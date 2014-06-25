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Analiz : MediaTek tabanlı Android cihazları SMS hackleme olayına karşı korumasız

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : MediaTek tabanlı Android cihazları SMS hackleme olayına karşı korumasız

Android güncellemeleri konusunda kötü bir sicile sahip olan ve bunu gidermek için çalışan MediaTek, bu kez bir güvenlik açığı ile karşı karşıya.

Korben adlı bir blogcu tarafından keşfedilen açık, SMS yoluyla MediaTek işlemcili Android cihazlarının yeniden başlatılmasına neden oluyor. Çok fazla sayıda SMS gönderildiği zaman ise cihaz tuğla olabiliyor.

Açığın nedeni ise MediaTek yongaseti dişinde = sembolünün yeniden başlatmaya eşit olması. Korben içerisinde = işareti olan SMS'ler ile sayısız deneme yapmış ve her seferinde cihazın yeniden başlatıldığına şahit olmuş.

Ancak açık sadece yerleşik SMS uygulaması kullanıldığında ortaya çıkıyor. Üçüncü taraf mesaj uygulamalarında böyle bir sorun yaşanmıyor. Sorun şu anda Acer Liquid E 2 DUO, Zopo ZP950, Archos 40 Titanium, One Touch Idol X, Idol Ultra, 997D, Pop C3, S-Pop ve Star gibi akıllı telefonlarda mevcut. 

MediaTek tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Açıktan korunmak için ise üçüncü taraf SMS uygulamalarının kullanılması isteniyor. 

http://www.phonearena.com/news/MediaTek-based-Android-phones-vulnerable-to-weird-SMS-hack_id57435 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Discovery sahiplerine şimdiden geçmiş olsun eşşek şakası is coming
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matmuhendisi 5 yıl
Qualcomm la advertorial çalışması :)
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Neyinkafasi 5 yıl
Discoveryciler üzülmeyin KK ile sorun ortadan kalkacak.KK de bu açık yok.
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neo01470 5 yıl
abimin discovery de denedim oldu malesef
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sso 5 yıl
Discovery de oluyor maalesef..
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bartucan 5 yıl
Bu isareti kendi telefonumdan kendime mesaj attım yeniden baslatma olmadı esimin telefonundan da yolladım yine sorun yok belki her telefonda sorun olusturmuyo olabilir telefon huawei g 610 bu arada orjinal klavyeyi kullanmıyorum smart keyboard yuklu
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ONIONBUD 5 yıl bartucan
bartucan

Bu isareti kendi telefonumdan kendime mesaj attım yeniden baslatma olmadı esimin telefonundan da yolladım yine sorun yok belki her telefonda sorun olusturmuyo olabilir telefon huawei g 610 bu arada orjinal klavyeyi kullanmıyorum smart keyboard yuklu

" Ancak açık sadece yerleşik SMS uygulaması kullanıldığında ortaya çıkıyor. Üçüncü taraf mesaj uygulamalarında böyle bir sorun yaşanmıyor. " 3. şahsa ( ben,sen,o ) ve 4.4.2 harici durumlarda galiba ..

Tam Zopo 900+ alacaktım.Önce android L ,sonra da bu çıktı.
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ToisAndro 5 yıl
Discovery Android 4.4.2 sürümünde böyle bir hata yok.
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crazywinner3 5 yıl
Bu kadar basit olmaması gerekiyordu :(
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.AnasoN. 5 yıl
Discovery de deneyen oldu mu :)
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mehmedaltair 5 yıl .AnasoN.
.AnasoN.
Discovery de deneyen oldu mu :)

Oldu android telefonlar bölümünde konusu var hatta
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SteveMeade 5 yıl
Ucuzluğundan işkillenen bi ben miydim acaba
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Guest-9D2914531 5 yıl
Ahahahahahah eşittir işaretini fazla kullaninca telefon çöküyor. Hataya bak
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alainn 5 yıl
Eşittir işaretini fazla kullanmayın diyo galiba
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