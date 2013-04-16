Analiz : Sony Xperia Z 40 günde 4.6 milyon ünite satış yapmış olabilir





Amiral gemi modelleri arasında satış rakamları merakla beklenen diğer bir cihaz olan Sony Xperia Z ile ilgili ilk analiz raporları da gelmeye başladı.





Ülkemizde de 8 Nisan itibariyle satışa sunulan Xperia Z modeli, analizlere göre ilk 40 günlük piyasa sürecinde 4.6 milyon adet satış yaptı. CES 2013 fuarında tanıtılan Xperia Z modeli, Mart ayı başlarından bu yana satıştaydı.





Yılın ilk amiral gemi modeli olan Xperia Z, HTC One modelinin kısıtlı pazarda satışa çıkması ve Galaxy S4'ün de henüz raflarda olmaması nedeniyle iyi bir avantaj yakaladı.





Modelde 4 çekirdekli Snapdragon S4 APQ 8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2330mAh batarya, suya ve toza dayanıklılık, Android 4.1.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera gibi özellikler bulunuyor.





Tahminler Xperia Z modelinin bu ay sonuna kadar ciddi bir rekabet görmeyeceği yönünde. Ancak gelecek ay itibariyle hem HTC One hem de Galaxy S4 yaygın olarak satışa çıkacağı için rakamlarda düşüş yaşanabilir.

http://www.phonearena.com/news/Analysts-Sony-sold-4.6-million-units-of-the-Sony-Xperia-Z-in-40-days_id41934