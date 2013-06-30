Analiz : Nokia alt seviye telefonlardan en çok karı elde ediyor

Bir dönem hem akıllı telefon hem de cep telefonu segmentinin lideri olan Nokia, rakiplerinin hamlelerine yeterli cevabı veremeyince bu ünvanlarını Samsung'a bıraktı. Firma akıllı telefon segmentinde yeniden yapılanmaya giderken, cep telefonu segmentinde ise yıllardır çizgisini çok fazla bozmuyor.





Firmanın genelde orta ve alt seviyeye hitap eden cep telefonları fiyat olarak da oldukça uygun. Buna rağmen yapılan analizler Nokia'nın ucuz telefonlardan da kar etmeyi başardığını gösteriyor.





IHS tarafından yapılan araştırmaya göre Nokia'nın 105 adlı 20$'lık cep telefonu modelinde 14.20$ seviyesinde bileşen maliyeti ve işçilik masrafı yer alıyor. Böylece Nokia satılan her 105 modelinden 5.80$ kar elde ediyor. Modelde Intel'in ana bant ve radyo frekans alıcı-vericisini biraraya getiren entegre devre ile birlikte iki devre daha kullanılıyor ve maliyetler de düşürülüyor. Bununla birlikte model FM radyo, konuşan saat, 35 gün bekleme süresi, flaş ışığı gibi özellikler sunuyor.





Araştırmalar ucuz modellerinde bile belirli bir kar marjını koruyan Nokia'nın bu sayede gelirlerine de çok önemli bir katkı yaptığını gösteriyor. Nokia'nın yılın ilk çeyrek satış rakamları ise; 5.6 milyon Lumia modeli, 500 bin Symbian telefonu ve 55.8 milyon cep telefonu şeklinde. Nokia cep telefon satışları bir hayli yüksek olduğu için elde edilen kar da artıyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-profits-from-sale-of-20-Nokia-105_id44671