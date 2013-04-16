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Analiz : Sony Xperia Z 40 günde 4.6 milyon ünite satış yapmış olabilir

6 yıl
2,7b
1
129
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Sony Xperia Z 40 günde 4.6 milyon ünite satış yapmış olabilir

Amiral gemi modelleri arasında satış rakamları merakla beklenen diğer bir cihaz olan Sony Xperia Z ile ilgili ilk analiz raporları da gelmeye başladı.

Ülkemizde de 8 Nisan itibariyle satışa sunulan Xperia Z modeli, analizlere göre ilk 40 günlük piyasa sürecinde 4.6 milyon adet satış yaptı. CES 2013 fuarında tanıtılan Xperia Z modeli, Mart ayı başlarından bu yana satıştaydı.

Yılın ilk amiral gemi modeli olan Xperia Z, HTC One modelinin kısıtlı pazarda satışa çıkması ve Galaxy S4'ün de henüz raflarda olmaması nedeniyle iyi bir avantaj yakaladı.

Modelde 4 çekirdekli Snapdragon S4 APQ 8064 işlemci, Adreno 320 grafik birimi, 5 inçlik Full HD ekran, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 2330mAh batarya, suya ve toza dayanıklılık, Android 4.1.2 işletim sistemi, 13MP çözünürlükte Exmor RS arka kamera gibi özellikler bulunuyor.

Tahminler Xperia Z modelinin bu ay sonuna kadar ciddi bir rekabet görmeyeceği yönünde. Ancak gelecek ay itibariyle hem HTC One hem de Galaxy S4 yaygın olarak satışa çıkacağı için rakamlarda düşüş yaşanabilir.

http://www.phonearena.com/news/Analysts-Sony-sold-4.6-million-units-of-the-Sony-Xperia-Z-in-40-days_id41934 Yorum Yaz
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aybey 6 yıl en beğenilen
Haberin özeti-mesajı: 4.6 milyon satmış. Yapılan yorumlara bakın hala telefon şöyle, böyle. Bitmediniz be... Veya ne çektiniz be?
çizilen ekranı değil ekran üstünde bir jelatin var o çiziliyor. S3 ile karıştırmayın. Ben S3 kullanıcısıyım. 30Cm'den düşen sözüm ona kırılmaz çizilmez gorilla glas kurbanıyım. Garanti dışına çıkmasın diye orijinal ekran baktım 500 TL. Lan bu hani çizilmez kırılmaz camdı? Niye böyle reklam yaptınız o zaman? derseniz suratınıza bakar ve ; bize söylenen bu durumun garanti dışı olduğudur... derler.
Kulp takmayı bırakın artık.
Ekranı 3. şahıslarla paylaşmıyorsanız soru yok. HA baktığınız her şeyi insanlarla paylaşacaksanız veya teşhir etme heveslisiyseniz bu ekran size gelmez. Donanım habere takılanlar bilirler. Görüntü açısı dar olan özel ekranlı diz üstü veya masa üstü ekranları vardı. Millet kendine özel olsun diye, ekranlarını iyi paralara aldıkları açı daraltıcı filtreler takıyorlardı.
Bana ağır gelmedi gayet hafif. Sıkıntımı atlatayım bu telefonu alacağım. Alabilecek herkese tavsiye ederim.
Hala telefonu bir aksesuar veya statü sembolü olarak görenlere artık verilecek hiç bir cevap kalmamıştır. Millet görüsün, a sende de bu mu var desin diye telefon alıyorsanız gidin vertu alın...telefona pırlanta, altın vs kaplama yaptırın.
Haberin özeti-mesajı: 4.6 milyon satmış. Yapılan yorumlara bakın hala telefon şöyle, böyle. Bitmediniz be... Veya ne çektiniz be?çizilen ekranı değil ekran...
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colourofthelife 6 yıl swat882
swat882
talerk


wolf silver

Sony xperia Z şu ekranı sönük ve işlemcisi full HD ye yetmeyen telefon mu? Ayrıca tek iyi yani olan tasarım olan telefonu mu ? 1-2 yıl sonra Güncelleme alıp alamayacağı da belli değil..

