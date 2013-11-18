Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Nokia yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 12 milyon Lumia akıllı telefonu satabilir

5 yıl
843
1
54
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Nokia yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 12 milyon Lumia akıllı telefonu satabilir

Nokia'nın ekosisteme dahil olmasıyla satış ve yaygınlık bazında ivme kazanan Windows Phone, satışlarını her çeyrek yıl daha da artırıyor. Analizler bu artışın devam edeceğini gösteriyor.

IC Insights tarafından yapılan yeni bir analize göre bu yıl sonunda Nokia 34 milyon adet Lumia akıllı telefon satışı yapacak. İlk üç çeyrekte 22.3 milyon adet Lumia satışı yapan Nokia'nın dördüncü çeyrekte ise 11.7 milyon adet akıllı telefon satışı yapması öngörülüyor.

Üçüncü çeyrekte 8.8 milyon adet Lumia satışı yapan Nokia'nın bu durumda yüzde 33 civarında bir artış yaşadığı hesap ediliyor. Özellikle tatil dönemlerinin bu çeyrekte olması satışlara da olumlu olarak yansıyor.

Analizde yıl sonuna kadar Samsung'un 306 milyon, Apple'ın ise 151 milyon adet akıllı telefon satışı yapacağı öngörülüyor. LG 49 milyon satış ile üçüncü, Lenovo 47 milyon ile dördüncü, ZTE ise 45 milyon satışla beşinci sıraya yerleşiyor.


http://wmpoweruser.com/analyst-ic-insights-thinks-nokia-will-ship-nearly-12-million-lumias-in-q4/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sorceress 5 yıl en beğenilen Guest-BA761BEEF
Sheitani

Nokia'nın adı duyurulsun diye yapılan boş haberler...

