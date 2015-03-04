Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : 2014'ün son çeyrek satışlarında Apple Samsung'u geride bıraktı

4 yıl
1,3b
1
26
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji araştırma firması Gartner 2014 yılının son çeyreğine ve yıl geneline ilişkin raporunu yayınladı. Yılın son çeyreğinde mobil pazarın lideri Samsung'un tahtını Apple'a kaptırması dikkat çekiyor.

 
Analiz : 2014'ün son çeyrek satışlarında Apple Samsung'u geride bıraktı
Apple'ın 2015 başlarında açıkladığı mali raporunda iPhone satış rakamlarının 74.5 Milyon olduğunu sizlere aktarmıştık. Araştırma şirketi Gartner'a göre ise Samsung son çeyrekte bu rakamın altında kalmış gözüküyor. Yayınlanan son çeyrek raporunda Samsung'un satışları 73 Milyon olarak görülürken  Lenovo*'nun 24 milyon satışla  üçüncü sırada yer aldığı görülüyor. Son çeyreğin bir diğer kazananı Huawei 21 Milyon akıllı telefon satışıyla 4. sırada yer alırken Xiaomi bir önceki yıla göre büyük bir sıçrayış göstererek 5. sırada bulunuyor. Raporda Samsung dışında ilk 5 de yer alan tüm şirketlerin satışlarını arttırdığı görülüyor.

 
Analiz : 2014'ün son çeyrek satışlarında Apple Samsung'u geride bıraktı
Ancak yıllık satışlara göz attığımızda Samsung'un 2014 yılını lider tamamladığını görüyoruz. 2013 yılına göre satışlarını 7 Milyon civarında arttıran Samsung 307 Milyon satışla %24.7 pazar payına sahip olarak yılı lider bitiriyor. İkinci Apple olurken satışların 2013 yılına göre 40 milyon civarında attığı görülse de pazar payı %0.01 gibi bir oranda gerilemiş gözüküyor. Üçüncü Lenovo*'nun 2014 yılı içinde 81 Milyon satış yaptığı belirtilirken Huawei 68 Milyon ile yıl genelinde de 4. sırada yer alıyor. Ayrıca Xiaomi yıl genelinde ilk 5'e giremezken LG  toplam 57 Milyon satışla 5. sırayı alıyor.
 
Gartner raporuna göre 2014 son çeyreğinde toplam akıllı telefon satışı 367 Milyon seviyesine ulaşmış durumda. 2014 yılında ise toplam 1.24 Milyar akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Son çeyrekte Apple'ın liderliği alması iPhone 6 ve iPhone 6+ modellerinin başarısına bağlanırken amiral gemisini geçtiğimiz günlerde duyuran Samsung'un son çeyrek için yerinde saydığını söylemek yanlış olmaz. Bir diğer yandan tüm üreticilerin telefon satışlarını büyük ölçüde yükseltmesi Apple'ın pazar payının artmasını engellemiş gibi gözüküyor.
Ayrıca merak edenler için 2014 yılında en çok telefon satan üreticilerin devamında 6. Sırada 64 Milyon satışla TCL , 7 Sırada 56 Milyon satışla Xiaomi , 8. Sırada 53 Milyon satışla ZTE, 9. Sırada 37 Milyon satışla Sony ve 10. Sırada 37 Milyon satışla Micromaxx bulunuyor.
Lenovo* = Motorola satışları dahil

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Bu bir milyar cihazı kim alıyor, ne yapıyorlar abi bu cihazları?!?!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhy1 4 yıl
14.02.2015 tarihinde aldığım Note4'de aldığım günden beri şebeke sorunu yaşıyorum. Servise iade talebiyle kusur tespiti için 17.02.2015 de gönderdim ama nasılsa hatayı bulamadılar.

Telefondaki sorunun (hatanın) detaylı videosunu hazırladım merak edenler youtube.com/... 'den ulaşabilirler.
İade için uğraşmaya devam ediyorum. Tüketici haklarına gittim. Cihazdan iyice soğudum. Gelişmelerden haberdar edicem. Şebeke sorunu kesinlikle hatla yada operatörle ilgili değil (sim kartımı yeniledim ayrıca başka operatörlerle de demedim), içinde sim kartı yokken, hatta uçuş modu açık iken bile cihaz kendi kendine reset atıyor. Resmen tasarım yada üretim hatası var.

Müşteri hizmetleride ağzından kaçırdı, teknik servisten Note4 için şebeke problemi yaşanabiliyor diye rapor gelmiş. Düzgün çalışan cihazlar da var piyasada ama hatalı çıkanların sayısıda kayda değer. Almayı düşünüyosanız tekrar düşünün. Ben yorumları dikkate almadım ve ayrıca cihazı direk samsung mobile center'dan satın aldım. Mağazadaki arızalı cihaz bana denk geldi.

Uyarmak bizden...

youtube.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beter.böcek 4 yıl
Apple i en cok zorlayan sirketlerden biri olan htc nin listede olmamasi fazla ironik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluebest 4 yıl
Hayatımda iki büyük soru işareti var, akp nasıl bu kadar çok oy alıyor ve apple nasıl bu kadar çok telefon satıyor.
Iphone 3Gs, 5 ve 5S kullanmış biri olarak iphone 6'yı bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu yüzden yaklaşık 6 aydır mutlu bir Note 4 kullanıcısıyım. Objektif olmak gerekirse 2015 yılında Samsung'un büyük satış başarıları yakalayacağını düşünüyorum çünkü şu anda kendi ürettiği işlemciler çok hızlı ve ısınma yapmıyor. E malzeme kalitesi dendi durdu artık o konuda da sorun yok.
Apple'dan gelecek nesilde ekranı büyütmekten daha yaratıcı çözümler bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
2015'e iyi girdi Samsung. Böyle firmaların arada düşüş yaşamaları daha iyi oluyor. S6'da bunu gördük. Hemen toparlanıyorlar. Apple gibi "nasıl olsa satıyoruz" anlayışına girdi mi bir firma, fazla yenilik gelmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lümpen 4 yıl
İnsanların zekası zamanla gelişiyor demek ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bYUğur 4 yıl
Apple da sadece iphone 6, 6+, 5, 5s... diye gidiyor yani toplam da beş model alınabilecek konumda ama zamzungta bir sürü model var birde böyle düşünelim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 4 yıl
Apple'ın tek modeli varken Samsung'un her segmente özel telefonları var satış adedi olarak geçebilir ama kar olarak gelir olarak geçemez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkeytv 4 yıl
samsung hala daha satabiliyor ya helal olsun 1saatte rehbere giremeyen bir marka samsung !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-DD1B5D41-9 4 yıl
Lg iyi satıp rakipleri geride bırakmış helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaan0101 4 yıl
htc nerde :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl kaan0101
Bende ona baktım araştırmada yer almıyor sanırım , ilk 10 a giremeyecek kadar az sattıklarını düşünmüyorum
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1292 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, Apple ve
6 etiket daha samsung sony satış telefon lenovo xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl MWC 2015: LG Watch Urbane & Urbane LTE 4 yıl Sony çıtayı yükseltti: Xperia Z4 Tablet, Android tabletlerin en iyisi olmaya aday! 4 yıl MWC 2015:Microsoft Lumia 640 XL tanıtıldı 4 yıl 5G ile kablosuz hız sınırları zorlanıyor saniyede 1GB veri transferi video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim