Analiz : LG G2 modeli 2 milyondan fazla, Huawei Ascend P6 modeli ise 3 milyon adet satış yaptı

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LG'nin yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili çalışmalara başladığı iddiaları gündeme gelirken, firmanın aslında G2 ile istediği başarıyı yaklayamadığı bazı analizlerde ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda gayri resmi satış raporlarından firmanın 2.3 milyon adet civarında bir rakama ulaşabildiği anlaşılmıştı. Endüstri kaynaklarından alınan yeni bilgiler de bu analizleri doğrular nitelikte.
Bilgilere göre LG G2 modeli 2 milyon adedin biraz üzerinde satış yaptı. Donanım özellikleri ile dikkat çeken ve fiyatı ile de beğeni toplayan LG G2'nin beklenen rakamların altında kalmasına en büyük sebep olarak reklam ve tanıtım konusunda yeterli hamle yapamamak gösterilmişti. Firmanın hedefi ise 10 milyon civarı bir rakama ulaşmaktı.
Ancak endüstri kaynakları Nexus 5'in piyasaya çıkmasının LG G2 satışlarını baltaladığını belirtiyor. Bilindiği gibi Nexus 5, LG G2'nin biraz daha küçültülmüş ve bazı özellikleri kırpılmış hali. Ancak Nexus 5'in Android 4.4 ile geliyor oluşu, halen 4.2 sürümü üzerinde çalışan LG G2'den tüketici ilgisini kapmayı başardı.
Ancak günün sonunda her iki model de LG'ye ait olduğu için herhangi bir kaybın sözkonusu olmadığı belirtiliyor. Ayrıca firmanın yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenen G3 ile daha büyük bir başarı elde edeceği tahmin ediliyor.
Analizde dikkat çeken diğer bir nokta ise Huawei Ascend P6 modelinin 3 milyon satış rakamını yakalamış olması. Firmanın 10 milyon hedefinin altında kalsa da bir dönemin en ince akıllı telefon olan Ascend P6'nın başarısını göstermesi açısından önemli. Rakam verilmese de HTC One modelinin düşük bir satış rakamı elde ettiği belirtiliyor.
Bunlar resmi rakamlar olmasa da beklentilerin altında kalan satış rakamları nedenile gelecek yıl ki en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasının etkileneceği tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Only-2-million-LG-G2s-sold-until-now-Sales-reportedly-affected-by-the-launch-of-Nexus-5_id50733 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lg bu g serisiyle bu fiyatla f/p satar ama Asla amiral gemi olamaz.
ek: g2'de thermal throttling var demissiniz . aklima takildi arastirdim. notebookcheck.net sitesinin kizilotesi termometre ile yuk altinda yaptigi olcumlerden hic oyle bir sey gozukmuyor. nerden cikariyorsunuz bunlarin. camur at izimi kalsin anlamadim.
g2 nin ve xperia z1 in yuk altinda sicaklik dagilimlari. sol taraf on yuz, sag taraf arka yuz:
g2:
z1:
hızmı ? uçuyor!
takılmamı daha hiç görmedim
yazılımsal özelliklermi? samsung gibi gereksiz yazılımsal özellikler yok.tamamen kullanıcı dostu özelliklerle donatılmış.
pil ömrümü? "3g wifi bütün herşey açıkkten ekran %60 parlaklıkta iken tam 6 SAAT ekran kullanım süresi veriyor ve 2 günde bir şarj ediyorum.
daha anlatsam neler neler var fakat 2g den beri iphone ve aynı zamanda galaxy s2 den beri samsung kullanan biri olarak iyiki LG G2 almışım diyorum.her kuruşu helal olsun.marka fanlıgı yapanlar.takım tutar gibi telefon alanlar yüzünden LG bu durumu haketmiyorum.
FANLIK YAPMADAN ALIN LG G2 VE YANINA İSTEDİGİNİZ TELEFONU BİR KIYASLAYIN.LG G2 KULLANMAYAN HERKEZ ÇOK ŞEY KAYBEDİYOR KESİNLİKLE
NOT:kesinlikle marka fanı olmadım lg den aldıgım ilk telefonumdur.
iphone 2g 3g 3gs 4 4s
samsung s2 note s3 s4 kullanmış biriyim
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