Analiz : MediaTek tabanlı Android cihazları SMS hackleme olayına karşı korumasız





Android güncellemeleri konusunda kötü bir sicile sahip olan ve bunu gidermek için çalışan MediaTek, bu kez bir güvenlik açığı ile karşı karşıya.





Korben adlı bir blogcu tarafından keşfedilen açık, SMS yoluyla MediaTek işlemcili Android cihazlarının yeniden başlatılmasına neden oluyor. Çok fazla sayıda SMS gönderildiği zaman ise cihaz tuğla olabiliyor.





Açığın nedeni ise MediaTek yongaseti dişinde = sembolünün yeniden başlatmaya eşit olması. Korben içerisinde = işareti olan SMS'ler ile sayısız deneme yapmış ve her seferinde cihazın yeniden başlatıldığına şahit olmuş.





Ancak açık sadece yerleşik SMS uygulaması kullanıldığında ortaya çıkıyor. Üçüncü taraf mesaj uygulamalarında böyle bir sorun yaşanmıyor. Sorun şu anda Acer Liquid E 2 DUO, Zopo ZP950, Archos 40 Titanium, One Touch Idol X, Idol Ultra, 997D, Pop C3, S-Pop ve Star gibi akıllı telefonlarda mevcut.





MediaTek tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıktan korunmak için ise üçüncü taraf SMS uygulamalarının kullanılması isteniyor.

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-based-Android-phones-vulnerable-to-weird-SMS-hack_id57435