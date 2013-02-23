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Analiz : Android platformunda en iyi antivirüs yazılımı TrustGo

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
4,4b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Android platformunda en iyi antivirüs yazılımı TrustGo


Akıllı telefon ve tabletlerin kullanım oranları giderek artarken, bir dönem masaüstü sistemlerde cirit atan hackerlar da dikkatlerini bu segmente çevirmiş durumda. Mobil platformlarda en çok zararlı yazılım istilasına maruz kalan Android, bu nedenle antivirüs uygulamaları açısından da oldukça zengin. Artık aynı masaüstü sistemlerinde olduğu gibi artık Android antivirüs uygulamaları da performans testlerine tabi tutuluyor.

AV-TEST tarafından Ocak ayında yapılan testte 22 adet antivirüs uygulamasının koruma, kullanılışlılık ve özellik açısından değerlendirmesi yapıldı. Toplam puan 13 üzerinden, koruma ise yüzde hesabı üzerinden değerlendirildi.

Testlerde hem tam puan alan hem de yüzde 100 koruma oranına ulaşan tek uygulama TrustGo : Mobile Security 1.3 oldu. Lookout: Antivirus & Security 8.6 sürümü 12.5 ortalama puan ve yüzde 99 koruma oranı ile ikinci olmasına rağmen endüstri standartları üzerinde olduğu belirtildi. 

Üçüncü sırada 12 puanı paylaşan yüzde 98 koruma oranına sahip Trend Micro: Mobile Security 2.6 ve yüzde 97 koruma oranına sahip Symantec: Mobile Security 3.2 bulunuyor. 

11.5 puanı paylaşan Antiy: AVL 2.2 yüzde 100 koruma, Bitdefender: Mobile Security 1.2 yüzde 100 koruma, Dr. Web: anti-virus 7.0 yüzde 97 koruma, Sophos: Mobile Security 1.6 ise yüzde 96 koruma ile dördüncü sırada yer aldı.

GFI: Mobile Security 2.0 ise yüzde 71 koruma oranı nedeniyle testte geçer sertifika alamayan tek uygulama olarak dikkat çekiyor.

Antivirüs yazılımı kurmak isteyenlere yol göstermeyi amaçlayan testler Mart ayında daha kapsamlı olarak yapılacak ve Nisan ayında da sonuçlar yayınlanacak. 

http://www.androidauthority.com/anti-malware-app-av-tests-mobile-security-159284/ Yorum Yaz
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LegendM 6 yıl en beğenilen
Uygulamaları indirip reklamları virüs sanıp 1* verip ana avrat küfreden veletlere seslenmek istiyorum

Sizin telefonunuzda -8 tl yokmu her daim,hangi liralarını çalacak uygulama?

Bilginizimi çalacak diye korkuyorsunuz?google zaten o işi fazlasıyla yapıyor

Kredi kartı bilginiz olduğunu varsaysam bile google wallet zaten koruyor.Benim hesabımda kaç aydır var 1 cent bile fazla çekilmedi hiçbir virüs çekemezde
Uygulamaları indirip reklamları virüs sanıp 1* verip ana avrat küfreden veletlere seslenmek istiyorumSizin telefonunuzda -8 tl yokmu her daim,hangi...
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Barbaroscakir 6 yıl
Hiç gerek duymadım bir kaç on sene daha duymayacağımı düşünüyorum.
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savasserter 6 yıl
AVG Free kullanıyorum, bilmiyorum testte varmı ama çok güzel özellikleri var. Telefon kayboldığunda sms göndererek kilitleyebiliyor, alarmının çalmasını sağlayabiliyor ve koordinarlarını öğerenebiliyorsunuz. İnternet sitesi üzerinden de bu işlemler yapılabişiyor. Şimdiye kadar adını hatırlamadığım bir oyun ve offline sql dersi uygulamasında virüs uyarısı verdi.
Bende önceleri bu tarz uygulamaları gereksiz ve şarjımı bitiren uygulamalar olarak düşünüyordum. Ama durum öyle değil sms gönderebilen, veri akışını izleyebilen vb pek çok zararlı uygulamanın olduğunu farkedince bu fikrim değişti.
İlginçtir avg den önce trustgo kullanıyordum. Bana güvensiz geldi, daha fonksiyonel olduğunu düşündüğüm ve pc den tanıdığım avg ye geçtim. Bu arada sonuçları çok merak ediyorum.
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hatipoglu 6 yıl
Android antivirüs denilince oldukça popüler, özellikli ve ücretsiz olan avast'ın teste olmaması büyük bir eksiklik olmuş. Avast'ın olduğu bir testte de birinci çıkarsa bu uygulama, benim için bir anlamı olur.
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No Way Out 6 yıl
Marketden abidik kubudik uygulamalar indirmezseniz, bilinçli kullanıcıysanız zaten virüs filan girmez. Eğer bilinçli kullanıcıysanız boşuna antivirüs programı yüklemeye gerek yok.
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[__Zahid__] 6 yıl
ios ta ne virus ne antivirus var. Yazik ya android kullananlara
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mansurmarsak 6 yıl
Mobil de antivürüs kullanmak , şu an için tamamen gereksiz... Sadece göz boyuyorlar...
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LegendM 6 yıl
Uygulamaları indirip reklamları virüs sanıp 1* verip ana avrat küfreden veletlere seslenmek istiyorum

Sizin telefonunuzda -8 tl yokmu her daim,hangi liralarını çalacak uygulama?

Bilginizimi çalacak diye korkuyorsunuz?google zaten o işi fazlasıyla yapıyor

Kredi kartı bilginiz olduğunu varsaysam bile google wallet zaten koruyor.Benim hesabımda kaç aydır var 1 cent bile fazla çekilmedi hiçbir virüs çekemezde
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ConCarnage 6 yıl
mobil platformunda canını okuyorlar. Virüs dediğin windowsa bulaşır androidte ne işi var : )
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Hüsnü008 6 yıl
benim için hâlâ mobil antivirüsler sadece boşuna şarj yiyen gereksiz programcıklar.. ama tabii bilinçsiz kullanıcılar için hayat kurtarıcı orası ayrı...
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Kemal K. 6 yıl
Norton vardı,silip bunu yükledim.
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