AnTuTu, Kasım ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı

Popüler test aracı AnTuTu düzenli olarak yayınladığı en yüksek performanslı Andorid telefonlar listesini Kasım 2018 için güncelledi. Uzun süredir listenin tepesine hakim olan Snapdragon 845 daha alt sıralamalarda yer bulmaya başlamış.

Kirin 980 zirvenin yeni sahibi

Geçtiğimiz ay gibi bu ay da listenin ilk üç sırasına Kirin 980’li cihazlar hakim. Kirin 980 ile güçlendirilmiş Huawei Mate 20 serisinin tanıtılmasıyla liste oldukça farklı bir hal aldı. Huawei Mate 20, AnTuTu testinden aldığı 309,425 puan ile birinciliği ele geçirdi. Arkasından Huawei Mate 20 X 304,087 ile ikincilik, Huawei Mate 20 Pro ise 302,871 puan ile üçüncülük koltuğuna oturdu. Kısacası Kasım 2018’in en performanslı cihazlar listesine tam anlamıyla bir Huawei egemenliği hakim.

Huawei’yi alt markası Honor'ın Magic 2 modeli takip ediyor. Beşinci sırada ise Xiaomi’nin güncellenmiş oyun telefonu Black Shark Helo bulunuyor. OnePlus 6T, ilk Black Shark, Nubia X, OnePlus 6 ve Xiaomi Mi 8 ile son bulan liste, tamamıyla Çinli firmalar ile doldurulmuş.

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"Snapdragon 855 en iyilere karşı"

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Snapdragon 855 işlemcisini kullanan cihazlar gelmeye başladıkça bu liste de tekrar büyük değişikliklere uğrayacaktır. Ancak Kasım ayı için Huawei zaferi görünüyor.

https://www.gizmochina.com/2018/12/05/kirin-980-devices-head-the-list-of-antutus-top-10-devices-for-november/