Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni görüntüsü ortaya çıktı

ZTE'nin alt markası Nubia, 8 Ağustos tarihinde Nubia Z20 amiral gemisi telefonunu tanıtacağını açıkladı. Kısa bir süre önce cihazın görüntüsü internete düşmüştü. Ancak kılıf içerisinde olduğu için tasarımını çok fazla göremedik. Sızdırılan yeni görsel ise Nubia Z20'nin çentiksiz tasarıma sahip olacağını ortaya koyuyor.

Ayrıca Bkz.

"Samsung tasarım sorunlarını düzeltti: Galaxy Fold, Eylül ayında geliyor"

Nubia Z20'nin yeni görüntüsü bulanık olsa da kavisli bir ekrana sahip olduğu anlaşılıyor. Ekranın üst kısmında ise çentik yok. Akıllı telefonun geçen yıl piyasaya sürülen Nubia X gibi çift ekranlı bir tasarımla gelebileceği söyleniyor. Fakat şu an için bu konu hakkında herhangi bir somut bilgi yok.

Patentteki tasarım gerçeğe dönüşür mü?

Geçtiğimiz günlerde ZTE'nin çentiksiz tasarım ve kare şeklinde ikinci ekrana sahip bir akıllı telefon için yaptığı patent başvurusu ortaya çıkmıştı. Nubia Z20'nin patentteki resimlere benzer bir tasarımla gelme ihtimali de var. Her halükarda gerçekleri öğrenebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.