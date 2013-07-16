Analiz : Lumia 520, Windows Phone ekosisteminin en çok kullanılan telefonu





Nokia'nın Windows Phone 8 işletim sistemi ile birlikte sunduğu Lumia 520, ekosistemin en ucuz modellerinden birisi olarak dikkat çekerken, firmaya da beklemediği bir başarı kazandırdı.





Mobil reklamcılık ağı AdDuplex tarafından yapılan Temmuz ayı ölçümlerine göre Lumia 520, yüzde 13.3 kullanım oranı ile tüm ekosistemin en çok tercih edilen akıllı telefonu oldu. Lumia 520 bu ünvanı geçen ayın birincisi olan Lumia 920'nin elinden aldı. Lumia 920 yüzde 11.8 ile ikinci sırada gelirken Lumia 620 ve Lumia 710 modelleri yüzde 9.6 ile üçüncü sırayı paylaştı.





Lumia 520'nin sadece 4 ayda bu başarıyı elde etmesi dikkat çekiyor. Ayrıca model tüm uygulama kurulumlarının da yüzde 20'sine sahip. Model Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde daha çok tercih ediliyor.





Windows Phone dendiğinde akla gelen ilk isim olan Nokia, bu bilinirliğini kullanım oranlarına da yansıtıyor. Tüm ekosistemde Nokia yüzde 85.4 kullanım oranına sahipken, HTC yüzde 11.5, Samsung yüzde 2 ile onu takip ediyor.





Ekosistemde Windows Phone 8 yüzde 61 kullanım oranına sahipken, Windows Phone 7 ise yüzde 39 paya sahip. Tahminler Lumia 520 modelinin önümüzdeki aylarda da kullanım oranını artırarak devam edeceği yönünde.

http://blog.adduplex.com/2013/07/adduplex-windows-phone-statistics.html