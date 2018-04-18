Konami'den kötü haber: PES serisinde artık Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yer almayacak

Fenomen haline gelmiş futbol oyunu serisi Pro Evolution Soccer'ın yapımcısı Konami'den oyunseverleri üzecek bir haber geldi. Şirket UEFA ile yapılan 10 yıllık lisans anlaşmasının Kiev'de yapılacak 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sona ereceğini açıkladı. Böylece Pro Evolution Soccer 2009'dan bu yana süren ortaklık son bulmuş oldu.

Biten lisans anlaşması için FIFA'nın devreye girdiği söyleniyor

2015 yılının Haziran ayında Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile bir uzlaşma sağladığını duyurmuştu. Anlaşmaya göre yenileme 2019 yılına dek sürecekti fakat gelen haberler anlaşmanın kısa kesildiğini gösteriyor. Yıllardır Electronic Arts'ın geliştirdiği bir başka efsanevi futbol oyunu FIFA ile rekabette olan Konami, hiç kuşku yok ki bu anlaşmanın sona ermesiyle birlikte ciddi bir yara almış oldu.

Konami'nin marka ve iş geliştirme üst düzey yöneticisi Jonas Lygaard, konuya olumlu bir şekilde yaklaştıklarını belirterek, "UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı, benzersiz deneyimler yaşatmak ve tüm dünyadan futbol taraftarlarına bir fırsat sunmak için bize büyük heyecan verdi. Bunun tadını çıkardık. Ancak bu yıl odağımızı diğer alanlara kaydırıyoruz. İlişkilerimizin güçlü olduğu UEFA ile birlikte çalışmaya devam etmenin alternatif yollarını araştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sektöre yakın isimler UEFA'nın lisans yenilemesi için Konami'den astronomik rakamlar talep ettiğini belirtirken, diğer yandan da lisans hakları için FIFA'nın yapımcısı Electronic Arts'ın devrede olduğu haberleri geliyor. Konami ile UEFA arasındaki 10 yıllık anlaşmanın PES 2019'u kapsayıp kapsamadığı ise şimdilik açıklanmadı.

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/marketing/news/newsid=2551744.html