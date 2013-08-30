Analiz : Apple patent trollerinin ilk hedefi konumunda





Apple ile Samsung arasında yaklaşık iki yıldır yaşanan patent davaları, dikkatlerin patentin önemine çekilmesine neden olmuştu. Firmalar geliştirdikleri teknolojileri diğer firmaların izinsiz kullanmasını engellemek isterken, bir de batmakta olan firmalardan patent satın alarak birer patent canavarına dönüşen firmalar mevcut.





Winston & Stawn danışmanlık firması tarafından yapılan yeni bir analize göre, patent trolü olarak adlandırılan bu firmaların en büyük hedefi Apple durumunda. Diğer iki firmaysa HP ve Samsung.





Patent trolleri bir teknoloji üretmekten ziyade, firmalardan lisans bedeli koparma amacını güdüyor. 2008 yılında Apple'a patent trollerinden sadece 18 dava açılmışken, geçen yıl bu sayı 44 oldu. HP'nin 2008 yılındaki 27 davası geçen yıl 19'a düşerken, Samsung'un 2008 yılındaki 12 davası geçen yıl 37'ye yükseldi.





5 yıllık süreç gözönüne alındığında ise Apple toplamda 165 davaya maruz kalırken, HP 143, Samsung 123 davaya maruz kaldı.





ABD'de patent trollerinin açtığı davalar toplam patent davalarının yüzde 63'ünü oluştururken, trollerin hedefinde ise yıllık 100 milyon dolar bedel koparmak bulunuyor. Bu üç firma haricinde daha az dava ile karşılaşan firmalar ise Dell, Sony, AT&T, HTC, LG, Microsoft, Amazon, Google ve Motorola şeklinde sıralanıyor.

http://www.slashgear.com/apple-most-targeted-company-by-patent-trolls-28295151/