La havle
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 5 yıl
Gelenekselleşen, Nokia haberlerinde Nokia ile kafa bulma, abi Nokia mı kaldı yauv, Nokia batar, ama menü kutu kutu, market gelişmeli, manav büyümeli, instagram yok, ana ekranda hava durumu yok, babbam bana android telefon aldı temalı konuya hepiniz hoşgeldiniz...
Gelenekselleşen, Nokia haberlerinde Nokia ile kafa bulma, abi Nokia mı kaldı yauv, Nokia batar, ama menü kutu kutu, market gelişmeli, manav büyümeli, instagram...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
doctor5945 5 yıl
abd nin batacağı aklıma gelirdi nokia battı deneceği gelmezdi hayaldi gerçek oldu...
Anlamadığım birde şu var microsoft nokia'yı satın aldı lumia ismini öldürmeyecek çunkü tuttu, nokia yerine microsoft yazacak hepsi bu neden büyütülüyor ki bu konu anlamıyorum bazı arkadaşlar nokia battı diyor satıldı desek microsofta çünkü böyle oldu.Sizce microsoft nokia yı satın alıp arkasındanda wp ekosistemini tamamen iptalmi edecek bu mümkünmü kimbilir toplamda bu platformu şimdiki haline getirmek için bu son satın alma dahil kaç milyar dolar harcadı arkası arkasına güncellemeler yayınlıyor yeni yeni uygulama geliştiriciler gelmeye devam ediyor cihazın markasının nokia yada microsoft olması çokmu önemli yada nokia yı alan microsoftmu küçümseniyor burada 1000 tane nokia satın alacak kadar parası olan microsoft donanım üreticisini satın aldıysa orada bir ciddiyet ve gelecek vardır diye düşünüyorum ben ve wp8 in önü çok açık 1 yıl sonra eksiksiz bir market deneyimi sağladığında güncel donanım bileşenleri kullanıldığında dahada gelişecek olan sensör teknolojileriyle 1020 deki gibide kameralar 925 ebatına indirgendiğinde ki şu anda bile çok klas duruyor eminim bugün çok eleştirenler 1996 2009 arasında dedikleri klasik sloganları yine söyleyeceklerdir samsung dan telefon alınmaz hepsi çöp lumia sağlamlığı hiçbir cihazda yok samsung çabuk bozuluyor android gereksiz çöp uygulama dolu donuyor takılıyor ram canavarı hepsi 2gb ram bile yetmemeye başladı samsung servisleri berbat vsvsvsvs, tek farkla eskiden onun adı nokia idi artık microsoft olacak.Bir instagram'ın orijinal programı gelmedi diye ortalığı ayağa kaldırıyor herkes ama muadili var onu kullanıyor wp8 kullananlar ki aslıda gelecek açıklandı ben şimdi infinity blade oyununu ios platformunda oynuyorum 1-2-3 seriside var cihazımda ama bu oyun android te yok street fighter oynuyorum 3 çeşit capcom un rezident evil oyununu oynuyorum electronic arts yapımı mortal combat oynuyorum hugo race oynuyorum ve daha birsürü android işletim sisteminin marketine girmemiş uygulama ve oyun oynuyor kullanıyorum ama bunların hiçbirisi 2200 tl ye cihaz satan donanım üreticilerinin cihazlarındaki google play storede google play kuruldu kurulalı yok ayağamı kaldırayım ben şimdi ortalığı neden gelmiyor diye yada bütün bunlar android işletim sistemli cihaz almamak için geçerli bir nedenmi androidi savunan mevcut nokia yı gelecek microsoft u eleştirp laf sokan kişiler önce kendilerine şunu sorsunlar ekosistemin % 60 android işletim sistemi kullanırken neden ios uygulama kalitesi bizde yok diye eğer ben ios ta olupta android te olmayan uygulamaları buraya yazmaya kalkarsam anabritanica yaparım forumda hemde 20 kasım 2013 itibariyle androidin emekleme yıllarından bahsetmiyorum gameloft desteği olmasa google play symbiandan beter hale gelir en iyi 10 oyuna bakın android te 9 u gameloft 1 tanesi ea nfs most wanted gerisi candy crush temple run siz bana android te olupta ios ta olmayan 1 tane büyük yapım gösteremezsiniz ama ben size bildiğim kadarıyla 50 den fazla gösteririm bilmediklerim hariç küçük yapımlar hariç ama söz konusu wp olunca bir instagram olmaması geçerli neden oluyor 1 yılını yeni dolduran wp lu cihaz almamak için yada siz eleştirenlerin deyiminizle nokia almamak için bu bir ironi değilmi sizce.Bu arada sözlerim wp ekosistemini eleştirenlere arkadaşlar objektif bakanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır wp kullanmıyorum ama ilerideki gelişim sürecinde mutlaka sans vereceğim bir sistem bu sisteme kesinlikle önyargılı olmayacağım, microsoft un geleceği çok parlak olacak bu sistemde bundan eminim.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sauce_2k 5 yıl doctor5945
