Analiz : PS4 ve Xbox One internet sağlayıcıları için büyük problemlere yol açabilir





Geçmişte tak-çalıştır konseptinin en büyük temsilcisi olan oyun konsolları bu özellikleri nedeniyle oyuncular tarafından da büyük ilgi görmekteydi. Ancak yeni nesil konsollarla birlikte daha karmaşık eğlence ve oyun konseptleri hayatımıza girmeye başladı. Daha önce hiç gündemde olmayan genişbant internet kavramı da konsollar için olmazsa olmazlardan birisi haline geldi.





İngiltere'de başarılı bir açılış yapan PS4, diğer Avrupa ülkelerinde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak Avrupa'daki internet trafiği gözlemci kuruluşlarının raporları altyapı konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini gösteriyor.





Yeni nesil konsollar ile büyük video dosyalarının yüklenmesi ve paylaşımı, devasa boyuttaki oyunların indirilmesi gibi altyapıya büyük yük bindiren işlemler gerçekleşmeye başladı. Avrupa'daki internet altyapısı şimdilik bu yükü kaldırmak için yeterli ancak altyapı firmalarının gelecek için tedbir alması gerekiyor.





Forbes'a konuşan bir telekomünikasyon tedarikçisi, standart ev kullanıcılarının artık hardcore tabir edilen ve büyük miktarda veri tüketen bireyler haline geleceğini ve servis sağlayıcıların şimdikinden daha akıllı altyapılar inşa etmeleri gerektiğini belirtiyor.





Diğer bir uzman ise kota ve adil kullanım kotası gibi sınırlamaların bu andan itibaren internet sağlayıcılarının kendi ayaklarına kurşun sıkmaları anlamına geleceğini, sınırsız bir internet kullanımı için firmaların mecburen adım atmak zorunda olduklarını dile getiriyor.





PS 4 konsolunun satışa çıkmasından önceki ve sonraki 72 saatlik zaman dilimi göz önüne alındığında PlayStation web sitesindeki trafiğin neredeyse dörde katlandığı görülmüş. Bu artış nedeniyle servis sağlayıcılara ek maliyetler çıkabilecek ve gerekli optimizasyonlar ile bunun önüne geçmek gerekiyor. Uzmanlar kullanıcıları fiber tabanlı ve kotasız altyapılara geçmeleri konusunda uyarıyor.





Bunun yanında kablosuz modemlerin de bu yükü kaldıracak şekilde seçilmesi aksi takdirde Ethernet kablosuz üzerinden bağlantı yapılması tavsiye ediliyor.





Yeni konsolların satışa sunulmasıyla Avrupa'da başlayan bu tedirginliğin ülkemize de yansıması fazla zaman almayacaktır. Zira önümüzdeki dönemde PS4 ve Xbox One piyasaya sürülecek ve mevcut ADSL altyapısıyla oyuncuların en iyi tecrübeyi yaşayabilmesi zorlaşacak.

http://www.forbes.com/sites/tamlinmagee/2013/11/29/ps4-and-xbox-one-pose-major-problems-for-internet-providers/