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Analiz : Apple patent trollerinin ilk hedefi konumunda

5 yıl
999
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39
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple patent trollerinin ilk hedefi konumunda

Apple ile Samsung arasında yaklaşık iki yıldır yaşanan patent davaları, dikkatlerin patentin önemine çekilmesine neden olmuştu. Firmalar geliştirdikleri teknolojileri diğer firmaların izinsiz kullanmasını engellemek isterken, bir de batmakta olan firmalardan patent satın alarak birer patent canavarına dönüşen firmalar mevcut.

Winston & Stawn danışmanlık firması tarafından yapılan yeni bir analize göre, patent trolü olarak adlandırılan bu firmaların en büyük hedefi Apple durumunda. Diğer iki firmaysa HP ve Samsung.

Patent trolleri bir teknoloji üretmekten ziyade, firmalardan lisans bedeli koparma amacını güdüyor. 2008 yılında Apple'a patent trollerinden sadece 18 dava açılmışken, geçen yıl bu sayı 44 oldu. HP'nin 2008 yılındaki 27 davası geçen yıl 19'a düşerken, Samsung'un 2008 yılındaki 12 davası geçen yıl 37'ye yükseldi.

5 yıllık süreç gözönüne alındığında ise Apple toplamda 165 davaya maruz kalırken, HP 143, Samsung 123 davaya maruz kaldı.

ABD'de patent trollerinin açtığı davalar toplam patent davalarının yüzde 63'ünü oluştururken, trollerin hedefinde ise yıllık 100 milyon dolar bedel koparmak bulunuyor. Bu üç firma haricinde daha az dava ile karşılaşan firmalar ise Dell, Sony, AT&T, HTC, LG, Microsoft, Amazon, Google ve Motorola şeklinde sıralanıyor. 

http://www.slashgear.com/apple-most-targeted-company-by-patent-trolls-28295151/ Yorum Yaz
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danGerfuLL 5 yıl en beğenilen
Apple patentlerin trollu ise ekrem71'de editorlerin trolludur vesselam.
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Troll nedir ya hiç mi karşılığı yok bu kelimenin.
3 Yanıt Yanıtla +20
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jporta 5 yıl
bu konu hakkinda tedde bir konferans izlemistim . olay soyle gelisiyor : a , b nin yillardir kullandigi ama patentini almadigi bir sistemin, ozelligin, uygulamanin patentini alip b ye dava aciyor. b bu ozelligi a nin bulmadigini haksiz oldugunu kanitlamak icin davaya devam ederse ariyorum 1 milyon dolar masraf ypmis oluyor. bunun yerine mahkeme masraflarindan kacinmak icin a ile anlasiyorlar. cidden cok komik seylerin patenti yuzunden olan seyler. misal e-mail yoluyla haber yollamak, sayfa cevirme efekti, yuvarlatilmis kare kenar vb.
bu konu hakkinda tedde bir konferans izlemistim . olay soyle gelisiyor : a , b nin yillardir kullandigi ama patentini almadigi bir sistemin, ozelligin, uygulama...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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r4deon 5 yıl
senersongur
stalker(1979)Apple kendi kazdığı kuyuya düşüyor desenize. Önüne gelen her şeye patent davası açarsan fırsatçılar da boş durmaz tabi ki. Patent davalarına para harcayacaklarına Telefonların üretim maliyetlerini azaltsınlar belki daha ucuza alırız telefonları. 2000 TL az para değil bizler de zengin bir ülkede yaşamıyoruz ne yazık ki:(
Telefon üretim maliyeti zaten 150 dolar. Bu rakama butun donanim ve arge maliyeti de dahil.

adamın yorumu niye eksiliyorsunuz ki arkadaşlar dogru diyor arkadaş üretim maaliyeti ne kadar olacakti ki 400 dolar mı?
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broodofqueen 5 yıl
darkaura
artenis forumda bir kelime var idi; FONKSİYONALİTE, bu konuda övünemem ama ben kalkmasındaki %90 sebebim, şimdi TROLL icad oldu, bakalım sırada ne var ?
Hic ingilizce kelimelerin etimolojilerine baktinizmi. Kaci halis ingilizcedir sizce. Ben soyliyim limonundan kasik catalina yiyecek, yemek ve mutfakla ilgili olan kelimelerin hepsi istisnasiz fransizca kokenli, devlet yonetimi ve hukukda tamamen fransizca kokenli, teknik ve terimsel kelimelerin hepsi latince ve yunanca kokenli, geri kalan gundelik kelimelerinde ciddi bir kismi danimarkaca (viking istilalarindan geliyor) ve kelt kokenli. Peki ingilizler bu durumdan rahatsizmi. Hayir aksine dillerindeki kelime sayisiyla ovunurler. Peki bu ingilizcenin diger dillerin gerisine dusup kaybolmasina neden oluyormu. Hayir tam aksine su an bilim, teknoloji ve sanat tamamen ingilizce uzerinde, tartismasiz yeryuzundeki en yaygin dil, ortak diplomasi dili. Kusura bakmayin ama tdk bekciligiyle, yabanci kelimere cadi avi yapmayla bir dil zerre gelismez. Sadece yapay milliyetcilikle kendinizi kandirmiz olursunuz. Bir dil anacak onu kullanan toplum bilimde sanatta ilerlediginde gelisir hatta baska dillerden devsirdigi kelimeleri bile kendi kelimesi olarak baska dillere sokabilir ( bkz. Troll ). Turkiye olarak sayisiz sorunumuz var, bu islerle kendinizin basklarinin enerjisini tuketmeyip, gercek sorunlara odaklansaniz. Daha iyi olmazmi

