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Analiz : PS4 ve Xbox One internet sağlayıcıları için büyük problemlere yol açabilir

5 yıl
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : PS4 ve Xbox One internet sağlayıcıları için büyük problemlere yol açabilir

Geçmişte tak-çalıştır konseptinin en büyük temsilcisi olan oyun konsolları bu özellikleri nedeniyle oyuncular tarafından da büyük ilgi görmekteydi. Ancak yeni nesil konsollarla birlikte daha karmaşık eğlence ve oyun konseptleri hayatımıza girmeye başladı. Daha önce hiç gündemde olmayan genişbant internet kavramı da konsollar için olmazsa olmazlardan birisi haline geldi.

İngiltere'de başarılı bir açılış yapan PS4, diğer Avrupa ülkelerinde de büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak Avrupa'daki internet trafiği gözlemci kuruluşlarının raporları altyapı konusunda sıkıntılar yaşanabileceğini gösteriyor.

Yeni nesil konsollar ile büyük video dosyalarının yüklenmesi ve paylaşımı, devasa boyuttaki oyunların indirilmesi gibi altyapıya büyük yük bindiren işlemler gerçekleşmeye başladı. Avrupa'daki internet altyapısı şimdilik bu yükü kaldırmak için yeterli ancak altyapı firmalarının gelecek için tedbir alması gerekiyor.

Forbes'a konuşan bir telekomünikasyon tedarikçisi, standart ev kullanıcılarının artık hardcore tabir edilen ve büyük miktarda veri tüketen bireyler haline geleceğini ve servis sağlayıcıların şimdikinden daha akıllı altyapılar inşa etmeleri gerektiğini belirtiyor. 

Diğer bir uzman ise kota ve adil kullanım kotası gibi sınırlamaların bu andan itibaren internet sağlayıcılarının kendi ayaklarına kurşun sıkmaları anlamına geleceğini, sınırsız bir internet kullanımı için firmaların mecburen adım atmak zorunda olduklarını dile getiriyor. 

PS 4 konsolunun satışa çıkmasından önceki ve sonraki 72 saatlik zaman dilimi göz önüne alındığında PlayStation web sitesindeki trafiğin neredeyse dörde katlandığı görülmüş. Bu artış nedeniyle servis sağlayıcılara ek maliyetler çıkabilecek ve gerekli optimizasyonlar ile bunun önüne geçmek gerekiyor. Uzmanlar kullanıcıları fiber tabanlı ve kotasız altyapılara geçmeleri konusunda uyarıyor. 

Bunun yanında kablosuz modemlerin de bu yükü kaldıracak şekilde seçilmesi aksi takdirde Ethernet kablosuz üzerinden bağlantı yapılması tavsiye ediliyor. 

Yeni konsolların satışa sunulmasıyla Avrupa'da başlayan bu tedirginliğin ülkemize de yansıması fazla zaman almayacaktır. Zira önümüzdeki dönemde PS4 ve Xbox One piyasaya sürülecek ve mevcut ADSL altyapısıyla oyuncuların en iyi tecrübeyi yaşayabilmesi zorlaşacak.  

http://www.forbes.com/sites/tamlinmagee/2013/11/29/ps4-and-xbox-one-pose-major-problems-for-internet-providers/ Yorum Yaz
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godless turtle 5 yıl en beğenilen
Avrupalı bunu düşünmeye başladıysa işimiz yaş. Sözde sınırsız 16 Mbit internet ile video izlemeye korkuyorum, nasıl oyun indireyim. :)
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MstDrsn 5 yıl
Yüzlerce GB adil kullanıma ve megabitlere sahip olan Avrupalı tedirgin oluyorsa halimiz duman demek.
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Umutcan 5 yıl selcuksert38
selcuksert38

MALİYETİ AZALTMAK ADINA ISS LERIN AKK GIBI BIR SAÇMALIĞI BİZE DAYATMALARI...

BIR DE HERYERDE REKLAM YAPMAZLARMI SINIRSIZ INTERNET ŞU KADAR DIYE SONRA GEL DE SOVME...



