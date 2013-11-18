Analiz : Nokia yılın dördüncü çeyreğinde yaklaşık 12 milyon Lumia akıllı telefonu satabilir

Nokia'nın ekosisteme dahil olmasıyla satış ve yaygınlık bazında ivme kazanan Windows Phone, satışlarını her çeyrek yıl daha da artırıyor. Analizler bu artışın devam edeceğini gösteriyor.





IC Insights tarafından yapılan yeni bir analize göre bu yıl sonunda Nokia 34 milyon adet Lumia akıllı telefon satışı yapacak. İlk üç çeyrekte 22.3 milyon adet Lumia satışı yapan Nokia'nın dördüncü çeyrekte ise 11.7 milyon adet akıllı telefon satışı yapması öngörülüyor.





Üçüncü çeyrekte 8.8 milyon adet Lumia satışı yapan Nokia'nın bu durumda yüzde 33 civarında bir artış yaşadığı hesap ediliyor. Özellikle tatil dönemlerinin bu çeyrekte olması satışlara da olumlu olarak yansıyor.





Analizde yıl sonuna kadar Samsung'un 306 milyon, Apple'ın ise 151 milyon adet akıllı telefon satışı yapacağı öngörülüyor. LG 49 milyon satış ile üçüncü, Lenovo 47 milyon ile dördüncü, ZTE ise 45 milyon satışla beşinci sıraya yerleşiyor.