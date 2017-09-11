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Amerika'yı vuran dev kasırga Irma, uzaydan işte böyle görüntülendi

Amerika kıtasındaki birçok bölgeyi etkisi altına alan devasa kasırga Irma, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ABD'li astronot Randy Kresnik tarafından işte böyle görüntülendi:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Tarihin kaydedilen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası Irma, bildiğiniz üzere bir süredir Amerika kıtasındaki birçok bölgeyi tehdit ediyor. Etki alanı Fransa'nın yüzölçümü boyutlarında olan "canavar" kasırga bölgedeki birçok adayı kırmızı alarm haline geçirirken ABD uzay ajansından NASA astronotu Randy Bresnik ise Irma'yı uzaydan görüntüleyerek çok enteresan fotoğraflar ortaya çıkardı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Yeryüzü'nden yaklaşık 420 kilometre yükseklikte devasa kasırga Irma'yı tüm görkemiyle izleme fırsatı yakalan astronot Randy Bresnik, Irma'nın yanında ayrıca boyutça biraz daha küçük olan Jose kasırgasını da görüntüledi. İki kasırgayı aynı karede yakalayan Bresnik,"İki kasırganın masalı...Maalesef." ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın"
Özellikle de Karayipler ve ABD'nin Florida eyaleti gibi bölgeleri etkisi altına alan Irma, son gelen bilgilere göre en az 25 kişinin hayatına mâl olmuş durumda. Küba gibi bazı bölgelerde yer yer kategori 5 seviyesine ulaşan devasa kasırganın bugün Miami'den sonra batı kıyılarındaki Marco Adası ve Naples'e ilerlemesiyle beraber kuvvetinin azaldığı belirtiliyor. Kasırganın kategori 2 seviyesine düştüğünü ifade eden ABD Ulusal Kasırga Merkezi, saatte maksimum 177 kilometre hızda rüzgarların oluşabileceğini söylüyor.

Irma Florida'ya doğru giderken:

Irma ve Jose yan yana:

Turks ve Caicos Adaları kasırgadan öncesi ve sonrası. Renkler büyülüyor:

Irma'nın ardından ABD Virjin Adaları:

Jose'ye yakın bakış:


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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Kasırgalar ilk kez olmuyor,sonda olmayacak. Medya öyle bir lanse ediyor ki, sanki daha önce kasırgalar olmuyormuş gibi algı yaratıyorlar. Kasırgalar doğanın bir parçasıdır, atmosfere dünyaya faydaları vardır.
Dünyada belli başlı bölgeler vardır oralarda her zaman kasırga oluşur. Kasırganın gücünü okyanus suyunun sıcaklığı belirler ve karaya çıktıklarında güçlerini kaybederler.
Son yıllarda kasırgaların güçlenmesi ve sıklığının artmasının en büyük sebebi küresel ısınma yüzünden denizlerin okyanusların daha sıcak olması ve havadaki nemim daha fazla olmasıdır.
Kasırgalar ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder.
Amerikada yaşayan insanlar zaten kasırgalara ve tornadolara alışkınlar, ona göre evleri inşaa ediyorlar. Çoğu villa tipi ve çelikten hafif malzemeden yapılıyor. Bazıları amerika batar diye hayal kuruyuorlar ama kullandıkları bılgısayarın işlemcısinden tut yazılımına kadar, cep telefonlarına kadar çoğu şey amerikan uretımıdır. Oyle birkaç eyaletınde kasırga olunca ülke batmaz, Biraz geniş düşünün.
Daha geçen yıl haiti'de Matthew kasırga oldu ve yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti. Haitilerin suçu ne ? onlar silah satmıyordu, fakir bir ada ülkesi. Keza karayip adalarıda öyle.
Edit: Ekleme.
Edit 2: Bu arada yazmayı unuttum, El nino olan yıllarda kasırgalar ve doğal afetler daha sık ve kuvvetli oluyor. Kısacası güney Amerika'nın batı kıyısındaki büyük Okyanus'ta yüzey sularının ısınmasınadır, tam terside La nina dır. Merak eden google dan aratıp daha fazla bilgi alabilir.
Kasırgalar ilk kez olmuyor,sonda olmayacak. Medya öyle bir lanse ediyor ki, sanki daha önce kasırgalar olmuyormuş gibi algı yaratıyorlar. Kasırgalar doğanın bir...
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4 Yanıt Yanıtla +19
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Jül Sezar 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Kasırgalar ilk kez olmuyor,sonda olmayacak. Medya öyle bir lanse ediyor ki, sanki daha önce kasırgalar olmuyormuş gibi algı yaratıyorlar. Kasırgalar doğanın bir parçasıdır, atmosfere dünyaya faydaları vardır.
Dünyada belli başlı bölgeler vardır oralarda her zaman kasırga oluşur. Kasırganın gücünü okyanus suyunun sıcaklığı belirler ve karaya çıktıklarında güçlerini kaybederler.
Son yıllarda kasırgaların güçlenmesi ve sıklığının artmasının en büyük sebebi küresel ısınma yüzünden denizlerin okyanusların daha sıcak olması ve havadaki nemim daha fazla olmasıdır.
Kasırgalar ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder.
Amerikada yaşayan insanlar zaten kasırgalara ve tornadolara alışkınlar, ona göre evleri inşaa ediyorlar. Çoğu villa tipi ve çelikten hafif malzemeden yapılıyor. Bazıları amerika batar diye hayal kuruyuorlar ama kullandıkları bılgısayarın işlemcısinden tut yazılımına kadar, cep telefonlarına kadar çoğu şey amerikan uretımıdır. Oyle birkaç eyaletınde kasırga olunca ülke batmaz, Biraz geniş düşünün.
Daha geçen yıl haiti de kasırga oldu ve 1000 civarı insan hayatını kaybetti. Haitilerin suçu ne ? onlar silah satmıyordu.
Edit: Ekleme.

