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Konami'den kötü haber: PES serisinde artık Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yer almayacak

Dünyanın en çok satan futbol oyunlarından biri olan Pro Evolution Soccer'ın yapımcısı Konami, UEFA ile yaptıkları 10 yıllık lisans anlaşmasının sona erdiğini açıkladı. Konunun detayları haberimizde.
1 yıl
9,2b
1
36
Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Fenomen haline gelmiş futbol oyunu serisi Pro Evolution Soccer'ın yapımcısı Konami'den oyunseverleri üzecek bir haber geldi. Şirket UEFA ile yapılan 10 yıllık lisans anlaşmasının Kiev'de yapılacak 2018 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sona ereceğini açıkladı. Böylece Pro Evolution Soccer 2009'dan bu yana süren ortaklık son bulmuş oldu.

Biten lisans anlaşması için FIFA'nın devreye girdiği söyleniyor

2015 yılının Haziran ayında Konami, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası lisanslarının Pro Evolution Soccer serisi için yenilenmesi konusunda UEFA ile bir uzlaşma sağladığını duyurmuştu. Anlaşmaya göre yenileme 2019 yılına dek sürecekti fakat gelen haberler anlaşmanın kısa kesildiğini gösteriyor. Yıllardır Electronic Arts'ın geliştirdiği bir başka efsanevi futbol oyunu FIFA ile rekabette olan Konami, hiç kuşku yok ki bu anlaşmanın sona ermesiyle birlikte ciddi bir yara almış oldu.
Konami'nin marka ve iş geliştirme üst düzey yöneticisi Jonas Lygaard, konuya olumlu bir şekilde yaklaştıklarını belirterek, "UEFA Şampiyonlar Ligi lisansı, benzersiz deneyimler yaşatmak ve tüm dünyadan futbol taraftarlarına bir fırsat sunmak için bize büyük heyecan verdi. Bunun tadını çıkardık. Ancak bu yıl odağımızı diğer alanlara kaydırıyoruz. İlişkilerimizin güçlü olduğu UEFA ile birlikte çalışmaya devam etmenin alternatif yollarını araştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
Sektöre yakın isimler UEFA'nın lisans yenilemesi için Konami'den astronomik rakamlar talep ettiğini belirtirken, diğer yandan da lisans hakları için FIFA'nın yapımcısı Electronic Arts'ın devrede olduğu haberleri geliyor. Konami ile UEFA arasındaki 10 yıllık anlaşmanın PES 2019'u kapsayıp kapsamadığı ise şimdilik açıklanmadı.

https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/administration/marketing/news/newsid=2551744.html Yorum Yaz
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Sirchade 1 yıl en beğenilen SlayerCarlion
şu kelimeyi kullanan ergenler de bi bitmedi he...
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Gravaze 1 yıl
Önce bi takımların lisansını alsınlar da sonra bunlar gelsin.
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ccguven 1 yıl
Master lig geri geliyor o zaman.
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ThePscho 9 ay
Yama çıkar zaten problem değil. PES lisansı için oynanmaz ki. Yamalarla her şey yapılabiliyor.
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Pesmasterlig 9 ay
ARKADAŞLAR ONLİNE TURNUVA VE LİG BAŞVURUSU YAPMAK İSTEYENLER BENİMLE İLETİŞİM KURABİLİR .
www.pesmasterlig.com
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Father Torque 9 ay
Ama çok daha güzel bir haber yayınlandı ve Pes 2019'da resmi Türkiye Süper Ligi bulunacak.

Zaten Saraçoğulu stadının olacağı söyleniyordu, umarım birkaç stad daha eklerler ülkemizden.
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rockinlife 10 ay
Adam Pes oyun mu? Fifa candır demiş. Diğer adam Pes kandır, Fifa da neymiş demiş. Yahu firmalar hisse veriyor da bizim mi haberimiz yok. Ne bu sahiplenme ya. Pes te koyduğum kuzen Fifa da bana koyuyo. İkisinden de ikimiz zevk alıyoruz. Abi Pes ile Fifa ya +20 sınırı gelmeli. Çekilmiyo böyle...
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VII_outLaw 10 ay
Myclub hilecilere çözüm bulsun yeter gerisi oynanmıyordu zaten.
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fero01 1 yıl
Zaten duzgun yapamiyorlardi ancak gameplay hala 1 numara ozellikle bu son fifaya gore
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StaatSanWalt 1 yıl
Pesin resmi olarak cokusudur artık bu
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defected 1 yıl
pes hala var mı ki?

utanmıyorlar değil mi oyun yapıp piyasaya sürmeye?
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Matrixx7 1 yıl
Daha iyi oldu.Sirf şampiyonlar ligi lisansı vs var diye alınıyordu.Simdi oynanışı çok daha iyi bir oyun yapmak zorundalar satış yapmaları için.
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ltrg 1 yıl
Yeni nesil futbol oyunlarini hic sevmiyorum.Sevene saygim sonsuz.Biton tuş kombinasyonu .mu dersin....futbolcunun durmasi kendi cevresinde donmesi 4sn surmesimi dersin.Yavas oyunmu dersin.Tm gerceklik budur ama ne bliym.Wininng Eleven ilk serileri...pes2006...fifa 2005 bunlar daha cok hosuma gdiyor.Pas orta sut hemde hizli oyun.:)
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