Biraz fazla satmış. Htc one ve galaxy s4 piyasaya çıkarsa. Sony ayda 2 milyon satarsa yatıp kalkıp dua etsin...



Ayrıca büyük ihtimalle yeni bir amiral gemi yapıyor. Tersane gibi mübarek.. yine güldürdün Sony :-):-)

her sony haberinin altına böyle yorumlar yazarak asıl sen güldürüyorsun kendini


hayır gayette doğru söylüyor adam....

snapdragon 600 dururken niye gidip s4 pro kullanılır ki hemde bunun yanında full hd ekran kullanılırken? ayrıca ekranı hiç parlak değil ve sönük kalıyor.. benim s2 bile parlaklık olarak daha iyi..

bataryası çabuk bitiyor adeta su gibi içip bitiriyor.... bununla birlikte bataryası çıkarılamıyor

ekranı gorilla glass 2.. neden 3 değil ? bundan dolayımı bilmiyorum ama ekranı çabuk çiziliyor..

telefonun en alt kısmında çok boşluk var neden acaba ekranı tamamen kaplamdılar o da ilginç bir soru...

ayrıca telefonda makro çekim modu yok bunu otomatik yapıyor ki bu benim hoşuma gitmedi...

son olarak ise gelecek sene güncelleme alıp almayacağı belli değil... bence sony daha çok gerilerde htc ve samsunga göre

ürünleri babanınız malı gibi savunmayın allah aşkına... hangisi donanım yazılım ve fiyat orantısı iyiyse gidip onu alın.. malzeme kalitesi gelecek senelerde sizi kurtarmayacak malesef



birde telefonları karşılaştırmadan ve denemeden körü körüne yorum yapmayın...

Hem kötü körüne yorum yapmayalım diyorsun, hem de birton yalan atıyorsun. Xperia Z ekranı dragontail denen bir camdan yapılmıştır ve gorilla glasstan 6 ( altı) kat daha dayanıklıdır. O çizilen de ekran değil üstündeki anti-shatter filmdir! Hem bir halttan haberin yok hem de başkalarını suçluyorsun. İnsan biraz utanir yahu! Gelip burada birton yalan yanlış şeyle insanları yanlış yönlendiriyorsun.

Diğer yazdıkların da haliyle palavra. Önce git öğren telefon nedir, ne değildir, sonra gel yorum Yap. Kendi kafandan birseyler uyduruyorsun, sonra da onları gerçek sanıyorsun. Allah akıl fikir versin.
swat882talerkwolf silverSony xperia Z şu ekranı sönük ve işlemcisi full HD ...
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sweatcan 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Vietmanda yaşıyorum,en az s3 kadar herkesin elinde.Sonynin böyle ayağa düşmesi beni soğuttu cihazdan.

