganın gücünü okyanus suyunun sıcaklığı belirler ve karaya çıktıklarında güçlerini kaybederler.
Son yıllarda kasırgaların güçlenmesi ve sıklığının artmasının en büyük sebebi küresel ısınma yüzünden denizlerin okyanusların daha sıcak olması ve havadaki nemim daha fazla olmasıdır.
Kasırgalar ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder.
Amerikada yaşayan insanlar zaten kasırgalara ve tornadolara alışkınlar, ona göre evleri inşaa ediyorlar. Çoğu villa tipi ve çelikten hafif malzemeden yapılıyor. Bazıları amerika batar diye hayal kuruyuorlar ama kullandıkları bılgısayarın işlemcısinden tut yazılımına kadar, cep telefonlarına kadar çoğu şey amerikan uretımıdır. Oyle birkaç eyaletınde kasırga olunca ülke batmaz, Biraz geniş düşünün.
Daha geçen yıl haiti'de Matthew kasırga oldu ve yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti. Haitilerin suçu ne ? onlar silah satmıyordu, fakir bir ada ülkesi. Keza karayip adalarıda öyle.
Edit: Ekleme.
Edit 2: Bu arada yazmayı unuttum, El nino olan yıllarda kasırgalar ve doğal afetler daha sık ve kuvvetli oluyor. Kısacası güney Amerika'nın batı kıyısındaki büyük Okyanus'ta yüzey sularının ısınmasınadır, tam terside La nina dır. Merak eden google dan aratıp daha fazla bilgi alabilir.
Sattıkları silahlar yüzünden kasırga oluyor diyen adamlara bu bilgiler fazla