Sattıkları silahlar yüzünden kasırga oluyor diyen adamlara bu bilgiler fazla
12 Angry MenKasırgalar ilk kez olmuyor,sonda olmayacak. Medya öyle bir lanse ediyor ki, sanki daha önce kasırgalar olmuyormuş gibi algı yaratı...
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KaleyDeskop 2 yıl
Doğa intikamını alıyor. Sattıkları silahların parası ile zararı giderirler artık..
1 Yanıt Yanıtla +8
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Glorfindel1907 2 yıl
Yorumlar ibret verici gerçekten

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Erwin-Rommel 2 yıl
Korkunc görüntü. Ucuz bile atlatmış coniler
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Onurmsq 2 yıl
Resimdeki gibi kasirga olsa. Abd diye bir ulke olmaz. Tamamen sahte bir fotograf.
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Sirkadyen 2 yıl Onurmsq
Onurmsq
Resimdeki gibi kasirga olsa. Abd diye bir ulke olmaz. Tamamen sahte bir fotograf.

Radar görüntüleride mi sahte ?
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sniper23 2 yıl Onurmsq
Orijinalden alıntı: Onurmsq
Resimdeki gibi kasirga olsa. Abd diye bir ulke olmaz. Tamamen sahte bir fotograf.

Dünya düz iken nasıl kasırga olabiliyor?
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grafman09 2 yıl
Bu resimlere baktığımızda dikkat ederseniz, son resimde bir farklılık var. Sanki kamerada balık göz lensi unutmuşlar :)
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12 Angry Men 2 yıl en beğenilen
Kasırgalar ilk kez olmuyor,sonda olmayacak. Medya öyle bir lanse ediyor ki, sanki daha önce kasırgalar olmuyormuş gibi algı yaratıyorlar. Kasırgalar doğanın bir parçasıdır, atmosfere dünyaya faydaları vardır.
Dünyada belli başlı bölgeler vardır oralarda her zaman kasırga oluşur. Kasırganın gücünü okyanus suyunun sıcaklığı belirler ve karaya çıktıklarında güçlerini kaybederler.
Son yıllarda kasırgaların güçlenmesi ve sıklığının artmasının en büyük sebebi küresel ısınma yüzünden denizlerin okyanusların daha sıcak olması ve havadaki nemim daha fazla olmasıdır.
Kasırgalar ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder.
Amerikada yaşayan insanlar zaten kasırgalara ve tornadolara alışkınlar, ona göre evleri inşaa ediyorlar. Çoğu villa tipi ve çelikten hafif malzemeden yapılıyor. Bazıları amerika batar diye hayal kuruyuorlar ama kullandıkları bılgısayarın işlemcısinden tut yazılımına kadar, cep telefonlarına kadar çoğu şey amerikan uretımıdır. Oyle birkaç eyaletınde kasırga olunca ülke batmaz, Biraz geniş düşünün.
Daha geçen yıl haiti'de Matthew kasırga oldu ve yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti. Haitilerin suçu ne ? onlar silah satmıyordu, fakir bir ada ülkesi. Keza karayip adalarıda öyle.
Edit: Ekleme.
Edit 2: Bu arada yazmayı unuttum, El nino olan yıllarda kasırgalar ve doğal afetler daha sık ve kuvvetli oluyor. Kısacası güney Amerika'nın batı kıyısındaki büyük Okyanus'ta yüzey sularının ısınmasınadır, tam terside La nina dır. Merak eden google dan aratıp daha fazla bilgi alabilir.
4 Yanıt Yanıtla +19
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hazarRS 2 yıl 12 Angry Men
haber gibi yorum olmuş hocam, bilgilendim resmen :)
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Jül Sezar 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Kasırgalar ilk kez olmuyor,sonda olmayacak. Medya öyle bir lanse ediyor ki, sanki daha önce kasırgalar olmuyormuş gibi algı yaratıyorlar. Kasırgalar doğanın bir parçasıdır, atmosfere dünyaya faydaları vardır.
Dünyada belli başlı bölgeler vardır oralarda her zaman kasırga oluşur. Kasırganın gücünü okyanus suyunun sıcaklığı belirler ve karaya çıktıklarında güçlerini kaybederler.
Son yıllarda kasırgaların güçlenmesi ve sıklığının artmasının en büyük sebebi küresel ısınma yüzünden denizlerin okyanusların daha sıcak olması ve havadaki nemim daha fazla olmasıdır.
Kasırgalar ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder.
Amerikada yaşayan insanlar zaten kasırgalara ve tornadolara alışkınlar, ona göre evleri inşaa ediyorlar. Çoğu villa tipi ve çelikten hafif malzemeden yapılıyor. Bazıları amerika batar diye hayal kuruyuorlar ama kullandıkları bılgısayarın işlemcısinden tut yazılımına kadar, cep telefonlarına kadar çoğu şey amerikan uretımıdır. Oyle birkaç eyaletınde kasırga olunca ülke batmaz, Biraz geniş düşünün.
Daha geçen yıl haiti de kasırga oldu ve 1000 civarı insan hayatını kaybetti. Haitilerin suçu ne ? onlar silah satmıyordu.
Edit: Ekleme.