Kimsenin kullanmadığı kendine has cihaz kullanmak istiyorsan tozlu raflardan gd92 veya 628 kullan ne salakça bir yorum herkes onu kullanıyor diye soğumuş.. Rahatsız mısın sen.
DH MisafiriVietmanda yaşıyorum,en az s3 kadar herkesin elinde.Sonynin böyle ayağa düşmesi beni soğuttu cihazdan.Kimsenin kulla...
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W.Fichtner 5 yıl
xperia z başka
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carter 5 yıl
Honami ile ne yapacakları merak konusu.
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DH Misafiri 5 yıl
düne kadar s3 kullanıyordum(eşim hala kullanıyor) güzel telefon ancak ekranı çok pahalı ve çok çabuk kırılıyor.bir hafta içinde 3 arkadaşımdan ekranı nerde bulabilirim şikayeti aldım.sadece bir tanesi düşme sonucu kırılmış hemde.xperia z nin tek handikapı simkart girişidir.onun dışında baba bir telefon, deyim yerindeyse "tepe tepe kullanılacak" bir telefondur...tavsiye olunur
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DH Misafiri 5 yıl
her şey çok iyi ama o sim kart girişi var ya çok büyük bir hata..
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DH Misafiri 5 yıl
Kim ne derse desin sony kullanmak bi ayrıcalıktır ses
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DH Misafiri 6 yıl
daha bu gün telefonu mediamarktte canlı olarak inceledim ve ekranını anahtarımla çizmeye çalıştım hiç bişey olmuyo ekranına ve s2 s3 s4 gbi amoled ekranlar gerçek rengi yansıtmayan ekranlar xperia z ise gerçek renkleri yansıtıyo.ayrıca şu parlaklığı düşük diyenler;telefonun parlaklıgı yarıdayken gayette net görünüyo.bırakın telefonu kötülemeyi telefon tasarımıyla,hızıyla harika bi telefon ve 15 haziranda alıyorum bu telefonu.s4 gibi plastiğe 2000 lira para verceğime 1850 lira xperia z ye veririm sağlam ve bi o kadarda kaliteli telefonum olur.(ve tabiki gösterişli.s4 gibi s3 çakması değil :D )
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Tayff 5 yıl
Ekranı son güncellemeyle harika oldu.Kontrast'ı arttırmışlar.İnsanlar biraz fanboyluk yapıyor ve çoğuda incelemeden telefonu eline almadan yorum yapıyor.Bence S4 ve Xperia Z farklı kesimlere hitap ediyor
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gcb1903 6 yıl
DeLiCe_DoLuCa
@ wolf silver ; Sizi gerçekten ikna etmek imkansız gibi görünüyor. Yine de biz doğru bildiğimizi yazalım da, gelin anlamazsa kız anlar. Bir cümlenizde 2 çekirdekli iPhoneların 4 çekirdekli cihazları geçebildiğini söylüyorsunuz buna göre olay yazılımda bitiyor. Bir başka cümlenizde Xperia Znin ekran kartının yeterli olmadığını anlatıp duruyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz da yapmıyor bi ekran kartı anlamadım. Şu an Note 2de onunla bazı konularda eşdeğer, bazı konularda da oldukça zayıf olan Mali-400 ekran kartı var ve kapış kapış satılıyor. Bir kullanıcı da çıkıp yetmiyor diye bağırmıyor. Tüm bant genişliğinin %80ini kullandığı zaman 1080plik full HD bir ekranı saniyede 60 tam kare hızında baştan aşağı rahatlıkla çizebiliyor bu ekran kartı. Bu güçle isterseniz yüksek çözünürlüklü, 60kare/saniye hızında BlueRay film izlersiniz, isterseniz şu an Android Marketteki bütün oyunları rahatlıkla çalıştırırsınız, dilerseniz de en ağır web sayfalarını rahatlıkla çalıştırırsınız. Ama siz menüyü çalıştırması için işlemciyi görevlendirirseniz (kutudan bu ayarla çıkar cihaz) işlemci önce işlem yükünü tartar, çok görmediği için 800 Mhzi geçmez ve hafiten kasıla kasıla çalışır. Eğer üşenmeden geliştirici seçeneklerinden GPU zorlamayı etkin hale getirirseniz, bir de üstüne HW katmanlarını devre dışı bırakırsanız istediğiniz akıcılığı elde edersiniz. Siz yazılım konusunda Samsungu belli ki üstün tutuyorsunuz. Bence Samsungun yaptığı yazılımlar işletim sistemi sayılabilecek yazılımlar değil, Samsungun yaptığı yazılımlar markette 1-2 dolara satılacak uygulamalar. Akıllı bekleme, telefonu hareket ettirerek resimleri yakınlaştırma, dokunmadan arama gibi özellikler bir işletim sistemini bazı kullanıcılar için daha kolay ya da keyifli yapabilir ama daha güvenli, daha kaliteli, daha başarılı yapmaz. 2 senedir, 4 modelinde güvenlik açıklarıyla boğuşuyor Samsung. Ülkemizde akıllı telefonlar çok profesyönel amaçlarla kullanılmadığı için çoğumuzun bu risklerden haberi bile olmuyor, canı da yanmıyor ama bu riskler var. HTCnin Sense 4 arayüzünde de bir pil açığı vardı, sürekli açık kalan bir komut işlemi pili hızlıca bitiriyordu. Samsungun kamera yazılımında da hata var. Normalde iPhone 5le çok rahat yarışabilecek kaliteye sahip bu lens kötü yazılım yüzünden hızlı bir resim çekmek istediğinizde sizi yarı yolda bırakıyor. Daha uzun uzun her konuda açıklama yapabilirim. Ama bence burada temel hatanız tüm detayları görmeden yazılım ve donanım konusunda kalite sıralamanızı yapmanız. Sonyyi youtubeta izlemişsiniz, 1-2 yerde takılmış siz hemen yazılımını kötü ilan etmişsiniz. Ayda bir yarım yamalak da olsa güncelleme veren Samsgunu ise iyi yazılımcı ilan etmişsiniz. 2. temel hatanız ise vasat gibi kelimeleri yanlış kullanmanız. Şu an piyasadaki en hızlı, en güçlü işlemci ve ekran kartı bütünü S4 Pro yongasının S600 modeli. Sizin vasat dediğiniz ise onun bir altındaki 1. nesil S4 Pro. Ne kadar vasat olabilir? 10 kat mı daha hızlı? 20 mi? Yani Xperia Z en güzel, en harika, en hızlı veya sizin için 1 numaralı telefon olmayabilir ama sadece malzeme kalitesi ve su geçirmezliği işe yarar diyip geçemeyeceğiniz bir cihaz bu. Ya da diyip geçebilirsiniz ama o sizin sorununuz olur, cihazın değil

