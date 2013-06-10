Analiz : 64 bit ARM işlemcili sunucular yıl sonunda popüler hale gelecek





Mobil cihaz ve entegre uygulama pazarında uzun süredir liderliği kimseye bırakmayan İngiliz ARM şirketi, masaüstü sistemlere olan ilgisini çok önceden teknoloji dünyası ile paylaşmıştı. Bugüne kadar çalışmalarını devam ettiren ve ARMv8 komut setine dayalı 64 bitlik Cortex-50 serisini duyuran ARM, yavaş yavaş sunucularda boy göstermeye başlıyor.





Üretim ortaklarının ilk örneklerini test etmeye başladığı ARM; Intel gibi rakipleri kadar yüksek performans sunmasa da mobil platformlardan alıştığımız enerji tasarrufunu sunuculara da getirmeyi ve maliyetleri azaltmayı planlıyor.





Sunucu pazarında iki önemli ARM tabanlı işlemci tedarikçisi bulunuyor. Bunlardan birisi Dell'e ARM tabanlı ürünler tedarik eden Marvell, diğeri de HP ile birlikte çalışan Calxeda. Compuex 2013 fuarında Applied Micro ve Calxeda 64 bitlik ARM çözümlerini sergilerken, Güney Kore, Tayvan ve Çin kaynaklı bazı firmalar da yıl sonuna doğru ilk ürünlerini pazara sunmayı planlıyor.





Sunucu sektöründeki kaynakların verdiği bilgilere göre daha fazla 64 bitlik ARM tabanlı sunucu, 2013 sonu ve 2014 ilk çeyrek dilimi arasında boy gösterecek ve giderek popüler olacak.





Intel sunucu odaklı çözümlerinde enerji tüketimini azaltmaya çalışırken, ARM da performansını artırmaya çalışıyor. Önümüzdeki iki yıl bu iki firmanın rekabeti artırma yolundaki en önemli dönemi olacak.





ARM pazarlama şefi Ian Drew, sunucu pazarına girmeye karar verdikleri günlerde kendilerine deli muamelesi yapıldığını ancak bugün insanların hata yaptıklarını anladığını dile getirdi. Drew, düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sağlayan sunucuların pazarda trend haline geleceğini ve yılın ikinci yarısında pek çok ARM tabanlı sunucu çözümünün piyasada olacağını sözlerine ekledi.





http://www.digitimes.com/news/a20130606PD221.html