Cuk.. Taşı gediğine koyma sesidir. Bakınız, TDK
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Troll King 5 yıl
haberde bahsedilen trollerle bir akrabalığım yoktur
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*GameOver* 5 yıl
Çölde tk çıktı
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artenis 5 yıl
forumda bir kelime var idi; FONKSİYONALİTE, bu konuda övünemem ama ben kalkmasındaki %90 sebebim, şimdi TROLL icad oldu, bakalım sırada ne var ?
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darkaura 5 yıl artenis
artenis

forumda bir kelime var idi; FONKSİYONALİTE, bu konuda övünemem ama ben kalkmasındaki %90 sebebim, şimdi TROLL icad oldu, bakalım sırada ne var ?

Hic ingilizce kelimelerin etimolojilerine baktinizmi. Kaci halis ingilizcedir sizce. Ben soyliyim limonundan kasik catalina yiyecek, yemek ve mutfakla ilgili olan kelimelerin hepsi istisnasiz fransizca kokenli, devlet yonetimi ve hukukda tamamen fransizca kokenli, teknik ve terimsel kelimelerin hepsi latince ve yunanca kokenli, geri kalan gundelik kelimelerinde ciddi bir kismi danimarkaca (viking istilalarindan geliyor) ve kelt kokenli. Peki ingilizler bu durumdan rahatsizmi. Hayir aksine dillerindeki kelime sayisiyla ovunurler. Peki bu ingilizcenin diger dillerin gerisine dusup kaybolmasina neden oluyormu. Hayir tam aksine su an bilim, teknoloji ve sanat tamamen ingilizce uzerinde, tartismasiz yeryuzundeki en yaygin dil, ortak diplomasi dili. Kusura bakmayin ama tdk bekciligiyle, yabanci kelimere cadi avi yapmayla bir dil zerre gelismez. Sadece yapay milliyetcilikle kendinizi kandirmiz olursunuz. Bir dil anacak onu kullanan toplum bilimde sanatta ilerlediginde gelisir hatta baska dillerden devsirdigi kelimeleri bile kendi kelimesi olarak baska dillere sokabilir ( bkz. Troll ). Turkiye olarak sayisiz sorunumuz var, bu islerle kendinizin basklarinin enerjisini tuketmeyip, gercek sorunlara odaklansaniz. Daha iyi olmazmi
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teddybear01 5 yıl
O değilde ekrem71 olsam depresyona girmiştim şimdiye kadar.
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Nokia Specialist 5 yıl
Klasik ekrem71 başlığı
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Kitmaker 5 yıl
Sucuklu Pizza
Troll nedir ya hiç mi karşılığı yok bu kelimenin.

troll fiil olarak yılı tam hatırlamıyorum amerikan sözlüğüne girmişti. Birisini rezil etmek kapak etmek gibi açıklanabilir. Ama burada tamamen alakasız bir anlamda kullanılmış.
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darkaura 5 yıl
patent sisteminin acilen elden gecirilmesi gerek. bu kadar basit ve genel seylere patent olmamali. yillar boyu calismayla gelistirilen seylerin fikir haklariyla ortalama bir beynin 5 dakikada gorebilcegi ayarlamalarin uygulamalarin patent haklari ayni olmamali.
not: apple herkeze dava acarak aslinda bu isin fitini birazda kendi atesledi. simdi sonuclarina kendi katlaniyor
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godless turtle 5 yıl
"Patent trolleri bir teknoloji üretmekten ziyade, firmalardan lisans bedeli koparma amacını güdüyor."
Tamam da bu adamlar bir şey üretmeden neyin patentini alıyor.
X firmarsı kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen patentini alırken, Y firmasıda kenarları yuvarlatılmamış dikdörtgenin patentini alıyor gibi bir şey mi?
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