Yeminle küfür etsen bazılarına daha iyi olurdu.
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FRAPS 6 yıl
Daha fazla satması lazımdı.

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TearsForFears 6 yıl
Xperia Z'nin ekranı Gorilla Glass'tan 6 kat iyi ise direk alırım.Ama öyle bir şeyin olması imkansız.Üstünde bulunan ekran koruyucu çok kolay çiziliyor.Dolayısıyla onu çizildiğinde çıkarıp atacağız.Önemli olan bu koruyucunun altındaki ana ekran.Üstteki dandik koruyucunun altında Gorilla Glass mı var yoksa başka bir ekran mı? Bence Gorilla Glass 2 mevcuttur.S4'te Gorilla Glass 3 kullanılıyor ve iyi marka ekran koruyucu taktığınızda daha sağlam olacaktır.
Samsung Galaxy S4'ün gücü tartışılmaz en iyisidir.Lakin daha farklı tasarım ve daha farklı özellikler istiyorsanız S4 ve Htc One(büyük ihtimalle 1999 TL olacaktır)daha ucuza Xperia Z alabilirsiniz.
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tayfunay 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Xperia Z'nin ekranı Gorilla Glass'tan 6 kat iyi ise direk alırım.Ama öyle bir şeyin olması imkansız.Üstünde bulunan ekran koruyucu çok kolay çiziliyor.Dolayısıyla onu çizildiğinde çıkarıp atacağız.Önemli olan bu koruyucunun altındaki ana ekran.Üstteki dandik koruyucunun altında Gorilla Glass mı var yoksa başka bir ekran mı? Bence Gorilla Glass 2 mevcuttur.S4'te Gorilla Glass 3 kullanılıyor ve iyi marka ekran koruyucu taktığınızda daha sağlam olacaktır.
Samsung Galaxy S4'ün gücü tartışılmaz en iyisidir.Lakin daha farklı tasarım ve daha farklı özellikler istiyorsanız S4 ve Htc One(büyük ihtimalle 1999 TL olacaktır)daha ucuza Xperia Z alabilirsiniz.

