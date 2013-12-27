Analiz : LG G2 modeli 2 milyondan fazla, Huawei Ascend P6 modeli ise 3 milyon adet satış yaptı





LG'nin yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili çalışmalara başladığı iddiaları gündeme gelirken, firmanın aslında G2 ile istediği başarıyı yaklayamadığı bazı analizlerde ortaya çıkmıştı.





Geçtiğimiz haftalarda gayri resmi satış raporlarından firmanın 2.3 milyon adet civarında bir rakama ulaşabildiği anlaşılmıştı. Endüstri kaynaklarından alınan yeni bilgiler de bu analizleri doğrular nitelikte.





Bilgilere göre LG G2 modeli 2 milyon adedin biraz üzerinde satış yaptı. Donanım özellikleri ile dikkat çeken ve fiyatı ile de beğeni toplayan LG G2'nin beklenen rakamların altında kalmasına en büyük sebep olarak reklam ve tanıtım konusunda yeterli hamle yapamamak gösterilmişti. Firmanın hedefi ise 10 milyon civarı bir rakama ulaşmaktı.





Ancak endüstri kaynakları Nexus 5'in piyasaya çıkmasının LG G2 satışlarını baltaladığını belirtiyor. Bilindiği gibi Nexus 5, LG G2'nin biraz daha küçültülmüş ve bazı özellikleri kırpılmış hali. Ancak Nexus 5'in Android 4.4 ile geliyor oluşu, halen 4.2 sürümü üzerinde çalışan LG G2'den tüketici ilgisini kapmayı başardı.





Ancak günün sonunda her iki model de LG'ye ait olduğu için herhangi bir kaybın sözkonusu olmadığı belirtiliyor. Ayrıca firmanın yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenen G3 ile daha büyük bir başarı elde edeceği tahmin ediliyor.





Analizde dikkat çeken diğer bir nokta ise Huawei Ascend P6 modelinin 3 milyon satış rakamını yakalamış olması. Firmanın 10 milyon hedefinin altında kalsa da bir dönemin en ince akıllı telefon olan Ascend P6'nın başarısını göstermesi açısından önemli. Rakam verilmese de HTC One modelinin düşük bir satış rakamı elde ettiği belirtiliyor.





Bunlar resmi rakamlar olmasa da beklentilerin altında kalan satış rakamları nedenile gelecek yıl ki en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasının etkileneceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Only-2-million-LG-G2s-sold-until-now-Sales-reportedly-affected-by-the-launch-of-Nexus-5_id50733