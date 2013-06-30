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Analiz : Nokia alt seviye telefonlardan en çok karı elde ediyor

5 yıl
2,6b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Nokia alt seviye telefonlardan en çok karı elde ediyor
Bir dönem hem akıllı telefon hem de cep telefonu segmentinin lideri olan Nokia, rakiplerinin hamlelerine yeterli cevabı veremeyince bu ünvanlarını Samsung'a bıraktı. Firma akıllı telefon segmentinde yeniden yapılanmaya giderken, cep telefonu segmentinde ise yıllardır çizgisini çok fazla bozmuyor.

Firmanın genelde orta ve alt seviyeye hitap eden cep telefonları fiyat olarak da oldukça uygun. Buna  rağmen yapılan analizler Nokia'nın ucuz telefonlardan da kar etmeyi başardığını gösteriyor.

IHS tarafından yapılan araştırmaya göre Nokia'nın 105 adlı 20$'lık cep telefonu modelinde 14.20$ seviyesinde bileşen maliyeti ve işçilik masrafı yer alıyor. Böylece Nokia satılan her 105 modelinden 5.80$ kar elde ediyor. Modelde Intel'in ana bant ve radyo frekans alıcı-vericisini biraraya getiren entegre devre ile birlikte iki devre daha kullanılıyor ve maliyetler de düşürülüyor. Bununla birlikte model FM radyo, konuşan saat, 35 gün bekleme süresi, flaş ışığı gibi özellikler sunuyor.

Araştırmalar ucuz modellerinde bile belirli bir kar marjını koruyan Nokia'nın bu sayede gelirlerine de çok önemli bir katkı yaptığını gösteriyor. Nokia'nın yılın ilk çeyrek satış rakamları ise; 5.6 milyon Lumia modeli, 500 bin Symbian telefonu ve 55.8 milyon cep telefonu şeklinde. Nokia cep telefon satışları bir hayli yüksek olduğu için elde edilen kar da artıyor.

http://www.phonearena.com/news/Nokia-profits-from-sale-of-20-Nokia-105_id44671 Yorum Yaz
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Kitmaker 5 yıl en beğenilen
500 Liradan aşağı Samsung telefon yok. Olanlar Corby Star vs(KAÇIN). Blackberry Curve almak da akıl karı değil. HTC eski modelleri de malum. Sony tarafı da 700den başlıyor. Mecbur Nokia kalıyor. Veya tuşlu telefon alacak olsam hiç düşünmem Nokia alırım. Veya çocuğum lise çağına gelmemişse 500 liradan pahalı dokunmatik telefonla pek bir işi olmaz. Ya da şirketler-dersaneler vs vs çalışanlarına telefon dağıtırken en ucuz ve kullanışlı olanları seçmeye çalışıyor. Malum Nokia da alt seviye telefonlarına Whatsapp veya kullanışlı tarayıcı sunuyor.
500 Liradan aşağı Samsung telefon yok. Olanlar Corby Star vs(KAÇIN). Blackberry Curve almak da akıl karı değil. HTC eski modelleri de malum. Sony tarafı da 700d...
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Guest-F8946C419 5 yıl J0K3R61
J0K3R61

Nokia inadı bırakıp androidte kullansa şuan ki durumunda olmazdı onlarda pişman olacaklar ama çok geç olacak.

Google tekel olmasın diyip herşey de android görme hevesini anlamıyorum. Piyasa'da rekabet olmalı.
J0K3R61Nokia inadı bırakıp androidte kullansa şuan ki durumunda olmazdı onlarda pişman olacaklar ama çok geç olacak.Goo...
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Makassi Makassi 5 yıl
Dokunmatik telefon kullanamıyorum. nerden çıktı bu dokunmatikli telefonlar yaa :((((
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Kitmaker 5 yıl
onur01651
J0K3R61 Nokia inadı bırakıp androidte kullansa şuan ki durumunda olmazdı onlarda pişman olacaklar ama çok geç olacak.
Bırakın su android fanlığını, gidin n9 alın, android portlayın da görelim android çıksa alırım tavırlarını.

tamam da senin yarı profesyonel veya profesyonel olarak yaptığın rom'u benim N9'a atmamla ne kadar stabillik sağlayabiliriz ki? Bunu senin sayamayacağın kadar sıfıra sahip mali bütçesi olan ve bu işten para kazanıp meslek sahibi olmuş insanların yapması lazım. İşte o zaman N9'da android yükleyip konuşabiliriz.
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FRAPS 5 yıl
Nokianın tarzını seviyorum , keşke metal kasalı tuşlu telefonları tekrar piyasaya sürse , şuan 6303 kullanıyorum ve telefon çok şık.
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Salona 5 yıl
Haber "analizin" dibine vurmuş.
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YordleKing 5 yıl
Çünkü sağlam,kullanışlı ve UCUZ.
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wolf silver 5 yıl
Çünkü en alt tuslu telefon modellerinde samsung üretim yapmıyor yada model çıkarmıyor. Varsa da çok azdır. Ancak nokia da hergün birini çıkarıyor..
Samsungun bu tuşlu telefon piyasasına da el atması dileği ile :-)
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Fenomenon 5 yıl
nokia gerek tasarım olarak gerek kullanış olarak hala çok başarılı telefonlar yapıyor
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Illuminn 5 yıl
nokia 'nın sevdiğim yanı bu, insanlara tek tip telefon dayatmıyor. "al istediğini kullan kardeşim ben ne karışırım senin zevkine" sıcaklığını hissediyorum nokialarda
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FreeRun 5 yıl
sonuçta bu tür telefonlarda gerekli dokunmatik kullanmak istemeyen kişilerde var, nokia bu seviyede kalitesiyle ilk sırada tartışmasız.
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gokhans19 5 yıl
Peh adamların 20 dolarlık telefonu bizde vergiler yüzünden 180 tl.
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darkaura 5 yıl
hawloo
The Lord of the Phones(Nokia): The Return of the King

kim nereye donuyor. anca kendi cevresinde doner. rakamlardan haberiniz yok belli. 2012 1inci ceyrekle karsilastirinca nokia akilli akilsiz tum telefon satislarinda %5 pazar daha kaybetmis. %19,7 den %14,8e dusmus. yani %25 kuculmus.
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hawloo 5 yıl darkaura
darkaura

hawloo

The Lord of the Phones(Nokia): The Return of the King


kim nereye donuyor. anca kendi cevresinde doner. rakamlardan haberiniz yok belli. 2012 1inci ceyrekle karsilastirinca nokia akilli akilsiz tum telefon satislarinda %5 pazar daha kaybetmis. %19,7 den %14,8e dusmus. yani %25 kuculmus.

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Silent Guardian

hawloo

The Lord of the Phones(Nokia): The Return of the King


Nokia 105 ile mi?

Cevabı zaman verecek.
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Silent Guardian 5 yıl
hawloo
The Lord of the Phones(Nokia): The Return of the King

Nokia 105 ile mi?
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