Analiz : Çinli akıllı telefon devleri gelecek yıl 100 milyon satış yapmayı planlıyor





Hem yerel hem de global pazarda yükselişini sürdüren Çinli akıllı telefon üreticileri analizere de sık sık konu oluyor. Öngörüler Çinli markaların ilk beş sırayı domine edeceği yönünde.





Tayvanlı tedarikçi firmalardan elde edilen bilgilere göre Huawei geçen yılı 50 milyon akıllı telefon satışı ile kapatırken, bu yıl ise hedefini 80-90 milyon arasına çıkardı. Firmanın hedefi ise gelecek yıl 100 milyon akıllı telefon satışı ile yüzde 12-15 pazar payına ulaşabilmek.





Çin'in Apple'ı olarak gösterilen Xiaomi ise bu yılın ilk üç ayında 11 milyon akıllı telefon satışı yapmıştı. Firmanın bu yıl 60 milyon akıllı telefon satışı yapması beklenirken, gelecek yıl ise bu rakam 100 milyona yükselecek. Gelirleri de 16 milyar dolara çıkacak.





Genelde Çin ile gelişmekte olan ülke pazarlarına doğru genişleyen Lenovo, Motorola'nın satın alınması sonrasında Amerika kıtasında daha güçlü hale gelecek. Lenovo'nun da 2015 yılı hedefi 100 milyon akıllı telefon satışı.





Bunun haricinde ZTE ve Coolpad firmalarının da gelecek yıl için 100 milyon akıllı telefon satışı hedefi olduğu belirtiliyor. Bu yıl Çinli firmaların akıllı telefon pazarında yüzde 50 civarında bir pay sahibi olacağı öngörülüyordu. Gelecek yıl ise bu payın daha da artacağı belirtiliyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140402PD209.html