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Analiz : Lumia 520, Windows Phone ekosisteminin en çok kullanılan telefonu

5 yıl
1,2b
1
50
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Lumia 520, Windows Phone ekosisteminin en çok kullanılan telefonu

Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemi ile birlikte sunduğu Lumia 520, ekosistemin en ucuz modellerinden birisi olarak dikkat çekerken, firmaya da beklemediği bir başarı kazandırdı.

Mobil reklamcılık ağı AdDuplex tarafından yapılan Temmuz ayı ölçümlerine göre Lumia 520, yüzde 13.3 kullanım oranı ile tüm ekosistemin en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu. Lumia 520 bu ünvanı geçen ayın birincisi olan Lumia 920'nin elinden aldı. Lumia 920 yüzde 11.8 ile ikinci sırada gelirken Lumia 620 ve Lumia 710 modelleri yüzde 9.6 ile üçüncü sırayı paylaştı.

Lumia 520'nin sadece 4 ayda bu başarıyı elde etmesi dikkat çekiyor. Ayrıca model tüm uygulama kurulumlarının da yüzde 20'sine sahip. Model Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde daha çok tercih ediliyor.

Windows Phone dendiğinde akla gelen ilk isim olan Nokia, bu bilinirliğini kullanım oranlarına da yansıtıyor. Tüm ekosistemde Nokia yüzde 85.4 kullanım oranına sahipken, HTC yüzde 11.5, Samsung yüzde 2 ile onu takip ediyor. 

Ekosistemde Windows Phone 8 yüzde 61 kullanım oranına sahipken, Windows Phone 7 ise yüzde 39 paya sahip. Tahminler Lumia 520 modelinin önümüzdeki aylarda da kullanım oranını artırarak devam edeceği yönünde.

http://blog.adduplex.com/2013/07/adduplex-windows-phone-statistics.html Yorum Yaz
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moravec 5 yıl en beğenilen
swat882
orta ve alt segmentte , basit kullanıcılar için ideal

basit kullanıcı ne demek?
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ilker90 5 yıl
fiyat performans telefonu
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MrtAltg 5 yıl
Haber Editorumuz çalışıyor bu saatte :)
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Sage12 5 yıl
moravec

swat882 orta ve alt segmentte , basit kullanıcılar için ideal
basit kullanıcı ne demek?


Arkadaş s4'ü ile uzay mekiği uçuruyor heralde.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
-Rampage-
O fiyata alınacak en iyi telefon L520dir bence. Zaten 500 liralık androidler çöp resmen.

o fiyata lumia 520den kat kat üstün android telefonlar var örn general mobile discovery
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e-Militarist 5 yıl okan_cehapelioglu
Kat kat dediğine göre en az 4 kat olması lazım. Gm discoveryin lumia 520 den 4 kat üstün 3 özelliğini yazabilir misin? 4 kat üstün olacak ama. Kamerası 5 mpyse 520nin gm discoveryinki 20 mp olacak. İşlemci 4 ghz olacak. Süren başladı. Hadi kat kat olmasın. Kat olsun. 2 kat. Süreyi durdurmuştum. Süreyi başa alıyorum.
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DokuzKuyrukluTilki 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

-Rampage-

O fiyata alınacak en iyi telefon L520dir bence. Zaten 500 liralık androidler çöp resmen.


o fiyata lumia 520den kat kat üstün android telefonlar var örn general mobile discovery

600 liraya alacağın hiç bir Android telefon L520'den iyi olamaz.
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KediTartaklayanBodyciFare 5 yıl
Gecen MediaMarkt a gidip inceleme firsati buldum.Fiyatina gore kasa kalitesi gayet guzel.O fiyat segmentinde alinabilecek telefonlarin basinda geliyor.WP nin illa ki eksikleri var ancak WP deneyimi yasamak isteyenler alabilirler.
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Fenomenon 5 yıl
f/p ile falan hiçbir alakası yok. her zaman diyorum wp ucuz telefon üretmesi lazım. yoksa popülerlik kazanamaz. çünkü herkes herkes gibi telefona 2000TL vermek istemiyor. abd'de 600$ ucuz olabilir ancak türkiye gibi ülkelerde para kazanmak istiyosan 2000TL lik telefonun yanında 500-600TL lik eli yüzü düzgün telefonlar da yapman lazım
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galaxy54 5 yıl
520 her açıdan uygun bir cihaz...
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DemirKipi 5 yıl
O fiyata daha iyi bir tercih yok zaten. O fiyata Android demeyin sakın. İntihar sebebi.
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bankai20 5 yıl DemirKipi
DemirKipi
O fiyata daha iyi bir tercih yok zaten. O fiyata Android demeyin sakın. İntihar sebebi.

Erken davrandım.Şuan kuzenim 520 kullanıyor.Ben galaxy mini.Düşük segmentte android kullanmak pişmanlıktır.Kuzen telefonu canavar gibi kullanıyor.
Yanıtla +3
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Zaidax 5 yıl
O fiyata alınacak en iyi telefon L520'dir bence. Zaten 500 liralık androidler çöp resmen.
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kızgınjapon 5 yıl
gokhans19
Gayet normal. 920de alsan 520de alsan yine içine koyacak bişey yok e o zaman 920ye para vermeye ne gerek var.

sana şöyle söylüyeyim :)
s3=1100tl
s4=2000tl
s3de çalışan oyunlar şimdlik s4de çalışmıyor s3 den hızlı olduğunu söyleyemem telefonun :)
L520:500 lira gibi bir eşy olacaktı tam fiyatını bilmiyorum :)
L920:1300 olucaktı heralde :)
L920 yaptığı kamera fonksiyonları L520 gibi değil , üstelik ekosisteme hangi uygulama gelirse gelsin L920 DE KESİN ÇALIŞIR ÇÜNKÜ L1020 ÇIKANA KADAR ekosistemin en güçlüsü L920 şimdilik :)
son oalrak windowsphone store yi bir daha ziyaret etmeni istiyorum çok şey değişti eskisi gibi değil :)
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gokhans19 5 yıl
Gayet normal. 920de alsan 520de alsan yine içine koyacak bişey yok e o zaman 920ye para vermeye ne gerek var.
2 Yanıt Yanıtla
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etlik 5 yıl
İyide windows phone'nda ne samsung var nede apple
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e-Militarist 5 yıl gokhans19
gokhans19

Gayet normal. 920de alsan 520de alsan yine içine koyacak bişey yok e o zaman 920ye para vermeye ne gerek var.

Yalancının?
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Efe S. 5 yıl gokhans19
gokhans19

Gayet normal. 920de alsan 520de alsan yine içine koyacak bişey yok e o zaman 920ye para vermeye ne gerek var.

İçine koyacak bir şey derken ? Deli gibi oyun oynamaksa bu telefonlara bakmayın zaten efendim
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moravec 5 yıl en beğenilen
swat882
orta ve alt segmentte , basit kullanıcılar için ideal

basit kullanıcı ne demek?
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e-Militarist 5 yıl moravec
moravec

swat882

orta ve alt segmentte , basit kullanıcılar için ideal


basit kullanıcı ne demek?



Abinin kendisi astronot da.
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