Kazandıkları ultra yüksek kar marjlarının bir kısmıyla altyapıya yatırım yapmak yerine, oradan da kısıp kullanıcıları kısıtlayarak daha çok kar elde etme peşindeler.
Alternatif de olmayıp tekel olununca, müşteriyi yol yolabildiğin kadar sana bağımlı çünkü. Bilmiyorum farkındamısınız, 60tl olan netlimitsiz tarifesi 60'dan 63 oldu şimdi ise 67tl oluyor.
Hala kotalı, hala aynı dandik internet ama kar marjları sürekli artıyor.
selcuksert38MALİYETİ AZALTMAK ADINA ISS LERIN AKK GIBI BIR SAÇMALIĞI BİZE DAYATMALARI...BIR DE HERYERDE REKLAM YAPMAZLARMI S...
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Kafaçocuk26 5 yıl
Ps4 Xbox One Arasında Kaldım Hangisi Önerilir Arkadaşlar?? Birde Kendime BSC Ve Donanım Haber Gibi Bir Sayfa Açcam Ortak Lazım?
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kucuker34 5 yıl
Almayacağız o zaman ps4:)
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abdulmusavvir 5 yıl
Xbox One şu an 499 dolara satılıyor, fiyatı düşsün, interneti sonra düşünürüz. amazon.com/...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
şu Avrupalılar bide bizim interneti denesinde hallerine şüketsinler
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omerfa 5 yıl
turkiyede hemen çözerler o sorunu merak etmeyin siz. yapıverirler sınır sızın fiyatını iki kat kimse kullanamaz trafik mirafik olmaz
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murdocklawless 5 yıl
bizimkiler sorunu tersinden rahatça çözerler. upload hızını 128 kbite indirirler, böylece video yükleme filan olayı tamamen ortadan kalkmış olur.
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DH Misafiri 5 yıl
İnternetin yavaşlama sebeplerinden bir taneside gezi.com ve benzerleridir. Bakın, mesela, cep telefonunuzu, ps veya xbox'ınızı web harici bir yere bağladığınızda hızda hiç kasılma olmuyor, çünkü izlenen paketlerde izlenecek bir şey yok. Ama ne zaman web gezmeye başlıyorsunuz, hız yavaşlıyor. Deneyin anlayacaksınız. Özellikle işletim sistemleri izlenmeye uygun olmamayan donanımlarla internet jet hızıyla geliyor.
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xxxone 5 yıl
1 mbit upload ile neyi share edecek güzel insanımız acaba .
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Xagdas 5 yıl
Uydunet: Harbiden sınırsız. Adil kota yok :)
Ama işte her yerde yok, popülerliği çok düşük bu yüzden.
Eskiden maliyeti de ADSL'in %70'ydi "tam sınırsız" olmasına rağmen, ama bozuldu sanırım, yükseldi maliyetleri.

(Sınırsız teriflerden bahsettim, Eko tarifelerden değil.)
turksatkablo.com.tr/...

Tabi altyapısı mükemmel midir? Türkiye'de hangi altyapı mükemmelki? Kota sıkıntısı olmasa bile 2 gün sonra komple sistemin göçmeyeceğinin garantisi yok. (Bir de çok çeşitlilikteki ADSL modemleri kullanılmıyor, nadir kablo modemler kullanılıyor, alternatifin az olması çok kötü oluyor)
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Nokia Specialist 5 yıl Xagdas
Xagdas
Uydunet: Harbiden sınırsız. Adil kota yok :)
Ama işte her yerde yok, popülerliği çok düşük bu yüzden.
Eskiden maliyeti de ADSL'in %70'ydi "tam sınırsız" olmasına rağmen, ama bozuldu sanırım, yükseldi maliyetleri.

(Sınırsız teriflerden bahsettim, Eko tarifelerden değil.)
turksatkablo.com.tr/...


Superonline der giderim
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broodofqueen 5 yıl
Avrupalı düşünceli ise biz yandık :)
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