Evet s4 dahili radyosu bile olmayan en iyi cihaz, bütün gün antutu yaparsınız onunla
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colourofthelife 6 yıl TearsForFears
LawLess437

Xperia Z'nin ekranı Gorilla Glass'tan 6 kat iyi ise direk alırım.Ama öyle bir şeyin olması imkansız.Üstünde bulunan ekran koruyucu çok kolay çiziliyor.Dolayısıyla onu çizildiğinde çıkarıp atacağız.Önemli olan bu koruyucunun altındaki ana ekran.Üstteki dandik koruyucunun altında Gorilla Glass mı var yoksa başka bir ekran mı? Bence Gorilla Glass 2 mevcuttur.S4'te Gorilla Glass 3 kullanılıyor ve iyi marka ekran koruyucu taktığınızda daha sağlam olacaktır.
Samsung Galaxy S4'ün gücü tartışılmaz en iyisidir.Lakin daha farklı tasarım ve daha farklı özellikler istiyorsanız S4 ve Htc One(büyük ihtimalle 1999 TL olacaktır)daha ucuza Xperia Z alabilirsiniz.

O anti-shatter filmdir ve üstüne koruyucu başka film yapıştırabilirsin.

Tabii canım imkansız, hiç Xperia Z'nin ekranı S4'ün ekranından kat be kat dayanıklı olabilir mi ! İmkansız birşey !
Aslında Experia Z'de gorilla glass 2 değil pencere camı kullanılmış


Şu fanatiklere çok gülüyorum, gerçekleri inkar etmede ve kendi söyledikleri yalanlara kendilerini inandırmakta üstlerine yok. Kanıtları gözlerine de soksanız gene kendi hayal dünyalarında yaşamaya devam ediyorlar. Bir grup insan var hala dünyanın düz olduğuna inanan, bunların da o insanlardan pek farkı yok
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DH Misafiri 6 yıl
Söz verdiği gibi 4.2 hemen vermeli zamanında güncelleme desteğini verdiği sürece satışları iyi olur.
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gkn_ymz 6 yıl
Bu gün uzun uzun inceledim ofiste bir arkadaş almış, antutu testi yaptım(20727) oyunlarda ara ara kasmalar yapıyor performansı tatminkar değil bu konunda, onun dışında akıcı hızlı bir telefon, ekran renkleri hoşuma gitmedi iphone 4s, optimus 4x, s3, nokia 920 ile kıyasladık bunlar yanında soluk kalıyor direk elinize alınca rahatsız edici bir görüntüsü yok, birde dikkati çeken bir şey oldu ekranda(ekran kapalıyken) yatay ve dikey çizgiler var sanki ekranın her yerinde "+" işareti varmış gibi duruyor hepsi mi böyle yoksa kullandığım cihaz mı sıkıntılı anlayamadım, boyutları bana biraz büyük geldi 5" olmasına rağmen cihaz geniş ve uzun s3 kullandığım halde tek el kullanımda zorluyor köşelerin keskin oluşuda bir etken buna s3 oval olduğundan avuç içine oturuyor, su geçirmezlik testi yaptık hoparlörde sıkıntı oluyor sanki ses bir garip çıkıyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı. Gel bana bazı bazı. Her şeyi o kadar çok biliyoruz ki, o kadar çok bu işten anlayan var ki, teknolojide son noktayı yakalamışız ki, zehir gibi çalışan beyinlerimiz var ki, dünyanın teknoloji merkezi olmuş durumdayız ki, onu bunu beğenmiyoruz....Üstüne üstelik bir de yine el mal'larını birbirleri arasında karşılaştırıp birbirimize düşman oluyoruz..Zihniyete bak çay demle....Sonra vay efendim niye bukadar pahalı telefonlar, o kadar eleştirmeye ayırdığın zamanı ve beyini bir şey üzerinde yorup ortaya bişey çıkarmayı deneseydin, burda laf yetiştirme derdine düşmezdin senin arkandan konuşurlardı ve bir adım öne geçerdin...Cihaza gelirsek, adamlar yapmış hani çok bilenlerin eleştirdiği hususlar varya telefonda işte onlar stratejik olarak eksik bırakılmış ve bu modelin yeni modelinde kullanılmak üzere geliştirme aşamasındadır.Adamlar bunu yapmasa her sene amiral gemi üretmese siz nasıl kavga edeceksiniz yoksa nasıl çamur atacaksınız bir şeylere. Her şey tamamen duygusal, siz birbirinizi yemeye devam edin...
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