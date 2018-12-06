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AnTuTu, Kasım ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

Mobil cihazlar için popüler test aracı AnTuTu, Kasım 2018’in en performanslı Android telefonlarını açıkladı. Gelin en iyi 10 Android cihaza ve aldıkları puanlara yakından bakalım.
5 ay
6,2b
1
7
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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AnTuTu, Kasım ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı
Popüler test aracı AnTuTu düzenli olarak yayınladığı en yüksek performanslı Andorid telefonlar listesini Kasım 2018 için güncelledi. Uzun süredir listenin tepesine hakim olan Snapdragon 845 daha alt sıralamalarda yer bulmaya başlamış.

Kirin 980 zirvenin yeni sahibi

Geçtiğimiz ay gibi bu ay da listenin ilk üç sırasına Kirin 980’li cihazlar hakim. Kirin 980 ile güçlendirilmiş Huawei Mate 20 serisinin tanıtılmasıyla liste oldukça farklı bir hal aldı. Huawei Mate 20, AnTuTu testinden aldığı 309,425 puan ile birinciliği ele geçirdi. Arkasından Huawei Mate 20 X 304,087 ile ikincilik, Huawei Mate 20 Pro ise 302,871 puan ile üçüncülük koltuğuna oturdu. Kısacası Kasım 2018’in en performanslı cihazlar listesine tam anlamıyla bir Huawei egemenliği hakim.

Huawei’yi alt markası Honor'ın Magic 2 modeli takip ediyor. Beşinci sırada ise Xiaomi’nin güncellenmiş oyun telefonu Black Shark Helo bulunuyor. OnePlus 6T, ilk Black Shark, Nubia X, OnePlus 6 ve Xiaomi Mi 8 ile son bulan liste, tamamıyla Çinli firmalar ile doldurulmuş.

Ayrıca Bkz. "Snapdragon 855 en iyilere karşı"

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 855 işlemcisini kullanan cihazlar gelmeye başladıkça bu liste de tekrar büyük değişikliklere uğrayacaktır. Ancak Kasım ayı için Huawei zaferi görünüyor.


https://www.gizmochina.com/2018/12/05/kirin-980-devices-head-the-list-of-antutus-top-10-devices-for-november/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 5 ay en beğenilen
Huawei'nin benchmarklarda hile yaptığı haberlerinden sonra güvensek mi bilemedim.
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rasit019 5 ay
Hepside çinli telefonlar Helal adamlara.
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CWaRRioR 5 ay en beğenilen
Huawei'nin benchmarklarda hile yaptığı haberlerinden sonra güvensek mi bilemedim.
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Y-ZiyA 5 ay
855 gelene kadar böyle.
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SKYFALL 5 ay
Haber içeriklerinde liste içerikli bir açıklama yapacağınız zaman karmaşık içerik yazmak yerine alt alta listeleseniz bizler için çok daha iyi olacaktır emin olabilirsiniz. Genelde bunu hiç kimse yapmıyor.
1. Abc
2. Abc
3. Abc
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lerekdefrans 5 ay
kirin 980 geçen yılın tepe işlemcisi sd 845 i kıl payıyla da olsa kesin bir şekilde geçmiş anlaşılan. ancak aradaki farkın az olduğuna bakılırsa sd 855 gene fark atacak kirine..
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caneycaney 5 ay
dördüncü sıradaki ZTE değil haberi yapan arkadaş düzgün çevirmemiş.
Honor magic 2 olacak o.Verdiğiniz kaynakta honor magic 2 olduğu da yazıyor zaten...
gizmochina.com/...
unite4buy.com/...
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Kefelon 5 ay caneycaney
Uyarı için teşekkürler. ZTE Red Magic 2 ile karışmış
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