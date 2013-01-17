Analiz : 5 inç ve üzeri akıllı telefonar bu yıl 60 milyon satış sınırına dayanacak





Samsung'un 5.3 inçlik ekrana sahip Galaxy Note modelini pazara sunmasıyla, büyük ekranlı akıllı telefonların gerekliliği tartışılmaya başlanmıştı. Ancak bugün gelinen nokta itibariyle satış rakamları on milyonlarla ifade edilen Galaxy Note akıllı telefon serisi ve bu segmente adım atan pek çok üretici görüyoruz.





IHS Suppli tarafından yapılan analize göre, 5 inç ve üzeri Phablet olarak adlandırılan bu cihazlara önümüzdeki yıllarda da ilgi giderek artacak. Geçen yıl 25.6 milyon satan bu segmentteki cihazlar bu yıl yüzde 136 artışla 60.4 milyon sınırına dayanacak.





CES 2013 fuarında Sony, Huawei, ZTE gibi firmaların 5 inç ve üzeri ekran boyutuna sahip modeller tanıtmaları bu trendin daha da yükselmesine sebep oluyor. Özellikle ZTE ve Huawei gibi Çinli üreticilerin Phablet segmentinde büyük bir atılımları göze çarpıyor.





Analizler 2013 sonrasında da çift haneli artışların devam edeceğiniz gösteriyor. 2016 yılında bu modellerin elde edeceği satış rakamları 140 milyonu geçebilir.





Phablet modelleri standart bir telefon gibi tutmak için oldukça büyük görülse de içeriklerin gösterimi açısından daha avantajlı konumda bulunuyor. Metin, e-kitap, video gibi içeriklerin zenginleşmesi, bu modellerin satışına etki eden en önemli faktörler arasında yer alıyor.

http://techcrunch.com/2013/01/16/analyst-5-inch-phones-will-more-than-double-marketshare-in-2013-60m-incoming-up-136/