Sattıkları silahlar yüzünden kasırga oluyor diyen adamlara bu bilgiler fazla
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V4LKyR 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Kasırgalar ilk kez olmuyor,sonda olmayacak. Medya öyle bir lanse ediyor ki, sanki daha önce kasırgalar olmuyormuş gibi algı yaratıyorlar. Kasırgalar doğanın bir parçasıdır, atmosfere dünyaya faydaları vardır.

Dünyada belli başlı bölgeler vardır oralarda her zaman kasırga oluşur. Kasırganın gücünü okyanus suyunun sıcaklığı belirler ve karaya çıktıklarında güçlerini kaybederler.

Son yıllarda kasırgaların güçlenmesi ve sıklığının artmasının en büyük sebebi küresel ısınma yüzünden denizlerin okyanusların daha sıcak olması ve havadaki nemim daha fazla olmasıdır.

Kasırgalar ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder.

Amerikada yaşayan insanlar zaten kasırgalara ve tornadolara alışkınlar, ona göre evleri inşaa ediyorlar. Çoğu villa tipi ve çelikten hafif malzemeden yapılıyor. Bazıları amerika batar diye hayal kuruyuorlar ama kullandıkları bılgısayarın işlemcısinden tut yazılımına kadar, cep telefonlarına kadar çoğu şey amerikan uretımıdır. Oyle birkaç eyaletınde kasırga olunca ülke batmaz, Biraz geniş düşünün.

Daha geçen yıl haiti'de Matthew kasırga oldu ve yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti. Haitilerin suçu ne ? onlar silah satmıyordu, fakir bir ada ülkesi. Keza karayip adalarıda öyle.

Edit: Ekleme.

Edit 2: Bu arada yazmayı unuttum, El nino olan yıllarda kasırgalar ve doğal afetler daha sık ve kuvvetli oluyor. Kısacası güney Amerika'nın batı kıyısındaki büyük Okyanus'ta yüzey sularının ısınmasınadır, tam terside La nina dır. Merak eden google dan aratıp daha fazla bilgi alabilir.


Güzel yorumlar yazıyorsunuz, tebrik ederim.


Öte yandan, kasırganın gözü de güzel bir şeydir.
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Tugrul_512bit 2 yıl
Kasırgayı kınıyoruz.
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Cessabit 2 yıl
Eyyy Irma sen kimsin ya?
Şaka bir yana üç kasırga yan yana gelmiş, etki çok büyük. İntikam mı bilmem ama doğadan korkmamız gerektiğinin kanıtı bu.
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KaleyDeskop 2 yıl
Doğa intikamını alıyor. Sattıkları silahların parası ile zararı giderirler artık..
1 Yanıt Yanıtla +8
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sn0m 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
Doğa intikamını alıyor. Sattıkları silahların parası ile zararı giderirler artık..

Seri blok.
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