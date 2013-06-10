Analiz : 64 bit ARM işlemcili sunucular yıl sonunda popüler hale gelecek

Haber Editörü
Mobil cihaz ve entegre uygulama pazarında uzun süredir liderliği kimseye bırakmayan İngiliz ARM şirketi, masaüstü sistemlere olan ilgisini çok önceden teknoloji dünyası ile paylaşmıştı. Bugüne kadar çalışmalarını devam ettiren ve ARMv8 komut setine dayalı 64 bitlik Cortex-50 serisini duyuran ARM, yavaş yavaş sunucularda boy göstermeye başlıyor.
Üretim ortaklarının ilk örneklerini test etmeye başladığı ARM; Intel gibi rakipleri kadar yüksek performans sunmasa da mobil platformlardan alıştığımız enerji tasarrufunu sunuculara da getirmeyi ve maliyetleri azaltmayı planlıyor.
Sunucu pazarında iki önemli ARM tabanlı işlemci tedarikçisi bulunuyor. Bunlardan birisi Dell'e ARM tabanlı ürünler tedarik eden Marvell, diğeri de HP ile birlikte çalışan Calxeda. Compuex 2013 fuarında Applied Micro ve Calxeda 64 bitlik ARM çözümlerini sergilerken, Güney Kore, Tayvan ve Çin kaynaklı bazı firmalar da yıl sonuna doğru ilk ürünlerini pazara sunmayı planlıyor.
Sunucu sektöründeki kaynakların verdiği bilgilere göre daha fazla 64 bitlik ARM tabanlı sunucu, 2013 sonu ve 2014 ilk çeyrek dilimi arasında boy gösterecek ve giderek popüler olacak.
Intel sunucu odaklı çözümlerinde enerji tüketimini azaltmaya çalışırken, ARM da performansını artırmaya çalışıyor. Önümüzdeki iki yıl bu iki firmanın rekabeti artırma yolundaki en önemli dönemi olacak.
ARM pazarlama şefi Ian Drew, sunucu pazarına girmeye karar verdikleri günlerde kendilerine deli muamelesi yapıldığını ancak bugün insanların hata yaptıklarını anladığını dile getirdi. Drew, düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sağlayan sunucuların pazarda trend haline geleceğini ve yılın ikinci yarısında pek çok ARM tabanlı sunucu çözümünün piyasada olacağını sözlerine ekledi.
http://www.digitimes.com/news/a20130606PD221.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
a15 telefona gelemiyor derken. Aslında big.Little mimarisindeki çekirdeklerin 4'ü zaten a15 değil mi ve krait 400 2. yarıda kısmetse a15 özelliklerine daha fazla hakim olmayacak mı önceki kraitlere göre?
Tek başına A15 yok, big.little kullanmaya o yüzden mecburlar. Big.little da extradan büyük çip ve alan demek, yazılım altyapısı konusunda çok daha kapsamlı arge vs. demek. Doğru düzgün bi tek Samsung bu yolda şimdilik. Mediatek faln 2 A15 2 A7 li tasarımdan faln bahsetti etti faln ama hepsinin göbeği kernel altyapısı için Linaro ve ARM'a bağlı. Task migration mod için tamam uygulanabilir konumda o, ama çip alanı ve karmaşıklık olrak geri dönüşü var. Bunun yerine gider sadece A7'den üretirim diyenler var yine, yada A9 üstünde devam ederim diyenler. big.little'ı MP modda kullanmak da daha yeni bişey, linux kernel karşık yeteneğe sahip çekirdeklere göre tasarlanmış bi yapıda değil. Bunun için de ayrıca arge / bugfix faln şeyleri var bi sürü. O yüzden telefonlarda salt A15 içeren bi ürünün peşine kimse düşmek istemiyor. Tegra4'ün tellerde kullanılmak istenmemesi gibi yada.
Krait'ın konumu farklı. Geliştricileri ve çipleri A9 kullananlar, A15 kullananlar, Krait / Qualcomm kullananlar diye ayrım yapmak lazım yani. Krait'ın konumu farklı olduğundan başına buyruk olduğundan onun perf / güç tüketimini ayrı incelemek lazım. Qualcomm perf,güç tüketimi, bulunabilirlik açısından iyi bi konumda mesela. Ama dediğim gibi big.little olmadan A15'i telde aynı şekilde kullanamazlar. Telefonlarda A15 ile big.little'ın hala çok geniş yer bulacağına inanmıyorum.
2014te intel vs qualcomm olacak gibi
Qualcom nedir sormasi ayiptir. Oda arm lisansi ile uretim yapmiyormu. Yani arm. Tek farki lisans anlasmasi daha genis, arm mimarisinde modifikasyonlar yapabiliyor. Cortex A9 ile A15 ozelliklerini karistirip hibrit modeller tasarliyor.
Zaten bu beklenen durum değil miydi, ben mi yanlış hatırlıyorum :/