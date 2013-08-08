Analiz : Mobil bilinirlik markaların diğer kategorilerine de yansıyor





Güney Kore'nin en büyük iki elektronik devi olan Samsung ve LG, mobil pazarda olduğu kadar ev elektroniği pazarında da rekabet halinde ve bu açıdan bir ilki temsil ediyorlar. Yapılan analizler bu iki devin mobil dünyadaki şöhretlerinden fazlasıyla faydalandığını gösteriyor.





Wall Street Journal tarafından ABD'de yapılan bir analize göre Samsung'un mobil pazardaki popülerliğinin katlandığı 2008-2013 yılları arasında ev uygulamaları pazarındaki payı da yüzde 2.3'den 10.5'e yükselmiş. LG de aynı zaman zarfında pazardaki payını yüzde 8.5'den 14'e yükseltmiş.





LG, pazarda Samsung'dan daha başarılı satışlar yapsa da Samsung'un mobil bilinirliğe bağlı pazar payı artışı daha yüksek ve popülarite devam ettikçe iki firmanın daha fazla kendisine avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

http://www.phonearena.com/news/Mobile-brand-recognition-helps-Samsung-and-LG-sell-appliances_id46135