doctor5945
abd nin batacağı aklıma gelirdi nokia battı deneceği gelmezdi hayaldi gerçek oldu...
Anlamadığım birde şu var microsoft nokia'yı satın aldı lumia ismini öldürmeyecek çunkü tuttu, nokia yerine microsoft yazacak hepsi bu neden büyütülüyor ki bu konu anlamıyorum bazı arkadaşlar nokia battı diyor satıldı desek microsofta çünkü böyle oldu.Sizce microsoft nokia yı satın alıp arkasındanda wp ekosistemini tamamen iptalmi edecek bu mümkünmü kimbilir toplamda bu platformu şimdiki haline getirmek için bu son satın alma dahil kaç milyar dolar harcadı arkası arkasına güncellemeler yayınlıyor yeni yeni uygulama geliştiriciler gelmeye devam ediyor cihazın markasının nokia yada microsoft olması çokmu önemli yada nokia yı alan microsoftmu küçümseniyor burada 1000 tane nokia satın alacak kadar parası olan microsoft donanım üreticisini satın aldıysa orada bir ciddiyet ve gelecek vardır diye düşünüyorum ben ve wp8 in önü çok açık 1 yıl sonra eksiksiz bir market deneyimi sağladığında güncel donanım bileşenleri kullanıldığında dahada gelişecek olan sensör teknolojileriyle 1020 deki gibide kameralar 925 ebatına indirgendiğinde ki şu anda bile çok klas duruyor eminim bugün çok eleştirenler 1996 2009 arasında dedikleri klasik sloganları yine söyleyeceklerdir samsung dan telefon alınmaz hepsi çöp lumia sağlamlığı hiçbir cihazda yok samsung çabuk bozuluyor android gereksiz çöp uygulama dolu donuyor takılıyor ram canavarı hepsi 2gb ram bile yetmemeye başladı samsung servisleri berbat vsvsvsvs, tek farkla eskiden onun adı nokia idi artık microsoft olacak.Bir instagram'ın orijinal programı gelmedi diye ortalığı ayağa kaldırıyor herkes ama muadili var onu kullanıyor wp8 kullananlar ki aslıda gelecek açıklandı ben şimdi infinity blade oyununu ios platformunda oynuyorum 1-2-3 seriside var cihazımda ama bu oyun android te yok street fighter oynuyorum 3 çeşit capcom un rezident evil oyununu oynuyorum electronic arts yapımı mortal combat oynuyorum hugo race oynuyorum ve daha birsürü android işletim sisteminin marketine girmemiş uygulama ve oyun oynuyor kullanıyorum ama bunların hiçbirisi 2200 tl ye cihaz satan donanım üreticilerinin cihazlarındaki google play storede google play kuruldu kurulalı yok ayağamı kaldırayım ben şimdi ortalığı neden gelmiyor diye yada bütün bunlar android işletim sistemli cihaz almamak için geçerli bir nedenmi androidi savunan mevcut nokia yı gelecek microsoft u eleştirp laf sokan kişiler önce kendilerine şunu sorsunlar ekosistemin % 60 android işletim sistemi kullanırken neden ios uygulama kalitesi bizde yok diye eğer ben ios ta olupta android te olmayan uygulamaları buraya yazmaya kalkarsam anabritanica yaparım forumda hemde 20 kasım 2013 itibariyle androidin emekleme yıllarından bahsetmiyorum gameloft desteği olmasa google play symbiandan beter hale gelir en iyi 10 oyuna bakın android te 9 u gameloft 1 tanesi ea nfs most wanted gerisi candy crush temple run siz bana android te olupta ios ta olmayan 1 tane büyük yapım gösteremezsiniz ama ben size bildiğim kadarıyla 50 den fazla gösteririm bilmediklerim hariç küçük yapımlar hariç ama söz konusu wp olunca bir instagram olmaması geçerli neden oluyor 1 yılını yeni dolduran wp lu cihaz almamak için yada siz eleştirenlerin deyiminizle nokia almamak için bu bir ironi değilmi sizce.Bu arada sözlerim wp ekosistemini eleştirenlere arkadaşlar objektif bakanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır wp kullanmıyorum ama ilerideki gelişim sürecinde mutlaka sans vereceğim bir sistem bu sisteme kesinlikle önyargılı olmayacağım, microsoft un geleceği çok parlak olacak bu sistemde bundan eminim.

