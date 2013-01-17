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Analiz : 5 inç ve üzeri akıllı telefonar bu yıl 60 milyon satış sınırına dayanacak

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un 5.3 inçlik ekrana sahip Galaxy Note modelini pazara sunmasıyla, büyük ekranlı akıllı telefonların gerekliliği tartışılmaya başlanmıştı. Ancak bugün gelinen nokta itibariyle satış rakamları on milyonlarla ifade edilen Galaxy Note akıllı telefon serisi ve bu segmente adım atan pek çok üretici görüyoruz.

IHS Suppli tarafından yapılan analize göre, 5 inç ve üzeri Phablet olarak adlandırılan bu cihazlara önümüzdeki yıllarda da ilgi giderek artacak. Geçen yıl 25.6 milyon satan bu segmentteki cihazlar bu yıl yüzde 136 artışla 60.4 milyon sınırına dayanacak. 

CES 2013 fuarında Sony, Huawei, ZTE gibi firmaların 5 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip modeller tanıtmaları bu trendin daha da yükselmesine sebep oluyor. Özellikle ZTE ve Huawei gibi Çinli üreticilerin Phablet segmentinde büyük bir atılımları göze çarpıyor. 

Analizler 2013 sonrasında da çift haneli artışların devam edeceğiniz gösteriyor. 2016 yılında bu modellerin elde edeceği satış rakamları 140 milyonu geçebilir. 

Phablet modelleri standart bir telefon gibi tutmak için oldukça büyük görülse de içeriklerin gösterimi açısından daha avantajlı konumda bulunuyor. Metin, e-kitap, video gibi içeriklerin zenginleşmesi, bu modellerin satışına etki eden en önemli faktörler arasında yer alıyor. 

http://techcrunch.com/2013/01/16/analyst-5-inch-phones-will-more-than-double-marketshare-in-2013-60m-incoming-up-136/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
talerk 6 yıl en beğenilen onsos1100
onsos1100
5 inç telefonların çoğu S III le aynı boyutta olucak.Samsung iyi bir dizayn yapmazsa 4.99 inçlik S IV hepsinden büyük olabilir.
Ayrıca sony Zperia Z ile ZL nin 50 milyon rakamına ulaşacağı tahmin edilirse bu 10 milyon telefonu kim satıcak

tahminime göre bu rakamların çok üstüne çıkacaktır eğer samsung un 4.99 inçlik telefonu bu kategoride değilse rakamlar doğru olabilir.

abartma istersen bana göre xperia z -zl 10 milyonun üzerinde bi satış gerçekleştirmesi başarıdır
onsos11005 inç telefonların çoğu S III le aynı boyutta olucak.Samsung iyi bir dizayn yapmazsa 4.99 inçlik S IV hepsinden büyük olabilir.A...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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SEO-Uzmanı 6 yıl
anket analizi değil gerçekleri göster !
minaçık ekranlar 1000dpi olsa ne olacak !
saatçi büyüteciylemi bakacağız !
bırakın bu işleri ! Tablet PC'nin yaygınlaşmasını kimse engelleyemez !
tablet eski mısırda bile kullanılıyordu ! :D
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bellair 6 yıl
evet buda mükemmel büyüklükte bir doğal kaynak tüketiminin kağıt üzerine yansımasıdır.
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DH Misafiri 6 yıl
konuya biraz farklı yerden yaklaşayım,
ps vita çıkmadan özellikleri yayınlandığında geçin bunları S3 gelicek zaten hepsi çöp olcak demiştim forumdaki ileri zekalar tel ile el konsulunu karıştırıyosunuz demişti şimdi tellerde 5" konuşuluyo ne tesadüf vitada 5"
EĞİTİM ŞART (ama bu eğitim değil)
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General. 6 yıl
Eskiden en küçük telefonu almaya çalışırdık bide başkasının elinde bir tel gördükmü kaç Mp derdik şimdi kaş İnç diyoruz ve ayrıca bide beğenmiyoruz
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Firaristt 6 yıl
5"ten fazla olmadıktan sonra olabilir. Fazlası tek elle kullanılmaz. Galaxy S3 kasasına 5" ekran koysalar alttan da kapasitif ve klasik tuşu kaldırıp ekran üstüne yazılımsal tuş koysalar fena olmaz. 5" olup altta da kapasitif tuş falan olursa kullanım konusunda zorluk çıkarır. Veya tuşları kapasitif yapıp ufak nokta gibi yapacaklar ki tek elle kullanımı bozmasın.
5" ekran ve bol bol donanım varken pil ve kameraya da gereken özeni bekliyorum. Kamerada 12Mp doğru düzgün karanlıkta çekim yapabilecek, ışık patlamasını mümkün olduğunda azaltacak, 1080p'de akıcı, yüksek bitrate'e sahip video çekimi beklerim. Pil olarak da cihazın arkasına pili yığsınlar. Adam akıllı 2500-2800mAh pil olsa da sabah %90 civarı şarj ile evden çıkıp öğleden sonra eve gelene kadar pili kafamıza takmayacağımız bir seviyede olması lazım ve biraz daha hızlı şarj olması lazım.1.5-2A hiç fena olmaz.
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onsos1100 6 yıl
5 inç telefonların çoğu S III le aynı boyutta olucak.Samsung iyi bir dizayn yapmazsa 4.99 inçlik S IV hepsinden büyük olabilir.
Ayrıca sony Zperia Z ile ZL nin 50 milyon rakamına ulaşacağı tahmin edilirse bu 10 milyon telefonu kim satıcak

tahminime göre bu rakamların çok üstüne çıkacaktır eğer samsung un 4.99 inçlik telefonu bu kategoride değilse rakamlar doğru olabilir.
2 Yanıt Yanıtla
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talerk 6 yıl onsos1100
onsos1100
5 inç telefonların çoğu S III le aynı boyutta olucak.Samsung iyi bir dizayn yapmazsa 4.99 inçlik S IV hepsinden büyük olabilir.
Ayrıca sony Zperia Z ile ZL nin 50 milyon rakamına ulaşacağı tahmin edilirse bu 10 milyon telefonu kim satıcak

tahminime göre bu rakamların çok üstüne çıkacaktır eğer samsung un 4.99 inçlik telefonu bu kategoride değilse rakamlar doğru olabilir.

abartma istersen bana göre xperia z -zl 10 milyonun üzerinde bi satış gerçekleştirmesi başarıdır
1 Yanıt Yanıtla +6
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memoseler 6 yıl onsos1100
onsos1100
5 inç telefonların çoğu S III le aynı boyutta olucak.Samsung iyi bir dizayn yapmazsa 4.99 inçlik S IV hepsinden büyük olabilir.
Ayrıca sony Zperia Z ile ZL nin 50 milyon rakamına ulaşacağı tahmin edilirse bu 10 milyon telefonu kim satıcak

tahminime göre bu rakamların çok üstüne çıkacaktır eğer samsung un 4.99 inçlik telefonu bu kategoride değilse rakamlar doğru olabilir.

Xperia Z ve ZL 50 milyon mu satacak? Biraz gerçekçi olalım. 50 milyon satacak kadar iyi pazarlama yapan iki şirket var. Samsung ve Apple. Bunlardan başkasının tek bir telefonu 50 milyondan fazla satamaz. Bu arada 2012 de Sony TOPLAM 35milyon Xperia sattı. S3 İSE 40 MİLYON SATTI. Anlatmak istediğim hiç bir telefon heleki Sony nin pazarlama taktiği ile 50 milyon satamaz. Bu arada Sony nin 2013 hedefi TOPLAM 50 milyon Xperia satabilmek.
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Provisional 6 yıl
Aslında ekranın 5" olmasının hiçkimseyi rahatsız edeceğini düşünmüyorum.
Ekranın değil, boyutun fazla olması bizleri rahatsız eder. Çünkü cebe sığmaz, çanta vs. bulmak zorunda kalırsın ve tabii ki taşınabilirliği azalır.
Ancak 5"lik ekranı olan bir cihazı 4.3" boyutunda yaparlarsa kimsenin buna itirazı olmaz.(Bkz: Xperia ZL)
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fatihcanery 6 yıl
ihtiyacın varsa gayet mantıklı bir tercih oluyor,benim gibi iri yapılı insanların elinde 5 inç ideal oluyor.minyon tipli insanlarda bu telefonlar sırıtıyor ama :) ama önemli olan ihtiyac,varsa büyük ekrana ihtiyacın çantada da taşırsın
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