Analiz : 2014'ün son çeyrek satışlarında Apple Samsung'u geride bıraktı

Teknoloji araştırma firması Gartner 2014 yılının son çeyreğine ve yıl geneline ilişkin raporunu yayınladı. Yılın son çeyreğinde mobil pazarın lideri Samsung'un tahtını Apple'a kaptırması dikkat çekiyor.
Apple'ın 2015 başlarında açıkladığı mali raporunda iPhone satış rakamlarının 74.5 Milyon olduğunu sizlere aktarmıştık. Araştırma şirketi Gartner'a göre ise Samsung son çeyrekte bu rakamın altında kalmış gözüküyor. Yayınlanan son çeyrek raporunda Samsung'un satışları 73 Milyon olarak görülürken Lenovo*'nun 24 milyon satışla üçüncü sırada yer aldığı görülüyor. Son çeyreğin bir diğer kazananı Huawei 21 Milyon akıllı telefon satışıyla 4. sırada yer alırken Xiaomi bir önceki yıla göre büyük bir sıçrayış göstererek 5. sırada bulunuyor. Raporda Samsung dışında ilk 5 de yer alan tüm şirketlerin satışlarını arttırdığı görülüyor.
Gartner raporuna göre 2014 son çeyreğinde toplam akıllı telefon satışı 367 Milyon seviyesine ulaşmış durumda. 2014 yılında ise toplam 1.24 Milyar akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Son çeyrekte Apple'ın liderliği alması iPhone 6 ve iPhone 6+ modellerinin başarısına bağlanırken amiral gemisini geçtiğimiz günlerde duyuran Samsung'un son çeyrek için yerinde saydığını söylemek yanlış olmaz. Bir diğer yandan tüm üreticilerin telefon satışlarını büyük ölçüde yükseltmesi Apple'ın pazar payının artmasını engellemiş gibi gözüküyor.
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Ancak yıllık satışlara göz attığımızda Samsung'un 2014 yılını lider tamamladığını görüyoruz. 2013 yılına göre satışlarını 7 Milyon civarında arttıran Samsung 307 Milyon satışla %24.7 pazar payına sahip olarak yılı lider bitiriyor. İkinci Apple olurken satışların 2013 yılına göre 40 milyon civarında attığı görülse de pazar payı %0.01 gibi bir oranda gerilemiş gözüküyor. Üçüncü Lenovo*'nun 2014 yılı içinde 81 Milyon satış yaptığı belirtilirken Huawei 68 Milyon ile yıl genelinde de 4. sırada yer alıyor. Ayrıca Xiaomi yıl genelinde ilk 5'e giremezken LG toplam 57 Milyon satışla 5. sırayı alıyor.
Gartner raporuna göre 2014 son çeyreğinde toplam akıllı telefon satışı 367 Milyon seviyesine ulaşmış durumda. 2014 yılında ise toplam 1.24 Milyar akıllı telefon satıldığı belirtiliyor. Son çeyrekte Apple'ın liderliği alması iPhone 6 ve iPhone 6+ modellerinin başarısına bağlanırken amiral gemisini geçtiğimiz günlerde duyuran Samsung'un son çeyrek için yerinde saydığını söylemek yanlış olmaz. Bir diğer yandan tüm üreticilerin telefon satışlarını büyük ölçüde yükseltmesi Apple'ın pazar payının artmasını engellemiş gibi gözüküyor.
Ayrıca merak edenler için 2014 yılında en çok telefon satan üreticilerin devamında 6. Sırada 64 Milyon satışla TCL , 7 Sırada 56 Milyon satışla Xiaomi , 8. Sırada 53 Milyon satışla ZTE, 9. Sırada 37 Milyon satışla Sony ve 10. Sırada 37 Milyon satışla Micromaxx bulunuyor.
Lenovo* = Motorola satışları dahil
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Telefondaki sorunun (hatanın) detaylı videosunu hazırladım merak edenler youtube.com/... 'den ulaşabilirler.
İade için uğraşmaya devam ediyorum. Tüketici haklarına gittim. Cihazdan iyice soğudum. Gelişmelerden haberdar edicem. Şebeke sorunu kesinlikle hatla yada operatörle ilgili değil (sim kartımı yeniledim ayrıca başka operatörlerle de demedim), içinde sim kartı yokken, hatta uçuş modu açık iken bile cihaz kendi kendine reset atıyor. Resmen tasarım yada üretim hatası var.
Müşteri hizmetleride ağzından kaçırdı, teknik servisten Note4 için şebeke problemi yaşanabiliyor diye rapor gelmiş. Düzgün çalışan cihazlar da var piyasada ama hatalı çıkanların sayısıda kayda değer. Almayı düşünüyosanız tekrar düşünün. Ben yorumları dikkate almadım ve ayrıca cihazı direk samsung mobile center'dan satın aldım. Mağazadaki arızalı cihaz bana denk geldi.
Uyarmak bizden...
youtube.com/...
Iphone 3Gs, 5 ve 5S kullanmış biri olarak iphone 6'yı bir hakaret olarak kabul ediyorum, bu yüzden yaklaşık 6 aydır mutlu bir Note 4 kullanıcısıyım. Objektif olmak gerekirse 2015 yılında Samsung'un büyük satış başarıları yakalayacağını düşünüyorum çünkü şu anda kendi ürettiği işlemciler çok hızlı ve ısınma yapmıyor. E malzeme kalitesi dendi durdu artık o konuda da sorun yok.
Apple'dan gelecek nesilde ekranı büyütmekten daha yaratıcı çözümler bekliyorum.