Ağzını öpeyim arkadaş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 5 yıl
Sacmalamaktan baska bir halt bildigin yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
Yine mi deve kuşu



Doğru sen saçmalamıyorsun. Saçmalamak için bile 2 kelimeyi bi araya getirmek gerek. Seninkilerden cümle çıkmıyor ki.

Şubatta yoksan, güle güle. Ben seni bulurum nasılsa.

O zamana kadar BLOKlu kalsan iyi olur.

: Nokia yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 12 milyon Lumia akıllı telefonu satabilir başlıklı konuyu favorilerine ekledi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 5 yıl
Oturma organindan bilgi turetmeye devam etceksin yani? Kaynak genis sende belli ki.

Sen konu okumuyorsun ki zaten. Direk yorum yaziyorsun. Gear haberine yazdigin yorumdan belli.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl Utku
Utku

Oturma organindan bilgi turetmeye devam etceksin yani? Kaynak genis sende belli ki.

Yok benim söz konusu Nokia olduğunda nereden türettiğimi iyi biliyordun sen hani. Annadınnnn sen onu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl Utku
Utku

Oturma organindan bilgi turetmeye devam etceksin yani? Kaynak genis sende belli ki.

Sen konu okumuyorsun ki zaten. Direk yorum yaziyorsun. Gear haberine yazdigin yorumdan belli.

Afedersinde sana ne Gear haberinde ki yorumdan? Takipçi sayım arttı ama bendeki bloklu sayısıda artıyor git gidemi ne?

Aynen mesajlarını okumuyorum, çok değişik yazıyorsun sen ya? Ne o öyle klavyeyi kıracak gibi.

Bak benim güzel kardeşim; 2014 şubatta ben burada olacağım, sen nerede olacaksın? diyelim; vedalaşalım. 2 konu gezip yatıcam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Utku 5 yıl
Aaaa yeni haber. Sok sok sok !!!11!!1bir!1!!

Volvo da Gelly'e satildi ama hala Volvo.

Niye boncuk bulmus gibi sevindin ki sen?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Illustrious. 5 yıl
Yok canım. Cık. Bunlardan olmaz. Neymiş efendim, Volvo bilmem kime gitmiş, hala Volvoymuş
Tey Allah'ım kimlerle uğraşıyoruz, gece gece.. işine bak arkadaş ya. Boşver sen Volvoyu, Only Time'ı Nokia'yı..

Bi resim koyduk diye 10 kişi atladı mesaja, tesadüf bu ya, Nokia 5 milyara satılıyor konusu sinek avlıyor, deve kuşu misali. Ben MEŞGUL etmeyeyim konu size kalsın..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 5 yıl
929 'u çıkartırsa ay sonuna satışlarda bir kıpırdama olur. ben ve benim gibi birçok kişi
4,5 '' lik
4 çekirdekli işlemci
2gb ram
iyi bir grafik birimi bekliyoruz.
bu çıkarsa artış gelir, yoksa daha beklemesi gerek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tadalar 5 yıl
ilk olarak bildirim çubuğu dediğiniz gibi 8,1 de çözülüyor bildirim
ışığı olarak menü tuşu ayrı programlanmıştır ve 5800 da olduğu gibi
bildirim ışığı olarak kullanılabilir iler ki güncellemelerde daha sonra
mediaplayer uygulaması 3-4 gün önce geldi ve sorunsuz olarak 3d full hd
mkv 5gb bir vidyo açtım sorunsuz çalıştırıyor sadece ileri sarmada arada
sorun oluyor 3d olduğu için oda full hd vidyolarda sorun yok tarayıca gelirsek
diğer hiç bir sitede öyle bir sorunla karşılaşmadım ancak demin denememde
sizin siteden midir nedir hafif 1sn bir bekleme yapıyor oda düzenlenir
ie 11 ile daha sonra oyunlara hiç girmeyin beni hiç ilgilendirmiyor ayrıca
o saat kısmı çok daha fazla özelleştirilip resim falan eklenebiliyor instagram
yerine farklı programlar kurula billiyor bence fiyatı normal sonuçta fotoğraf
kamerası olarak alıyorsunuz zaten belli kapmanyalar ilede biraz daha düşecektir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
bırak satsın okadarda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
Bu Ekosistemin daha fazla yaygınlaşması için keşke Microsoft ta biraz daha çalışsaydi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 5 yıl
Bu Ekosistemin daha fazla yaygınlaşması için keşke Microsoft ta biraz daha çalışsaydi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 5 yıl
Vay be bir zamanlar Nokia vardı piyasaya yön verirdi ilkleri gerçekleştirirdi.
Bir marka nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar yerlere düşebilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 5 yıl gcb1903
gcb1903
Vay be bir zamanlar Nokia vardı piyasaya yön verirdi ilkleri gerçekleştirirdi.
Bir marka nasıl bu kadar kısa sürede bu kadar yerlere düşebilir.

El-öp'tü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +283 12 Angry Men +169 Informed +152 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +86 MS4343 +81 Chronotide +80
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
843 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia ve nokia lumia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nokia Lumia 1020 video inceleme "41MP Kamera ile Gövde Gösterisi" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim