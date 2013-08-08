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Analiz : Mobil bilinirlik markaların diğer kategorilerine de yansıyor

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Mobil bilinirlik markaların diğer kategorilerine de yansıyor

Güney Kore'nin en büyük iki elektronik devi olan Samsung ve LG, mobil pazarda olduğu kadar ev elektroniği pazarında da rekabet halinde ve bu açıdan bir ilki temsil ediyorlar. Yapılan analizler bu iki devin mobil dünyadaki şöhretlerinden fazlasıyla faydalandığını gösteriyor.

Wall Street Journal tarafından ABD'de yapılan bir analize göre Samsung'un mobil pazardaki popülerliğinin katlandığı 2008-2013 yılları arasında ev uygulamaları pazarındaki payı da yüzde 2.3'den 10.5'e yükselmiş. LG de aynı zaman zarfında pazardaki payını yüzde 8.5'den 14'e yükseltmiş.

LG, pazarda Samsung'dan daha başarılı satışlar yapsa da Samsung'un mobil bilinirliğe bağlı pazar payı artışı daha yüksek ve popülarite devam ettikçe iki firmanın daha fazla kendisine avantaj sağlayacağı düşünülüyor. 

http://www.phonearena.com/news/Mobile-brand-recognition-helps-Samsung-and-LG-sell-appliances_id46135 Yorum Yaz
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ObjektifPoint.Net 5 yıl
StoryLine
Lg nin panel teknolojisine hayranım

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CertificatedStaff 5 yıl
LG panel işini gerçekten beceriyor.
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kpln04 5 yıl
140 ekran samsung led tv aldım çok memnunum
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StoryLine 5 yıl
Lg nin panel teknolojisine hayranım
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hazarRS 5 yıl
Zamanında bir arkadaşımla aramızda geçen diyalog:
o: Hacı samsung tv aldım
ben: Oğlum niye aldın sony Panasonic falan alsaydın daha kaliteliler
o: Samsung da kaliteli yahu baksana adamların galaxy s3leri ne kadar da güzel.
Mobil pazardaki konumları diğer sektörlerde de artı sağlıyor ancak 2 firma da bana göre özellikle tv bölümüde çok ilerlediler. Gerek tasarım gerek pazarlama reklam sayesinde eskiden olduklarına göre daha iyi konumdalar. Sadece mobil sektöre bağlamamak lazım yani.
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wolf silver 5 yıl
vay be sen neymissin LG.. Ev uygulamaları pazarında samsungu geçmişsin :-)
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AlicanDernek 5 yıl wolf silver
wolf silver

vay be sen neymissin LG.. Ev uygulamaları pazarında samsungu geçmişsin :-)

Aynen hocam :D
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