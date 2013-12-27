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Analiz : LG G2 modeli 2 milyondan fazla, Huawei Ascend P6 modeli ise 3 milyon adet satış yaptı

5 yıl
3,1b
1
102
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : LG G2 modeli 2 milyondan fazla, Huawei Ascend P6 modeli ise 3 milyon adet satış yaptı

LG'nin yeni amiral gemi modeli G3 ile ilgili çalışmalara başladığı iddiaları gündeme gelirken, firmanın aslında G2 ile istediği başarıyı yaklayamadığı bazı analizlerde ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda gayri resmi satış raporlarından firmanın 2.3 milyon adet civarında bir rakama ulaşabildiği anlaşılmıştı. Endüstri kaynaklarından alınan yeni bilgiler de bu analizleri doğrular nitelikte.

Bilgilere göre LG G2 modeli 2 milyon adedin biraz üzerinde satış yaptı. Donanım özellikleri ile dikkat çeken ve fiyatı ile de beğeni toplayan LG G2'nin beklenen rakamların altında kalmasına en büyük sebep olarak reklam ve tanıtım konusunda yeterli hamle yapamamak gösterilmişti. Firmanın hedefi ise 10 milyon civarı bir rakama ulaşmaktı.

Ancak endüstri kaynakları Nexus 5'in piyasaya çıkmasının LG G2 satışlarını baltaladığını belirtiyor. Bilindiği gibi Nexus 5, LG G2'nin biraz daha küçültülmüş ve bazı özellikleri kırpılmış hali. Ancak Nexus 5'in Android 4.4 ile geliyor oluşu, halen 4.2 sürümü üzerinde çalışan LG G2'den tüketici ilgisini kapmayı başardı. 

Ancak günün sonunda her iki model de LG'ye ait olduğu için herhangi bir kaybın sözkonusu olmadığı belirtiliyor. Ayrıca firmanın yılın ikinci yarısında lanse edilmesi beklenen G3 ile daha büyük bir başarı elde edeceği tahmin ediliyor. 

Analizde dikkat çeken diğer bir nokta ise Huawei Ascend P6 modelinin 3 milyon satış rakamını yakalamış olması. Firmanın 10 milyon hedefinin altında kalsa da bir dönemin en ince akıllı telefon olan Ascend P6'nın başarısını göstermesi açısından önemli. Rakam verilmese de HTC One modelinin düşük bir satış rakamı elde ettiği belirtiliyor.

Bunlar resmi rakamlar olmasa da beklentilerin altında kalan satış rakamları nedenile gelecek yıl ki en büyük akıllı telefon üreticileri sıralamasının etkileneceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Only-2-million-LG-G2s-sold-until-now-Sales-reportedly-affected-by-the-launch-of-Nexus-5_id50733 Yorum Yaz
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1OOOOOO 5 yıl en beğenilen
zamanında ics vermedikleri telefon sahiplerinin ahı tutmuş olabilir
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acura07 5 yıl
takım tutar gıbı marka tutanlar olduktan sonra.....
1 Yanıt Yanıtla +29
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emrecelik85 5 yıl
G2 bu kadar az satış rakamını hak etmiyor.O piyasanın kralı...
2 Yanıt Yanıtla +27
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DH Misafiri 5 yıl
pil sabit hafıza kartı yok ,kore'de farklı model milleti keriz yerine koyuyorlar beter olsunlar
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DH Misafiri 5 yıl
Yaklasik 15 gun evvel lg g2 aldim Iphone 4s kullaniyordum fakat lg g2 bu kadar.mukemmel olacagini tahmin bile edemezdim ozellikle hizi ve pil kalitesi tek kelime ile tartisilmaz. Benimle beraber bircok arkadasim aldi hepside son derece memnun bence profosyonellerin tercihi g2 olmali.
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DH Misafiri 5 yıl
Lg eğer güncelleme desteğini vermez ise satamaz.. Ben de LG G2 alıp pişman olanlardanım. (Cihaz performansı iyi dediğim gibi satış sonrası destek iyi değil)
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freudunpiposu 5 yıl
Valla insanlar hızdan ne anlar bilmem ama G2 aynı işlemcili z1 yaninda traktör. Kusura bakmayın G2'nin şu driverlarla s4tten düşük performans veriyor. San andreas'te denedim. S4 kadar frame atlıyor. Hatta bazen fps s4'un altına düşüyor. Bir de thermal thorting gelince oyna oynuyabilirsen. Oysa en çok övüldüğü konu oyun konusu. Qualcomm'un çipsetleri krait mantığı olduğu için tarayıcı ve işlem gücü konusunda ağır. Yani s800 eğer driverları şu halde ise çöp. Burda fanboylar şimdi gelip savunucaklar G2'yi savunsunlar fiyatına en iyi telefoj evet.. ama buraya savunup G2 konusunda "bir daha lg'ye tövbe" demesinler. Biliyorsunuz o kadar laf ettiğiniz Samsung veya Apple olamayacağını.
Lg bu g serisiyle bu fiyatla f/p satar ama Asla amiral gemi olamaz.
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darkaura 5 yıl freudunpiposu
mrtrhn

