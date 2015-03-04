Analiz : 2014'ün son çeyrek satışlarında Apple Samsung'u geride bıraktı









Ancak yıllık satışlara göz attığımızda Samsung'un 2014 yılını lider tamamladığını görüyoruz. 2013 yılına göre satışlarını 7 Milyon civarında arttıran Samsung 307 Milyon satışla %24.7 pazar payına sahip olarak yılı lider bitiriyor. İkinci Apple olurken satışların 2013 yılına göre 40 milyon civarında attığı görülse de pazar payı %0.01 gibi bir oranda gerilemiş gözüküyor. Üçüncü Lenovo*'nun 2014 yılı içinde 81 Milyon satış yaptığı belirtilirken Huawei 68 Milyon ile yıl genelinde de 4. sırada yer alıyor. Ayrıca Xiaomi yıl genelinde ilk 5'e giremezken LG toplam 57 Milyon satışla 5. sırayı alıyor.



Gartner raporuna göre 2014 son çeyreğinde toplam akıllı telefon satışı 367 Milyon seviyesine ulaşmış durumda. 2014 yılında ise toplam 1.24 Milyar akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Son çeyrekte Apple'ın liderliği alması iPhone 6 ve iPhone 6+ modellerinin başarısına bağlanırken amiral gemisini geçtiğimiz günlerde duyuran Samsung'un son çeyrek için yerinde saydığını söylemek yanlış olmaz. Bir diğer yandan tüm üreticilerin telefon satışlarını büyük ölçüde yükseltmesi Apple'ın pazar payının artmasını engellemiş gibi gözüküyor.

Ayrıca merak edenler için 2014 yılında en çok telefon satan üreticilerin devamında 6. Sırada 64 Milyon satışla TCL , 7 Sırada 56 Milyon satışla Xiaomi , 8. Sırada 53 Milyon satışla ZTE, 9. Sırada 37 Milyon satışla Sony ve 10. Sırada 37 Milyon satışla Micromaxx bulunuyor.

Lenovo* = Motorola satışları dahil

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