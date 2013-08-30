Analiz : Apple patent trollerinin ilk hedefi konumunda

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Apple ile Samsung arasında yaklaşık iki yıldır yaşanan patent davaları, dikkatlerin patentin önemine çekilmesine neden olmuştu. Firmalar geliştirdikleri teknolojileri diğer firmaların izinsiz kullanmasını engellemek isterken, bir de batmakta olan firmalardan patent satın alarak birer patent canavarına dönüşen firmalar mevcut.
Winston & Stawn danışmanlık firması tarafından yapılan yeni bir analize göre, patent trolü olarak adlandırılan bu firmaların en büyük hedefi Apple durumunda. Diğer iki firmaysa HP ve Samsung.
Patent trolleri bir teknoloji üretmekten ziyade, firmalardan lisans bedeli koparma amacını güdüyor. 2008 yılında Apple'a patent trollerinden sadece 18 dava açılmışken, geçen yıl bu sayı 44 oldu. HP'nin 2008 yılındaki 27 davası geçen yıl 19'a düşerken, Samsung'un 2008 yılındaki 12 davası geçen yıl 37'ye yükseldi.
5 yıllık süreç gözönüne alındığında ise Apple toplamda 165 davaya maruz kalırken, HP 143, Samsung 123 davaya maruz kaldı.
ABD'de patent trollerinin açtığı davalar toplam patent davalarının yüzde 63'ünü oluştururken, trollerin hedefinde ise yıllık 100 milyon dolar bedel koparmak bulunuyor. Bu üç firma haricinde daha az dava ile karşılaşan firmalar ise Dell, Sony, AT&T, HTC, LG, Microsoft, Amazon, Google ve Motorola şeklinde sıralanıyor.
http://www.slashgear.com/apple-most-targeted-company-by-patent-trolls-28295151/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
adamın yorumu niye eksiliyorsunuz ki arkadaşlar dogru diyor arkadaş üretim maaliyeti ne kadar olacakti ki 400 dolar mı?
Cuk.. Taşı gediğine koyma sesidir. Bakınız, TDK
Hic ingilizce kelimelerin etimolojilerine baktinizmi. Kaci halis ingilizcedir sizce. Ben soyliyim limonundan kasik catalina yiyecek, yemek ve mutfakla ilgili olan kelimelerin hepsi istisnasiz fransizca kokenli, devlet yonetimi ve hukukda tamamen fransizca kokenli, teknik ve terimsel kelimelerin hepsi latince ve yunanca kokenli, geri kalan gundelik kelimelerinde ciddi bir kismi danimarkaca (viking istilalarindan geliyor) ve kelt kokenli. Peki ingilizler bu durumdan rahatsizmi. Hayir aksine dillerindeki kelime sayisiyla ovunurler. Peki bu ingilizcenin diger dillerin gerisine dusup kaybolmasina neden oluyormu. Hayir tam aksine su an bilim, teknoloji ve sanat tamamen ingilizce uzerinde, tartismasiz yeryuzundeki en yaygin dil, ortak diplomasi dili. Kusura bakmayin ama tdk bekciligiyle, yabanci kelimere cadi avi yapmayla bir dil zerre gelismez. Sadece yapay milliyetcilikle kendinizi kandirmiz olursunuz. Bir dil anacak onu kullanan toplum bilimde sanatta ilerlediginde gelisir hatta baska dillerden devsirdigi kelimeleri bile kendi kelimesi olarak baska dillere sokabilir ( bkz. Troll ). Turkiye olarak sayisiz sorunumuz var, bu islerle kendinizin basklarinin enerjisini tuketmeyip, gercek sorunlara odaklansaniz. Daha iyi olmazmi
troll fiil olarak yılı tam hatırlamıyorum amerikan sözlüğüne girmişti. Birisini rezil etmek kapak etmek gibi açıklanabilir. Ama burada tamamen alakasız bir anlamda kullanılmış.
not: apple herkeze dava acarak aslinda bu isin fitini birazda kendi atesledi. simdi sonuclarina kendi katlaniyor
Tamam da bu adamlar bir şey üretmeden neyin patentini alıyor.
X firmarsı kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen patentini alırken, Y firmasıda kenarları yuvarlatılmamış dikdörtgenin patentini alıyor gibi bir şey mi?
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