Valla insanlar hızdan ne anlar bilmem ama G2 aynı işlemcili z1 yaninda traktör. Kusura bakmayın G2'nin şu driverlarla s4tten düşük performans veriyor. San andreas'te denedim. S4 kadar frame atlıyor. Hatta bazen fps s4'un altına düşüyor. Bir de thermal thorting gelince oyna oynuyabilirsen. Oysa en çok övüldüğü konu oyun konusu. Qualcomm'un çipsetleri krait mantığı olduğu için tarayıcı ve işlem gücü konusunda ağır. Yani s800 eğer driverları şu halde ise çöp. Burda fanboylar şimdi gelip savunucaklar G2'yi savunsunlar fiyatına en iyi telefoj evet.. ama buraya savunup G2 konusunda "bir daha lg'ye tövbe" demesinler. Biliyorsunuz o kadar laf ettiğiniz Samsung veya Apple olamayacağını.
Lg bu g serisiyle bu fiyatla f/p satar ama Asla amiral gemi olamaz.




ek: g2'de thermal throttling var demissiniz . aklima takildi arastirdim. notebookcheck.net sitesinin kizilotesi termometre ile yuk altinda yaptigi olcumlerden hic oyle bir sey gozukmuyor. nerden cikariyorsunuz bunlarin. camur at izimi kalsin anlamadim.

g2 nin ve xperia z1 in yuk altinda sicaklik dagilimlari. sol taraf on yuz, sag taraf arka yuz:

g2:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


z1:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Acht 5 yıl
Herkes galaksi aliyor ulkemizde :))
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gurkanse 5 yıl
LG G2 şu ana kadar kullandıgım ve piyasadaki en iyi telefon
hızmı ? uçuyor!
takılmamı daha hiç görmedim
yazılımsal özelliklermi? samsung gibi gereksiz yazılımsal özellikler yok.tamamen kullanıcı dostu özelliklerle donatılmış.
pil ömrümü? "3g wifi bütün herşey açıkkten ekran %60 parlaklıkta iken tam 6 SAAT ekran kullanım süresi veriyor ve 2 günde bir şarj ediyorum.
daha anlatsam neler neler var fakat 2g den beri iphone ve aynı zamanda galaxy s2 den beri samsung kullanan biri olarak iyiki LG G2 almışım diyorum.her kuruşu helal olsun.marka fanlıgı yapanlar.takım tutar gibi telefon alanlar yüzünden LG bu durumu haketmiyorum.
FANLIK YAPMADAN ALIN LG G2 VE YANINA İSTEDİGİNİZ TELEFONU BİR KIYASLAYIN.LG G2 KULLANMAYAN HERKEZ ÇOK ŞEY KAYBEDİYOR KESİNLİKLE
NOT:kesinlikle marka fanı olmadım lg den aldıgım ilk telefonumdur.
iphone 2g 3g 3gs 4 4s
samsung s2 note s3 s4 kullanmış biriyim
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tahsin053 5 yıl
G2 yi sirf kart girissiz oldugu icin almaktan vazgecmistim. Ne kadar ozellikli olursa olsun, kullaniciyi dahili hafizaya mahkum eden her telefon benim gozumde cöptür.
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engurlu 5 yıl
Çok iyi... Samsung u ezip geçmişler resmen bitirmişler..
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DH Misafiri 5 yıl
o değilde etoo bitmiş. g2 2 milyon satmış kimene
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DH Misafiri 5 yıl
Sen telefona 16 Gb hafıza koy,SD yuvası olmasın ama Kore'de sattığına bu özellikleri ekle sonra da vay efendim niye az satıldı de.Tabi az satılır yeenimm
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