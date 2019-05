Amerika'yı vuran dev kasırga Irma, uzaydan işte böyle görüntülendi

Ayrıca Bkz.

"Elon Musk'ın fütüristik uzay giysisine bir de böyle bakın"

Irma Florida'ya doğru giderken:

The tentacles of the bow wave of #Irma clawing its way up Florida…. pic.twitter.com/BKCS8RrCnB — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017

Irma ve Jose yan yana:

Unfortunately, a tale of two hurricanes…… First #Irma. pic.twitter.com/isyLaWUteX — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017

Turks ve Caicos Adaları kasırgadan öncesi ve sonrası. Renkler büyülüyor:

Irma'nın ardından ABD Virjin Adaları:

The US Virgin Islands reeling from #Irma’s passage…. pic.twitter.com/sMtDxS7I9N — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017

Jose'ye yakın bakış:

The eye of #Jose, may it veer north and east away from those so affected by Irma’s wrath already. pic.twitter.com/g6RtKGx2CD — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 Eylül 2017

https://twitter.com/AstroKomrade

Tarihin kaydedilen en büyük Atlas Okyanusu kasırgası Irma, bildiğiniz üzere bir süredir Amerika kıtasındaki birçok bölgeyi tehdit ediyor. Etki alanı Fransa'nın yüzölçümü boyutlarında olan "canavar" kasırga bölgedeki birçok adayı kırmızı alarm haline geçirirken ABD uzay ajansından NASA astronotu Randy Bresnik ise Irma'yı uzaydan görüntüleyerek çok enteresan fotoğraflar ortaya çıkardı.Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Yeryüzü'nden yaklaşık 420 kilometre yükseklikte devasa kasırga Irma'yı tüm görkemiyle izleme fırsatı yakalan astronot Randy Bresnik, Irma'nın yanında ayrıca boyutça biraz daha küçük olan Jose kasırgasını da görüntüledi. İki kasırgayı aynı karede yakalayan Bresnik,"İki kasırganın masalı...Maalesef." ifadelerini kullanıyor.Özellikle de Karayipler ve ABD'nin Florida eyaleti gibi bölgeleri etkisi altına alan Irma, son gelen bilgilere göre en az 25 kişinin hayatına mâl olmuş durumda. Küba gibi bazı bölgelerde yer yer kategori 5 seviyesine ulaşan devasa kasırganın bugün Miami'den sonra batı kıyılarındaki Marco Adası ve Naples'e ilerlemesiyle beraber kuvvetinin azaldığı belirtiliyor. Kasırganın kategori 2 seviyesine düştüğünü ifade eden ABD Ulusal Kasırga Merkezi, saatte maksimum 177 kilometre hızda rüzgarların oluşabileceğini söylüyor.