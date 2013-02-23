Analiz : Android platformunda en iyi antivirüs yazılımı TrustGo









Akıllı telefon ve tabletlerin kullanım oranları giderek artarken, bir dönem masaüstü sistemlerde cirit atan hackerlar da dikkatlerini bu segmente çevirmiş durumda. Mobil platformlarda en çok zararlı yazılım istilasına maruz kalan Android, bu nedenle antivirüs uygulamaları açısından da oldukça zengin. Artık aynı masaüstü sistemlerinde olduğu gibi artık Android antivirüs uygulamaları da performans testlerine tabi tutuluyor.





AV-TEST tarafından Ocak ayında yapılan testte 22 adet antivirüs uygulamasının koruma, kullanılışlılık ve özellik açısından değerlendirmesi yapıldı. Toplam puan 13 üzerinden, koruma ise yüzde hesabı üzerinden değerlendirildi.





Testlerde hem tam puan alan hem de yüzde 100 koruma oranına ulaşan tek uygulama TrustGo : Mobile Security 1.3 oldu. Lookout: Antivirus & Security 8.6 sürümü 12.5 ortalama puan ve yüzde 99 koruma oranı ile ikinci olmasına rağmen endüstri standartları üzerinde olduğu belirtildi.





Üçüncü sırada 12 puanı paylaşan yüzde 98 koruma oranına sahip Trend Micro: Mobile Security 2.6 ve yüzde 97 koruma oranına sahip Symantec: Mobile Security 3.2 bulunuyor.





11.5 puanı paylaşan Antiy: AVL 2.2 yüzde 100 koruma, Bitdefender: Mobile Security 1.2 yüzde 100 koruma, Dr. Web: anti-virus 7.0 yüzde 97 koruma, Sophos: Mobile Security 1.6 ise yüzde 96 koruma ile dördüncü sırada yer aldı.





GFI: Mobile Security 2.0 ise yüzde 71 koruma oranı nedeniyle testte geçer sertifika alamayan tek uygulama olarak dikkat çekiyor.





Antivirüs yazılımı kurmak isteyenlere yol göstermeyi amaçlayan testler Mart ayında daha kapsamlı olarak yapılacak ve Nisan ayında da sonuçlar yayınlanacak.

http://www.androidauthority.com/anti-malware-app-av-tests-mobile-security-159284/