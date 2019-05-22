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Amiral gemisi Redmi K20'nin yeni bir görseli yayınlandı

Redmi yakında Snapdragon 855 ile güçlendirilmiş üst sınıf bir telefon çıkaracak. Şirket, amiral gemisi telefonun arka tasarımını açığa çıkaran yeni bir teaser paylaştı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Redmi yakında piyasaya süreceği amiral gemisi telefonunun ipucu görsellerini yayınlayarak tansiyonu yükseltmeye devam ediyor. Çinli şirket bu kez Redmi K20 olarak adlandırılan cihazın arka tasarımını ve üçlü kamera sistemini gözler önüne seren yeni bir teaser paylaştı.
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Görsel, Redmi K20'yi arka taraftan gösteriyor. Kırmızı ağırlıklı olan telefonun gövdesinde, ışığın yansımasına bağlı olarak değişeceği tahmin edilen mavi çizgiler var. Kullanılan malzeme bilinmiyor ancak premium bir telefon olduğunu düşünürsek metal ve cam kaplamalı olabilir.

48 megapiksel kamera ile gelecek

Arka panelde dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi bulunuyor. Hemen altında ise LED flaş var. Ayrıca orta kısımda bazı telefonlarda görmeye başladığımız "Designed by Redmi" (Redmi tarafından tasarlandı) yazısı dikkat çekiyor.
Redmi K20'nin 48 megapiksel Sony IMX586 sensöre sahip olacağı doğrulandı. Bununla birlikte 960 fps ağır çekim video kaydı da yapabilecek. Hızlı şarj destekli 4.000 mAh pile sahip olması beklenen amiral gemisi, 28 Mayıs'ta resmi olarak tanıtılacak.

https://www.weibo.com/3021514657/Hvocfkhsi Yorum Yaz
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BLacKeLDiaBLo 1 hf.
Alttaki siyah kısım iğrenç duruyor
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brk6152 2 hf.
Tasarımı güzel
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alemburda34 2 hf.
Umarım imei atılır :D
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cleancoder 2 hf.
Savunun gençler, Redmi K20 yargı dağıtmaya geliyor :) SD855 yüksek performanslı işlemcisi, kaliteli kamerası ve uygun fiyatıyla rakiplerini titretecek
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Kefelon 2 hf.
Arka kapak çok şık duruyor. İnsan kılıf takmaya kıyamaz bu tasarıma.
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rosedaled3 2 hf.
Fiyatı 3.5 dan fazla olmaz umarım.
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