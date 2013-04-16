Analiz : Sony Xperia Z 40 günde 4.6 milyon ünite satış yapmış olabilir

Haber Editörü
Amiral gemi modelleri arasında satış rakamları merakla beklenen diğer bir cihaz olan Sony Xperia Z ile ilgili ilk analiz raporları da gelmeye başladı.
Ülkemizde de 8 Nisan itibariyle satışa sunulan Xperia Z modeli, analizlere göre ilk 40 günlük piyasa sürecinde 4.6 milyon adet satış yaptı. CES 2013 fuarında tanıtılan Xperia Z modeli, Mart ayı başlarından bu yana satıştaydı.
Yılın ilk amiral gemi modeli olan Xperia Z, HTC One modelinin kısıtlı pazarda satışa çıkması ve Galaxy S4'ün de henüz raflarda olmaması nedeniyle iyi bir avantaj yakaladı.
Modelde 4 çekirdekli Snapdragon S4 APQ 8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2330mAh batarya, suya ve toza dayanıklılık, Android 4.1.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera gibi özellikler bulunuyor.
Tahminler Xperia Z modelinin bu ay sonuna kadar ciddi bir rekabet görmeyeceği yönünde. Ancak gelecek ay itibariyle hem HTC One hem de Galaxy S4 yaygın olarak satışa çıkacağı için rakamlarda düşüş yaşanabilir.
http://www.phonearena.com/news/Analysts-Sony-sold-4.6-million-units-of-the-Sony-Xperia-Z-in-40-days_id41934 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
çizilen ekranı değil ekran üstünde bir jelatin var o çiziliyor. S3 ile karıştırmayın. Ben S3 kullanıcısıyım. 30Cm'den düşen sözüm ona kırılmaz çizilmez gorilla glas kurbanıyım. Garanti dışına çıkmasın diye orijinal ekran baktım 500 TL. Lan bu hani çizilmez kırılmaz camdı? Niye böyle reklam yaptınız o zaman? derseniz suratınıza bakar ve ; bize söylenen bu durumun garanti dışı olduğudur... derler.
Kulp takmayı bırakın artık.
Ekranı 3. şahıslarla paylaşmıyorsanız soru yok. HA baktığınız her şeyi insanlarla paylaşacaksanız veya teşhir etme heveslisiyseniz bu ekran size gelmez. Donanım habere takılanlar bilirler. Görüntü açısı dar olan özel ekranlı diz üstü veya masa üstü ekranları vardı. Millet kendine özel olsun diye, ekranlarını iyi paralara aldıkları açı daraltıcı filtreler takıyorlardı.
Bana ağır gelmedi gayet hafif. Sıkıntımı atlatayım bu telefonu alacağım. Alabilecek herkese tavsiye ederim.
Hala telefonu bir aksesuar veya statü sembolü olarak görenlere artık verilecek hiç bir cevap kalmamıştır. Millet görüsün, a sende de bu mu var desin diye telefon alıyorsanız gidin vertu alın...telefona pırlanta, altın vs kaplama yaptırın.
Hem kötü körüne yorum yapmayalım diyorsun, hem de birton yalan atıyorsun. Xperia Z ekranı dragontail denen bir camdan yapılmıştır ve gorilla glasstan 6 ( altı) kat daha dayanıklıdır. O çizilen de ekran değil üstündeki anti-shatter filmdir! Hem bir halttan haberin yok hem de başkalarını suçluyorsun. İnsan biraz utanir yahu! Gelip burada birton yalan yanlış şeyle insanları yanlış yönlendiriyorsun.
Diğer yazdıkların da haliyle palavra. Önce git öğren telefon nedir, ne değildir, sonra gel yorum Yap. Kendi kafandan birseyler uyduruyorsun, sonra da onları gerçek sanıyorsun. Allah akıl fikir versin.
Kimsenin kullanmadığı kendine has cihaz kullanmak istiyorsan tozlu raflardan gd92 veya 628 kullan ne salakça bir yorum herkes onu kullanıyor diye soğumuş.. Rahatsız mısın sen.